Вкусное сало по-домашнему — видео рецепт

Рецепт украинского сала в пакете, которое тает во рту
Такое сало готовится очень быстро и без лишних заморочек. Это закуска, которая всегда должна быть в холодильнике.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- сало — 1,5 кг;
- соль — 2 ч.л. (по вкусу);
- перец;
- приправа к салу — 1 ст.л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- перец горошком — 5 шт.;
- чеснок — 5 зубков;
- фольга;
- пакет — 2 шт.
Способ приготовления
Для начала берем сало с прослойкой мяса, добавляем соль, перец и приправы к салу. Также понадобится чеснок. Всем этим хорошо натираем сало.
Заворачиваем сало в несколько слоев фольги, также надо будет добавить лавровый лист.
Затем сало в фольге кладем в два полиэтиленовых пакета, хорошо завязываем и ставим вариться на маленьком огне на два часа.
Через два часа достаем сало и даем полностью остыть.
Нарезаем сало и можно подавать. Кусочек сала можно замотать в фольгу и хранить в морозилке.
Когда такое сало есть в холодильнике, у вас всегда будет под рукой с чем приготовить бутерброды или что подать в качестве закуски.
Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.
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