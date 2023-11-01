Вы влюбитесь в эти отбивные из капусты — видео рецепт

Рецепт отбивных из капусты, которые вкуснее мяса
Очень вкусная капуста в кляре. Готовить это блюдо легко, просто и быстро. Обязательно попытайтесь повторить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 1/2 средней капусты;
- вода;
- соль;
- растительное масло для жарки.
Для кляра:
- 3 яйца;
- 125 мл молока;
- 6 ст.л. пшеничной муки;
- соль;
- черный перец;
- 30-40 г твердого сыра.
Способ приготовления
Сначала берем капусту и режем на не очень толстые куски. Нарезаем таким образом, чтобы кочан остался, это нужно для того, чтобы капуста держала форму.
Кусочки капусты нужно немного отварить в течение двух минут с момента закипания.
Теперь приготовим кляр. Для этого нужно взять куриные яйца, соль, перец и молоко. Все тщательно перемешать.
Затем добавляем муку и тертый сыр. Все тщательно перемешать.
В тарелку нужно насыпать муку, каждый кусочек капусты обмакнуть в кляр, затем в муку и положить на сковороду.
Жарить с обеих сторон до готовности. Такие отбивные можно подавать как самостоятельное блюдо.
Раньше мы писали рецепт классической квашеной капусты — полезно, просто и бюджетно одновременно.
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