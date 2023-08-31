Очень вкусные сырники с вареной сгущенкой — видео рецепт

Рецепт любимых сырников, фаршированных сгущенкой, от Клопотенко
Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о замечательном рецепте сырников на сковороде. Их секрет в том, что это будут сырники, фаршированные вареной сгущенкой. Такой сырник с начинкой обязательно станет одним из ваших любимых, ведь к нему можно не подавать сметану или варенье, роль соуса будет играть вытекающая изнутри начинка. Обязательно приготовьте эти необычные и вкуснейшие сырники.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 330 г кисломолочного творога 9%;
- 90 г муки (+3 ст. л. для панировки);
- 1 щепотка соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 яйцо;
- 6 ч. л. вареного сгущенки;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала нужно смешать творог, яйцо, муку, 1 столовую ложку сахара, 1 щепотку соли.
Тесто нужно вымешать. Делаем полоску из теста и разделяем на шесть равных частей.
Делаем шарик и с помощью чайной ложки укладываем внутрь немного сгущенки и формируем сырник, чтобы начинка не вытекала.
Дальше нужно разогреть сковороду, обваливаем сырники в муке и кладем на сковороду.
Жарим с обеих сторон до готовности.
Если ваши сырники начали подгорать, можно переместить их в духовку и приготовить там.
Подавать сырники можно со сметаной или вообще без ничего, поскольку внутри они имеют вкусную начинку.
Раньше мы писали о новом рецепте сырников, на завтрак, в офис или в школу. Очень вкусный рецепт сырников, готовится просто и без лишних хлопот.