Очень вкусный и простой жульен — видео рецепт

Жульен с курицей и грибами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Без преувеличений, это самое вкусное блюдо из куриного филе. Жульен можно приготовить в маленьких формочках, а можно в одной большой форме. Приготовьте жульен по этому рецепту, ваша семья будет в восторге.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриное филе — 500 г;

шампиньоны — 400 г;

сливки 10% — 400 г;

мука — 1 ст.л.;

лук — 2 шт.;

соль;

черный молотый перец по вкусу;

сливочное масло — 10 г;

сыр — 100 г.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе, посолить и поперчить.

Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее мясо нужно обжарить с обеих сторон по 1 минуте.

Нарезаные грибы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нарезать грибы и лук. Обжарить лук и грибы. Посолить по вкусу.

Жареный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать куриное филе на полоски.

Жареные грибы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо обжарить муку до румяности.

Мука и сливки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влить сливки и варить до загустения, постоянно помешивая. Посолить и поперчить по вкусу.

Курица в соусе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно смешать курицу, грибы, лук и соус.

Курица и сливочный соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму сливочным маслом. Выложить курицу с грибами, луком и соусом. Посыпать сыром.

Жульен в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Кусочек жульена. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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