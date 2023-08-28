Українська страва з тіста та м'яса — відео рецепт

Крученики з тіста з фаршем. Фото: YouTube @OksyOksy10

Це українська традиційна смачна страва, яка готується досить легко. Можна подавати до святкового чи буденного столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оксі в ТЕМІ.

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Вам знадобиться:

2 склянки борошна;

1 куряче яйце;

пів склянки води;

сіль;

2 ст. л. олії.

Для начинки:

100 г свинячого фаршу;

100 г яловичини;

пучок кропу;

150 г води;

приправа до сала;

сіль та перець до смаку.

Заливка між кожним шаром:

2 цибулини;

3 морквини;

петрушка та кроп;

томатна паста 400г;

цукор 2 ст.л.

300 мл молока;

2 ч.л. материнки (орегано);

сіль та перець до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати ріпчасту цибулю на півкільця та обсмажити на пательні.

Нарізання цибулі. Фото: YouTube @OksyOksy10

Далі натираємо моркву та додаємо до цибулі.

Засмажка з цибулі та моркви. Фото: YouTube @OksyOksy10

Також потрібно додати трохи кропу та томатну пасту, посолити та додати спеції за смаком.

Засмажка з томатною пастою. Фото: YouTube @OksyOksy10

Далі просіюємо муку та додаємо воду з яйцем та олією.

Приготування тіста. Фото: YouTube @OksyOksy10

Замішуємо тісто та залишаємо його трохи постояти.

Приготування тіста. Фото: YouTube @OksyOksy10

До фаршу додаємо кріп, сіль та спеції. Додаємо трохи води під час замішування.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @OksyOksy10

Розкатуємо тісто досить тонко. Нарізаємо на невеликі квадрати.

Розкатування тіста. Фото: YouTube @OksyOksy10

В кожний квадрат накладаємо фарш, який потрібно трохи розмазати по тісту.

Формування кручеників. Фото: YouTube @OksyOksy10

Закручуємо крученики починаючи з кутка.

Формування кручеників. Фото: YouTube @OksyOksy10

На дно каструлі викладаємо нашу засмажку та кладемо крученики.

Засмажка та крученики. Фото: YouTube @OksyOksy10

Між кожним шаром кручеників з тіста, які начинені фаршем, багато накладати засмажки. Бо крученики можуть послипатися.

Засмажка та крученики. Фото: YouTube @OksyOksy10

Після того, як шари кручеників будуть лежати в казані, залити молоком або водою до самісінького верху, накрити кришкою або фольгою та в духовку на 1 годину 30 хвилин на 200 градусів.

Готові крученики. Фото: YouTube @OksyOksy10

Після того, як час сплине, виймаємо, знімаємо кришку або фольгу та ще на 30 хвилин в духовку на 220 градусів.

Раніше ми писали про рецепт української козацької закуски з сала з часником та зеленню. Така закуска готується дуже просто з доступних інгредієнтів.