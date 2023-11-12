Очень вкусный и простой жульен — видео рецепт

Рецепт жульена с курицей и грибами в духовке
Без преувеличений, это самое вкусное блюдо из куриного филе. Жульен можно приготовить в маленьких формочках, а можно в одной большой форме. Приготовьте жульен по этому рецепту, ваша семья будет в восторге.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе — 500 г;
- шампиньоны — 400 г;
- сливки 10% — 400 г;
- мука — 1 ст.л.;
- лук — 2 шт.;
- соль;
- черный молотый перец по вкусу;
- сливочное масло — 10 г;
- сыр — 100 г.
Способ приготовления
Нарезать куриное филе, посолить и поперчить.
Далее мясо нужно обжарить с обеих сторон по 1 минуте.
Затем нарезать грибы и лук. Обжарить лук и грибы. Посолить по вкусу.
Нарезать куриное филе на полоски.
Далее необходимо обжарить муку до румяности.
Влить сливки и варить до загустения, постоянно помешивая. Посолить и поперчить по вкусу.
Теперь нужно смешать курицу, грибы, лук и соус.
Смазать форму сливочным маслом. Выложить курицу с грибами, луком и соусом. Посыпать сыром.
Выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов.
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