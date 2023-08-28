Українська страва з тіста та м'яса — відео рецепт

Рецепт українських кручеників з тіста з фаршем яловичини та свинини
Це українська традиційна смачна страва, яка готується досить легко. Можна подавати до святкового чи буденного столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Оксі в ТЕМІ.
Вам знадобиться:
- 2 склянки борошна;
- 1 куряче яйце;
- пів склянки води;
- сіль;
- 2 ст. л. олії.
Для начинки:
- 100 г свинячого фаршу;
- 100 г яловичини;
- пучок кропу;
- 150 г води;
- приправа до сала;
- сіль та перець до смаку.
Заливка між кожним шаром:
- 2 цибулини;
- 3 морквини;
- петрушка та кроп;
- томатна паста 400г;
- цукор 2 ст.л.
- 300 мл молока;
- 2 ч.л. материнки (орегано);
- сіль та перець до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати ріпчасту цибулю на півкільця та обсмажити на пательні.
Далі натираємо моркву та додаємо до цибулі.
Також потрібно додати трохи кропу та томатну пасту, посолити та додати спеції за смаком.
Далі просіюємо муку та додаємо воду з яйцем та олією.
Замішуємо тісто та залишаємо його трохи постояти.
До фаршу додаємо кріп, сіль та спеції. Додаємо трохи води під час замішування.
Розкатуємо тісто досить тонко. Нарізаємо на невеликі квадрати.
В кожний квадрат накладаємо фарш, який потрібно трохи розмазати по тісту.
Закручуємо крученики починаючи з кутка.
На дно каструлі викладаємо нашу засмажку та кладемо крученики.
Між кожним шаром кручеників з тіста, які начинені фаршем, багато накладати засмажки. Бо крученики можуть послипатися.
Після того, як шари кручеників будуть лежати в казані, залити молоком або водою до самісінького верху, накрити кришкою або фольгою та в духовку на 1 годину 30 хвилин на 200 градусів.
Після того, як час сплине, виймаємо, знімаємо кришку або фольгу та ще на 30 хвилин в духовку на 220 градусів.
Раніше ми писали про рецепт української козацької закуски з сала з часником та зеленню. Така закуска готується дуже просто з доступних інгредієнтів.