Вы влюбитесь в эти отбивные из капусты — видео рецепт

Отбивные из капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Очень вкусная капуста в кляре. Готовить это блюдо легко, просто и быстро. Обязательно попытайтесь повторить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

Читайте также:

Вам понадобится:

1/2 средней капусты;

вода;

соль;

растительное масло для жарки.

Для кляра:

3 яйца;

125 мл молока;

6 ст.л. пшеничной муки;

соль;

черный перец;

30-40 г твердого сыра.

Способ приготовления

Сначала берем капусту и режем на не очень толстые куски. Нарезаем таким образом, чтобы кочан остался, это нужно для того, чтобы капуста держала форму.

Кусочки капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Кусочки капусты нужно немного отварить в течение двух минут с момента закипания.

Капуста в воде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь приготовим кляр. Для этого нужно взять куриные яйца, соль, перец и молоко. Все тщательно перемешать.

Приготовление кляра. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем добавляем муку и тертый сыр. Все тщательно перемешать.

Добавление сыра. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В тарелку нужно насыпать муку, каждый кусочек капусты обмакнуть в кляр, затем в муку и положить на сковороду.

Кляр для капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Жарить с обеих сторон до готовности. Такие отбивные можно подавать как самостоятельное блюдо.

Отбивные из капусты Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раньше мы писали рецепт классической квашеной капусты — полезно, просто и бюджетно одновременно.