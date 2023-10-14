Вкусное сало по-домашнему — видео рецепт

Закуска из сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такое сало готовится очень быстро и без лишних заморочек. Это закуска, которая всегда должна быть в холодильнике.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

сало — 1,5 кг;

соль — 2 ч.л. (по вкусу);

перец;

приправа к салу — 1 ст.л.;

лавровый лист — 2 шт.;

перец горошком — 5 шт.;

чеснок — 5 зубков;

фольга;

пакет — 2 шт.

Способ приготовления

Для начала берем сало с прослойкой мяса, добавляем соль, перец и приправы к салу. Также понадобится чеснок. Всем этим хорошо натираем сало.

Сало с мясом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заворачиваем сало в несколько слоев фольги, также надо будет добавить лавровый лист.

Сало со специями и чесноком. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем сало в фольге кладем в два полиэтиленовых пакета, хорошо завязываем и ставим вариться на маленьком огне на два часа.

Сало в фольге. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через два часа достаем сало и даем полностью остыть.

Сало в пакете. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезаем сало и можно подавать. Кусочек сала можно замотать в фольгу и хранить в морозилке.

Сало в фольге. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Когда такое сало есть в холодильнике, у вас всегда будет под рукой с чем приготовить бутерброды или что подать в качестве закуски.

Готовое сало. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.