Очень вкусные сырники с вареной сгущенкой — видео рецепт

Сырники, фаршированные сгущенкой. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о замечательном рецепте сырников на сковороде. Их секрет в том, что это будут сырники, фаршированные вареной сгущенкой. Такой сырник с начинкой обязательно станет одним из ваших любимых, ведь к нему можно не подавать сметану или варенье, роль соуса будет играть вытекающая изнутри начинка. Обязательно приготовьте эти необычные и вкуснейшие сырники.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

330 г кисломолочного творога 9%;

90 г муки (+3 ст. л. для панировки);

1 щепотка соли;

1 ст. л. сахара;

1 яйцо;

6 ч. л. вареного сгущенки;

масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно смешать творог, яйцо, муку, 1 столовую ложку сахара, 1 щепотку соли.

Сито и творог. Фото: YouTube @klopotenko

Тесто нужно вымешать. Делаем полоску из теста и разделяем на шесть равных частей.

Творог и мука. Фото: YouTube @klopotenko

Делаем шарик и с помощью чайной ложки укладываем внутрь немного сгущенки и формируем сырник, чтобы начинка не вытекала.

Тесто для сырников. Фото: YouTube @klopotenko

Дальше нужно разогреть сковороду, обваливаем сырники в муке и кладем на сковороду.

Начинка для сырников. Фото: YouTube @klopotenko

Жарим с обеих сторон до готовности.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @klopotenko

Если ваши сырники начали подгорать, можно переместить их в духовку и приготовить там.

Жареные сырники. Фото: YouTube @klopotenko

Подавать сырники можно со сметаной или вообще без ничего, поскольку внутри они имеют вкусную начинку.

Готовые сырники. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали о новом рецепте сырников, на завтрак, в офис или в школу. Очень вкусный рецепт сырников, готовится просто и без лишних хлопот.