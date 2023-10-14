Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Рецепт українського сала в пакеті, яке тане в роті arrow

Рецепт українського сала в пакеті, яке тане в роті

14 жовтня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачне сало по-домашньому — відео рецепт
Закуска із сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Таке сало готується дуже швидко і без зайвих проблем. Це закуска, яка завжди має бути в холодильнику.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сало — 1,5 кг;
  • сіль — 2 ч.л. (за смаком);
  • перець;
  • приправа до сала — 1 ст.л.;
  • лавровий лист — 2 ш.т;
  • перець горошком — 5 шт..;
  • часник — 5 зубків;
  • фольга;
  • пакет — 2 шт.

Спосіб приготування

Для початку беремо сало з прошарком м'яса, додаємо сіль, перець та приправи до сала. Також знадобиться часник. Усім цим добре натираємо сало.

null
Сало з м'ясом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Загортаємо сало у кілька шарів фольги, також треба буде додати лавровий лист.

null
Сало зі спеціями та часником. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім сало у фользі кладемо у два поліетиленові пакети, добре зав'язуємо і ставимо варитися на маленькому вогні на дві години.

null
Сало у фользі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через дві години дістаємо сало і даємо повністю охолонути.

null
Сало у пакеті. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізаємо сало і можна подавати. Шматок сала можна замотати у фольгу та зберігати у морозилці.

null
Сало у фользі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Коли таке сало є в холодильнику, у вас завжди буде під рукою з чим приготувати бутерброди або подати як закуску.

null
Готове сало. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз