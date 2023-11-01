Ви закохаєтесь в ці відбивні з капусти — відео рецепт

Рецепт відбивних з капусти, які смачніші за м'ясо
Дуже смачна капуста в клярі. Готувати цю страву легко, просто і швидко. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 1/2 середньої капусти;
- вода;
- сіль;
- олія для смаження.
Для кляру:
- 3 яйця;
- 125 мл молока;
- 6 ст.л. пшеничного борошна;
- сіль;
- чорний перець;
- 30-40 г твердого сиру.
Спосіб приготування
Спочатку беремо капусту та нарізаємо на не дуже товсті шматки. Нарізаємо таким чином, щоб качан залишився, це потрібно для того, щоб капуста тримала форму.
Шматочки капусти потрібно трохи відварити протягом двох хвилин з моменту закипання.
Тепер приготуємо кляр. Для цього потрібно взяти курячі яйця, сіль, перець та молоко. Все ретельно перемішати.
Потім додаємо борошно та тертий сир. Все ретельно перемішати.
В тарілку потрібно насипати борошно, кожний шматочок капусти обмакнути в кляр, а потім в борошно та покласти на пательню.
Смажити з обох боків до готовності. Такі відбивні можна подавати як самостійну страву.
Раніше ми писали рецепт класичної квашеної капусти — корисно, просто й бюджетно водночас.
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