Смачне сало по-домашньому — відео рецепт

Закуска із сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Таке сало готується дуже швидко і без зайвих проблем. Це закуска, яка завжди має бути в холодильнику.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

сало — 1,5 кг;

сіль — 2 ч.л. (за смаком);

перець;

приправа до сала — 1 ст.л.;

лавровий лист — 2 ш.т;

перець горошком — 5 шт..;

часник — 5 зубків;

фольга;

пакет — 2 шт.

Спосіб приготування

Для початку беремо сало з прошарком м'яса, додаємо сіль, перець та приправи до сала. Також знадобиться часник. Усім цим добре натираємо сало.

Сало з м'ясом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Загортаємо сало у кілька шарів фольги, також треба буде додати лавровий лист.

Сало зі спеціями та часником. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім сало у фользі кладемо у два поліетиленові пакети, добре зав'язуємо і ставимо варитися на маленькому вогні на дві години.

Сало у фользі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через дві години дістаємо сало і даємо повністю охолонути.

Сало у пакеті. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізаємо сало і можна подавати. Шматок сала можна замотати у фольгу та зберігати у морозилці.

Сало у фользі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Коли таке сало є в холодильнику, у вас завжди буде під рукою з чим приготувати бутерброди або подати як закуску.

Готове сало. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.