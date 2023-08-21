Украинский борщ по древнему рецепту — видео рецепт

Рецепт железного борща из Прикарпатья: древняя украинская кухня
Рецепт этого борща из села Старый Мизунь Долинского района на Прикарпатье. Это древнее бойковское блюдо. Обязательно попробуйте так приготовить и почувствовать этот вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.
Вам понадобится:
- молоко 3-4 л;
- сметана 300-500 мл;
- тимьян (чабрец);
- соль;
- перец молотый;
- перец душистый;
- зелень (укроп, петрушка);
- картофель вареный 300 г;
- картофель тертый 300 г;
- крахмал (вытесненный из тертого картофеля) или ложка две при необходимости;
- соль.
Способ приготовления
Сначала нужно взять молоко и сметану и довести до кипения.
Также для этого рецепта понадобятся галушки. Они будут не из теста, а из картофеля.
Для этого нужно смешать сырой тертый картофель и вареный картофель. Из сырого картофеля нужно будет удалить весь сок.
Затем все нужно тщательно перемешать, как тесто, и добавить яйцо. По вкусу нужно добавить соль, перец и пару ложек крахмала.
Затем к тесту нужно добавить сыр, который нужно посолить и поперчить.
В молоко со сметаной, которое закипело, отправляем галушки. Нужно все тщательно помешивать, чтобы галушки не прилипали ко дну кастрюли.
Дальше осталось добавить все специи, лавровый лист и посолить.
Для этого борща обязательной приправой является чабрец.
Когда все немного прокипело и впитало вкус специй, можно убрать с огня и пробовать.
Раньше мы писали о рецепте лучшей закрутки из кабачков. Они получаются вкусные, как шашлыки. Открыли банку, и не нужно никакого гарнира готовить, потому что все уже в одной банке. Выходит очень удобно, вкусно и бюджетно.