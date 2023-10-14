Смачне сало по-домашньому — відео рецепт

Рецепт українського сала в пакеті, яке тане в роті
Таке сало готується дуже швидко і без зайвих проблем. Це закуска, яка завжди має бути в холодильнику.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- сало — 1,5 кг;
- сіль — 2 ч.л. (за смаком);
- перець;
- приправа до сала — 1 ст.л.;
- лавровий лист — 2 ш.т;
- перець горошком — 5 шт..;
- часник — 5 зубків;
- фольга;
- пакет — 2 шт.
Спосіб приготування
Для початку беремо сало з прошарком м'яса, додаємо сіль, перець та приправи до сала. Також знадобиться часник. Усім цим добре натираємо сало.
Загортаємо сало у кілька шарів фольги, також треба буде додати лавровий лист.
Потім сало у фользі кладемо у два поліетиленові пакети, добре зав'язуємо і ставимо варитися на маленькому вогні на дві години.
Через дві години дістаємо сало і даємо повністю охолонути.
Нарізаємо сало і можна подавати. Шматок сала можна замотати у фольгу та зберігати у морозилці.
Коли таке сало є в холодильнику, у вас завжди буде під рукою з чим приготувати бутерброди або подати як закуску.
Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.
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