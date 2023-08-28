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Рецепт українських кручеників з тіста з фаршем яловичини та свинини

28 серпня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Українська страва з тіста та м'яса — відео рецепт
Крученики з тіста з фаршем. Фото: YouTube @OksyOksy10
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це українська традиційна смачна страва, яка готується досить легко. Можна подавати до святкового чи буденного столу. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оксі в ТЕМІ

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Вам знадобиться: 

  • 2 склянки борошна;
  • 1 куряче яйце;
  • пів склянки води;
  • сіль;
  • 2 ст. л. олії.

Для начинки: 

  • 100 г свинячого фаршу;
  • 100 г яловичини;
  • пучок кропу;
  • 150 г води;
  • приправа до сала;
  • сіль та перець до смаку.

Заливка між кожним шаром:

  • 2 цибулини;
  • 3 морквини;
  • петрушка та кроп;
  • томатна паста 400г;
  • цукор 2 ст.л.
  • 300 мл молока; 
  • 2 ч.л. материнки (орегано);
  • сіль та перець до смаку.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати ріпчасту цибулю на півкільця та обсмажити на пательні. 

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Нарізання цибулі. Фото: YouTube @OksyOksy10

Далі натираємо моркву та додаємо до цибулі. 

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Засмажка з цибулі та моркви. Фото: YouTube @OksyOksy10

Також потрібно додати трохи кропу та томатну пасту, посолити та додати спеції за смаком. 

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Засмажка з томатною пастою. Фото: YouTube @OksyOksy10

Далі просіюємо муку та додаємо воду з яйцем та олією. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @OksyOksy10

Замішуємо тісто та залишаємо його трохи постояти. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @OksyOksy10

До фаршу додаємо кріп, сіль та спеції. Додаємо трохи води під час замішування. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @OksyOksy10

Розкатуємо тісто досить тонко. Нарізаємо на невеликі квадрати. 

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Розкатування тіста. Фото: YouTube @OksyOksy10

В кожний квадрат накладаємо фарш, який потрібно трохи розмазати по тісту. 

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Формування кручеників. Фото: YouTube @OksyOksy10

Закручуємо крученики починаючи з кутка. 

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Формування кручеників. Фото: YouTube @OksyOksy10

На дно каструлі викладаємо нашу засмажку та кладемо крученики.

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Засмажка та крученики. Фото: YouTube @OksyOksy10

Між кожним шаром кручеників з тіста, які начинені фаршем, багато накладати засмажки. Бо крученики можуть послипатися. 

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Засмажка та крученики. Фото: YouTube @OksyOksy10

Після того, як шари кручеників будуть лежати в казані, залити молоком або водою до самісінького верху, накрити кришкою або фольгою та в духовку на 1 годину 30 хвилин на 200 градусів. 

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Готові крученики. Фото: YouTube @OksyOksy10

Після того, як час сплине, виймаємо, знімаємо кришку або фольгу та ще на 30 хвилин в духовку на 220 градусів.

Раніше ми писали про рецепт української козацької закуски з сала з часником та зеленню. Така закуска готується дуже просто з доступних інгредієнтів.

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