Украинское блюдо из теста и мяса — видео рецепт

Рецепт украинских кручеников из теста с фаршем говядины и свинины
Это украинское традиционное вкусное блюдо, которое готовится достаточно легко. Можно подавать к праздничному или обыденному столу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Окси в ТЕМИ.
Вам понадобится:
- 2 стакана муки;
- 1 куриное яйцо;
- пол стакана воды;
- соль;
- 2 ст. л. растительного масла.
Для начинки:
- 100 г свиного фарша;
- 100 г говядины;
- пучок укропа;
- 150 г воды;
- приправа к салу;
- соль и перец по вкусу.
Заливка между каждым слоем:
- 2 луковицы;
- 3 морковки;
- петрушка и укроп;
- томатная паста 400г;
- сахар 2 ст.л.
- 300 мл молока;
- 2 ч.л. душицы (орегано);
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать репчатый лук на полкольца и обжарить на сковороде.
Затем натираем морковь и добавляем к луку.
Также нужно добавить немного укропа и томатной пасты, посолить и добавить специи по вкусу.
Затем просеиваем муку и добавляем воду с яйцом и маслом.
Замешиваем тесто и оставляем немного постоять.
К фаршу добавляем укроп, соль и специи. Добавляем немного воды во время замешивания.
Раскатываем тесто довольно тонко. Нарезаем на маленькие квадраты.
В каждый квадрат накладываем фарш, который нужно немного размазать по тесту.
Закручиваем крученики начиная с угла.
На дно кастрюли выкладываем нашу зажарку и кладем крученики.
Между каждым слоем кручеников из теста, начиненных фаршем, накладываем много зажарки, потому что крученики могут послипаться.
После того, как слои кручеников будут лежать в кастрюле, залить молоком или водой до верха, накрыть крышкой или фольгой и в духовку на 1 час 30 минут на 200 градусов.
После того, как время пройдет, вынимаем, снимаем крышку или фольгу и еще на 30 минут в духовку на 220 градусов.
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