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Рецепт відбивних з капусти, які смачніші за м'ясо

1 листопада 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ви закохаєтесь в ці відбивні з капусти — відео рецепт
Відбивні з капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачна капуста в клярі. Готувати цю страву легко, просто і швидко. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться: 

  • 1/2 середньої капусти;
  • вода;
  • сіль;
  • олія для смаження.

Для кляру:

  • 3 яйця;
  • 125 мл молока;
  • 6 ст.л. пшеничного борошна;
  • сіль;
  • чорний перець;
  • 30-40 г твердого сиру.

Спосіб приготування 

Спочатку беремо капусту та нарізаємо на не дуже товсті шматки. Нарізаємо таким чином, щоб качан залишився, це потрібно для того, щоб капуста тримала форму. 

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Шматочки капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Шматочки капусти потрібно трохи відварити протягом двох хвилин з моменту закипання. 

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Капуста в воді. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер приготуємо кляр. Для цього потрібно взяти курячі яйця, сіль, перець та молоко. Все ретельно перемішати. 

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Приготування кляру. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім додаємо борошно та тертий сир. Все ретельно перемішати. 

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Додавання сиру. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В тарілку потрібно насипати борошно, кожний шматочок капусти обмакнути в кляр, а потім в борошно та покласти на пательню. 

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Кляр для капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Смажити з обох боків до готовності. Такі відбивні можна подавати як самостійну страву. 

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Відбивні з капусти Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали рецепт класичної квашеної капусти — корисно, просто й бюджетно водночас. 

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