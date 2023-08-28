Украинское блюдо из теста и мяса — видео рецепт

Крученики из теста с фаршем. Фото: YouTube @OksyOksy10

Это украинское традиционное вкусное блюдо, которое готовится достаточно легко. Можно подавать к праздничному или обыденному столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Окси в ТЕМИ.

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Вам понадобится:

2 стакана муки;

1 куриное яйцо;

пол стакана воды;

соль;

2 ст. л. растительного масла.

Для начинки:

100 г свиного фарша;

100 г говядины;

пучок укропа;

150 г воды;

приправа к салу;

соль и перец по вкусу.

Заливка между каждым слоем:

2 луковицы;

3 морковки;

петрушка и укроп;

томатная паста 400г;

сахар 2 ст.л.

300 мл молока;

2 ч.л. душицы (орегано);

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать репчатый лук на полкольца и обжарить на сковороде.

Нарезка лука. Фото: YouTube @OksyOksy10

Затем натираем морковь и добавляем к луку.

Зажарка с луком и морковью. Фото: YouTube @OksyOksy10

Также нужно добавить немного укропа и томатной пасты, посолить и добавить специи по вкусу.

Зажарка с томатной пастой. Фото: YouTube @OksyOksy10

Затем просеиваем муку и добавляем воду с яйцом и маслом.

Приготовление теста. Фото: YouTube @OksyOksy10

Замешиваем тесто и оставляем немного постоять.

Приготовление теста. Фото: YouTube @OksyOksy10

К фаршу добавляем укроп, соль и специи. Добавляем немного воды во время замешивания.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @OksyOksy10

Раскатываем тесто довольно тонко. Нарезаем на маленькие квадраты.

Раскатывание теста. Фото: YouTube @OksyOksy10

В каждый квадрат накладываем фарш, который нужно немного размазать по тесту.

Формирование кручеников. Фото: YouTube @OksyOksy10

Закручиваем крученики начиная с угла.

Формирование кручеников. Фото: YouTube @OksyOksy10

На дно кастрюли выкладываем нашу зажарку и кладем крученики.

Зажарка и крученики. Фото: YouTube @OksyOksy10

Между каждым слоем кручеников из теста, начиненных фаршем, накладываем много зажарки, потому что крученики могут послипаться.

Зажарка и крученики. Фото: YouTube @OksyOksy10

После того, как слои кручеников будут лежать в кастрюле, залить молоком или водой до верха, накрыть крышкой или фольгой и в духовку на 1 час 30 минут на 200 градусов.

Готовые крученики. Фото: YouTube @OksyOksy10

После того, как время пройдет, вынимаем, снимаем крышку или фольгу и еще на 30 минут в духовку на 220 градусов.

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