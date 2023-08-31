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Рецепт улюблених сирників, фаршированих згущеним молоком, від Клопотенка

31 серпня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачні сирники з вареною згущонкою — відео рецепт
Сирники, фаршировані згущеним молоком. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шеф-кухар Эвген Клопотенко розповів про чудовий рецепт сирників на сковороді. Їх секрет у тому, що це будуть сирники, фаршировані вареною згущенкою. Такий сирник з начинкою обов'язково стане одним з ваших улюблених, адже до нього можна не подавати сметану чи варення, роль соусу буде відігравати начинка, що витікатиме зсередини. Обов'язково приготуйте ці незвичайні та дуже смачні сирники

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • 330 г кисломолочного сиру 9%;
  • 90 г борошна (+3 ст. л. для панірування);
  • 1 дрібка солі;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 1 яйце;
  • 6 ч. л. вареного згущеного молока;
  • олія для смаження. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно змішати сир, яйце, борошно, 1 столову ложку цукру, 1 дрібку солі.

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Сито та сир. Фото: YouTube @klopotenko

Тісто потрібно вимішати. Робимо смужку з тіста та розділяємо на шість рівних частин.

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Сир та борошно. Фото: YouTube @klopotenko

Робимо кульку, за допомогою чайної ложки вкладаємо всередину трохи згущеного молока та формуємо сирник, щоб начинка не витікала. 

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Тісто для сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Далі потрібно розігріти пательню, обвалюємо сирники в муці та кладемо на сковороду.

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Начинка для сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Смажимо з обох боків до готовності. 

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Приготування сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Якщо ваші сирники почали підгоряти, можна перемістити їх в духовку та доготувати там. 

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Смажені сирники. Фото: YouTube @klopotenko

Подавати сирники можна зі сметаною чи взагалі без нічого, оскільки всередині вони мають смачну начинку. 

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Готові сирники. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали про новий рецепт сирників, на сніданок, в офіс або в школу. Дуже смачний рецепт сирників, готується просто та без зайвого клопоту. 

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