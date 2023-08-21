Український борщ за стародавнім рецептом — відео рецепт

Рецепт залізного борщу з Прикарпаття: стародавня українська кухня
Рецепт цього борщу з села Старий Мізунь Долинського району, що на Прикарпатті. Це стародавня бойківська страва, тож цей борщ можна назвати автентичним. Обов'язково спробуйте так приготувати та відчути той смак.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- молоко 3-4 л;
- сметана 300-500 мл;
- чебрець (чабрик);
- сіль;
- перець мелений;
- перець духмяний;
- зелень (кріп, петрушка);
- картопля варена 300 г;
- картопля терта 300 г;
- крохмаль (віджатий з тертої картоплі) або ложка дві за потреби;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти молоко та сметану й довести до кипіння.
Також для цього рецепту знадобляться галушки. Вони будуть не з тіста, а з картоплі.
Для цього потрібно змішати сиру терту картоплю та варену картоплю. З сирої картоплі потрібно буде видалити весь сік.
Потім все потрібно ретельно перемішати, наче тісто, та додати яйце. За смаком потрібно додати сіль, перець та пару ложок крохмалю.
Потім до тіста потрібно додати сир, який також потрібно посолити та поперчити.
В молоко з сметаною, яке закипіло, відправляємо галушки. Потрібно все ретельно помішувати, щоб галушки не прилипали до дна каструлі.
Далі залишилося додати всі спеції, лавровий лист і посолити.
Для цього борщу обов'язковою приправою є чебрець.
Коли все трохи прокипіло та ввібрало в себе смак спецій, можна прибрати з вогню та куштувати.
Раніше ми писали про рецепт найкращої закрутки з кабачків. Вони виходять смачні, як шашлики. Відкрили банку, і не потрібно ніякого гарніру готувати, бо все вже в одній банці. Виходить дуже зручно, смачно та бюджетно.