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Рецепт украинского сала в пакете, которое тает во рту

14 октября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное сало по-домашнему — видео рецепт
Закуска из сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такое сало готовится очень быстро и без лишних заморочек. Это закуска, которая всегда должна быть в холодильнике

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится: 

  • сало — 1,5 кг;
  • соль — 2 ч.л. (по вкусу);
  • перец;
  • приправа к салу — 1 ст.л.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • перец горошком — 5 шт.;
  • чеснок — 5 зубков;
  • фольга;
  • пакет — 2 шт.

Способ приготовления 

Для начала берем сало с прослойкой мяса, добавляем соль, перец и приправы к салу. Также понадобится чеснок. Всем этим хорошо натираем сало.

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Сало с мясом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заворачиваем сало в несколько слоев фольги, также надо будет добавить лавровый лист. 

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Сало со специями и чесноком. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем сало в фольге кладем в два полиэтиленовых пакета, хорошо завязываем и ставим вариться на маленьком огне на два часа. 

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Сало в фольге. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через два часа достаем сало и даем полностью остыть. 

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Сало в пакете. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезаем сало и можно подавать. Кусочек сала можно замотать в фольгу и хранить в морозилке. 

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Сало в фольге. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Когда такое сало есть в холодильнике, у вас всегда будет под рукой с чем приготовить бутерброды или что подать в качестве закуски. 

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Готовое сало. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

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