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Рецепт залізного борщу з Прикарпаття: стародавня українська кухня

21 серпня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Український борщ за стародавнім рецептом — відео рецепт
Залізний борщ. Фото: Євген Клопотенко
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт цього борщу з села Старий Мізунь Долинського району, що на Прикарпатті. Це стародавня бойківська страва, тож цей борщ можна назвати автентичним. Обов'язково спробуйте так приготувати та відчути той смак. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться: 

  • молоко 3-4 л; 
  • сметана 300-500 мл;
  • чебрець (чабрик);
  • сіль;
  • перець мелений;
  • перець духмяний;
  • зелень (кріп, петрушка);
  • картопля варена 300 г;
  • картопля терта 300 г;
  • крохмаль (віджатий з тертої картоплі) або ложка дві за потреби;
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти молоко та сметану й довести до кипіння. 

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Молоко та сметана. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також для цього рецепту знадобляться галушки. Вони будуть не з тіста, а з картоплі. 

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Сира та варена картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Для цього потрібно змішати сиру терту картоплю та варену картоплю. З сирої картоплі потрібно буде видалити весь сік.

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Тісто з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім все потрібно ретельно перемішати, наче тісто, та додати яйце. За смаком потрібно додати сіль, перець та пару ложок крохмалю. 

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Сир для галушок. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім до тіста потрібно додати сир, який також потрібно посолити та поперчити. 

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Галушки з картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

В молоко з сметаною, яке закипіло, відправляємо галушки. Потрібно все ретельно помішувати, щоб галушки не прилипали до дна каструлі. 

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Галушки з картоплі та молоко. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі залишилося додати всі спеції, лавровий лист і посолити.

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Залізний борщ. Фото: YouTube @nashi.besahy

Для цього борщу обов'язковою приправою є чебрець. 

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Залізний борщ. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли все трохи прокипіло та ввібрало в себе смак спецій, можна прибрати з вогню та куштувати. 

Раніше ми писали про рецепт найкращої закрутки з кабачків. Вони виходять смачні, як шашлики. Відкрили банку, і не потрібно ніякого гарніру готувати, бо все вже в одній банці. Виходить дуже зручно, смачно та бюджетно. 

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