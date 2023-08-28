Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Рецепт украинских кручеников из теста с фаршем говядины и свинины arrow

Рецепт украинских кручеников из теста с фаршем говядины и свинины

28 августа 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Украинское блюдо из теста и мяса — видео рецепт
Крученики из теста с фаршем. Фото: YouTube @OksyOksy10
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это украинское традиционное вкусное блюдо, которое готовится достаточно легко. Можно подавать к праздничному или обыденному столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Окси в ТЕМИ.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 2 стакана муки;
  • 1 куриное яйцо;
  • пол стакана воды;
  • соль;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Для начинки:

  • 100 г свиного фарша;
  • 100 г говядины;
  • пучок укропа;
  • 150 г воды;
  • приправа к салу;
  • соль и перец по вкусу.

Заливка между каждым слоем:

  • 2 луковицы;
  • 3 морковки;
  • петрушка и укроп;
  • томатная паста 400г;
  • сахар 2 ст.л.
  • 300 мл молока;
  • 2 ч.л. душицы (орегано);
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать репчатый лук на полкольца и обжарить на сковороде.

null
Нарезка лука. Фото: YouTube @OksyOksy10

Затем натираем морковь и добавляем к луку.

null
Зажарка с луком и морковью. Фото: YouTube @OksyOksy10

Также нужно добавить немного укропа и томатной пасты, посолить и добавить специи по вкусу.

null
Зажарка с томатной пастой. Фото: YouTube @OksyOksy10

Затем просеиваем муку и добавляем воду с яйцом и маслом.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @OksyOksy10

Замешиваем тесто и оставляем немного постоять.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @OksyOksy10

К фаршу добавляем укроп, соль и специи. Добавляем немного воды во время замешивания.

null
Приготовление фарша. Фото: YouTube @OksyOksy10

Раскатываем тесто довольно тонко. Нарезаем на маленькие квадраты.

null
Раскатывание теста. Фото: YouTube @OksyOksy10

В каждый квадрат накладываем фарш, который нужно немного размазать по тесту.

null
Формирование кручеников. Фото: YouTube @OksyOksy10

Закручиваем крученики начиная с угла.

null
Формирование кручеников. Фото: YouTube @OksyOksy10

На дно кастрюли выкладываем нашу зажарку и кладем крученики.

null
Зажарка и крученики. Фото: YouTube @OksyOksy10

Между каждым слоем кручеников из теста, начиненных фаршем, накладываем много зажарки, потому что крученики могут послипаться.

null
Зажарка и крученики. Фото: YouTube @OksyOksy10

После того, как слои кручеников будут лежать в кастрюле, залить молоком или водой до верха, накрыть крышкой или фольгой и в духовку на 1 час 30 минут на 200 градусов.

null
Готовые крученики. Фото: YouTube @OksyOksy10

После того, как время пройдет, вынимаем, снимаем крышку или фольгу и еще на 30 минут в духовку на 220 градусов.

Раньше мы писали о рецепте украинской казацкой закуски из сала с чесноком и зеленью. Такая закуска готовится очень просто из доступных ингредиентов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз