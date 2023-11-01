Ви закохаєтесь в ці відбивні з капусти — відео рецепт

Відбивні з капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Дуже смачна капуста в клярі. Готувати цю страву легко, просто і швидко. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

Читайте також:

Вам знадобиться:

1/2 середньої капусти;

вода;

сіль;

олія для смаження.

Для кляру:

3 яйця;

125 мл молока;

6 ст.л. пшеничного борошна;

сіль;

чорний перець;

30-40 г твердого сиру.

Спосіб приготування

Спочатку беремо капусту та нарізаємо на не дуже товсті шматки. Нарізаємо таким чином, щоб качан залишився, це потрібно для того, щоб капуста тримала форму.

Шматочки капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Шматочки капусти потрібно трохи відварити протягом двох хвилин з моменту закипання.

Капуста в воді. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер приготуємо кляр. Для цього потрібно взяти курячі яйця, сіль, перець та молоко. Все ретельно перемішати.

Приготування кляру. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім додаємо борошно та тертий сир. Все ретельно перемішати.

Додавання сиру. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В тарілку потрібно насипати борошно, кожний шматочок капусти обмакнути в кляр, а потім в борошно та покласти на пательню.

Кляр для капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Смажити з обох боків до готовності. Такі відбивні можна подавати як самостійну страву.

Відбивні з капусти Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали рецепт класичної квашеної капусти — корисно, просто й бюджетно водночас.