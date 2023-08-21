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Рецепт железного борща из Прикарпатья: древняя украинская кухня

21 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Украинский борщ по древнему рецепту — видео рецепт
Железный борщ. Фото: Евгений Клопотенко
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт этого борща из села Старый Мизунь Долинского района на Прикарпатье. Это древнее бойковское блюдо. Обязательно попробуйте так приготовить и почувствовать этот вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • молоко 3-4 л;
  • сметана 300-500 мл;
  • тимьян (чабрец);
  • соль;
  • перец молотый;
  • перец душистый;
  • зелень (укроп, петрушка);
  • картофель вареный 300 г;
  • картофель тертый 300 г;
  • крахмал (вытесненный из тертого картофеля) или ложка две при необходимости;
  • соль.

Способ приготовления

Сначала нужно взять молоко и сметану и довести до кипения.

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Молоко и сметана. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также для этого рецепта понадобятся галушки. Они будут не из теста, а из картофеля.

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Сырой и вареный картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Для этого нужно смешать сырой тертый картофель и вареный картофель. Из сырого картофеля нужно будет удалить весь сок.

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Тесто из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем все нужно тщательно перемешать, как тесто, и добавить яйцо. По вкусу нужно добавить соль, перец и пару ложек крахмала.

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Сыр для галушек. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем к тесту нужно добавить сыр, который нужно посолить и поперчить.

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Галушки из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

В молоко со сметаной, которое закипело, отправляем галушки. Нужно все тщательно помешивать, чтобы галушки не прилипали ко дну кастрюли.

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Галушки с картофелем и молоком. Фото: YouTube @nashi.besahy

Дальше осталось добавить все специи, лавровый лист и посолить.

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Железный борщ. Фото: YouTube @nashi.besahy

Для этого борща обязательной приправой является чабрец.

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Железный борщ. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда все немного прокипело и впитало вкус специй, можно убрать с огня и пробовать.

Раньше мы писали о рецепте лучшей закрутки из кабачков. Они получаются вкусные, как шашлыки. Открыли банку, и не нужно никакого гарнира готовить, потому что все уже в одной банке. Выходит очень удобно, вкусно и бюджетно.

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