Украинский борщ по древнему рецепту — видео рецепт

Железный борщ. Фото: Евгений Клопотенко

Рецепт этого борща из села Старый Мизунь Долинского района на Прикарпатье. Это древнее бойковское блюдо. Обязательно попробуйте так приготовить и почувствовать этот вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.

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Вам понадобится:

молоко 3-4 л;

сметана 300-500 мл;

тимьян (чабрец);

соль;

перец молотый;

перец душистый;

зелень (укроп, петрушка);

картофель вареный 300 г;

картофель тертый 300 г;

крахмал (вытесненный из тертого картофеля) или ложка две при необходимости;

соль.

Способ приготовления

Сначала нужно взять молоко и сметану и довести до кипения.

Молоко и сметана. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также для этого рецепта понадобятся галушки. Они будут не из теста, а из картофеля.

Сырой и вареный картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Для этого нужно смешать сырой тертый картофель и вареный картофель. Из сырого картофеля нужно будет удалить весь сок.

Тесто из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем все нужно тщательно перемешать, как тесто, и добавить яйцо. По вкусу нужно добавить соль, перец и пару ложек крахмала.

Сыр для галушек. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем к тесту нужно добавить сыр, который нужно посолить и поперчить.

Галушки из картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

В молоко со сметаной, которое закипело, отправляем галушки. Нужно все тщательно помешивать, чтобы галушки не прилипали ко дну кастрюли.

Галушки с картофелем и молоком. Фото: YouTube @nashi.besahy

Дальше осталось добавить все специи, лавровый лист и посолить.

Железный борщ. Фото: YouTube @nashi.besahy

Для этого борща обязательной приправой является чабрец.

Железный борщ. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда все немного прокипело и впитало вкус специй, можно убрать с огня и пробовать.

Раньше мы писали о рецепте лучшей закрутки из кабачков. Они получаются вкусные, как шашлыки. Открыли банку, и не нужно никакого гарнира готовить, потому что все уже в одной банке. Выходит очень удобно, вкусно и бюджетно.