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Рецепт отбивных из капусты, которые вкуснее мяса

1 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вы влюбитесь в эти отбивные из капусты — видео рецепт
Отбивные из капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусная капуста в кляре. Готовить это блюдо легко, просто и быстро. Обязательно попытайтесь повторить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 1/2 средней капусты;
  • вода;
  • соль;
  • растительное масло для жарки.

Для кляра:

  • 3 яйца;
  • 125 мл молока;
  • 6 ст.л. пшеничной муки;
  • соль;
  • черный перец;
  • 30-40 г твердого сыра.

Способ приготовления

Сначала берем капусту и режем на не очень толстые куски. Нарезаем таким образом, чтобы кочан остался, это нужно для того, чтобы капуста держала форму.

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Кусочки капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Кусочки капусты нужно немного отварить в течение двух минут с момента закипания.

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Капуста в воде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь приготовим кляр. Для этого нужно взять куриные яйца, соль, перец и молоко. Все тщательно перемешать.

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Приготовление кляра. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем добавляем муку и тертый сыр. Все тщательно перемешать.

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Добавление сыра. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В тарелку нужно насыпать муку, каждый кусочек капусты обмакнуть в кляр, затем в муку и положить на сковороду.

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Кляр для капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Жарить с обеих сторон до готовности. Такие отбивные можно подавать как самостоятельное блюдо.

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Отбивные из капусты Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раньше мы писали рецепт классической квашеной капусты — полезно, просто и бюджетно одновременно.

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