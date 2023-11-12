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Рецепт жульена с курицей и грибами в духовке

12 ноября 2023 07:50
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Очень вкусный и простой жульен — видео рецепт
Жульен с курицей и грибами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Без преувеличений, это самое вкусное блюдо из куриного филе. Жульен можно приготовить в маленьких формочках, а можно в одной большой форме. Приготовьте жульен по этому рецепту, ваша семья будет в восторге. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • куриное филе — 500 г;
  • шампиньоны — 400 г;
  • сливки 10% — 400 г;
  • мука — 1 ст.л.;
  • лук — 2 шт.;
  • соль; 
  • черный молотый перец по вкусу;
  • сливочное масло — 10 г;
  • сыр — 100 г.

Способ приготовления 

Нарезать куриное филе, посолить и поперчить. 

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Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее мясо нужно обжарить с обеих сторон по 1 минуте.

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Нарезаные грибы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нарезать грибы и лук. Обжарить лук и грибы. Посолить по вкусу.

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Жареный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать куриное филе на полоски.

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Жареные грибы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо обжарить муку до румяности. 

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Мука и сливки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влить сливки и варить до загустения, постоянно помешивая. Посолить и поперчить по вкусу.

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Курица в соусе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно смешать курицу, грибы, лук и соус.

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Курица и сливочный соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму сливочным маслом. Выложить курицу с грибами, луком и соусом. Посыпать сыром. 

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Жульен в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов.

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Кусочек жульена. Фото: YouTube @AlinaFooDee

 Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы — это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.

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