Дуже смачні сирники з вареною згущонкою — відео рецепт

Рецепт улюблених сирників, фаршированих згущеним молоком, від Клопотенка
Шеф-кухар Эвген Клопотенко розповів про чудовий рецепт сирників на сковороді. Їх секрет у тому, що це будуть сирники, фаршировані вареною згущенкою. Такий сирник з начинкою обов'язково стане одним з ваших улюблених, адже до нього можна не подавати сметану чи варення, роль соусу буде відігравати начинка, що витікатиме зсередини. Обов'язково приготуйте ці незвичайні та дуже смачні сирники.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 330 г кисломолочного сиру 9%;
- 90 г борошна (+3 ст. л. для панірування);
- 1 дрібка солі;
- 1 ст. л. цукру;
- 1 яйце;
- 6 ч. л. вареного згущеного молока;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно змішати сир, яйце, борошно, 1 столову ложку цукру, 1 дрібку солі.
Тісто потрібно вимішати. Робимо смужку з тіста та розділяємо на шість рівних частин.
Робимо кульку, за допомогою чайної ложки вкладаємо всередину трохи згущеного молока та формуємо сирник, щоб начинка не витікала.
Далі потрібно розігріти пательню, обвалюємо сирники в муці та кладемо на сковороду.
Смажимо з обох боків до готовності.
Якщо ваші сирники почали підгоряти, можна перемістити їх в духовку та доготувати там.
Подавати сирники можна зі сметаною чи взагалі без нічого, оскільки всередині вони мають смачну начинку.
Раніше ми писали про новий рецепт сирників, на сніданок, в офіс або в школу. Дуже смачний рецепт сирників, готується просто та без зайвого клопоту.