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Рецепт твердого сиру за 15 хвилин з двох інгредієнтів

20 жовтня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Твердий сир у домашніх умовах — відео рецепт
Твердий сир. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо простий рецепт, як зробити твердий сир у домашніх умовах лише з двох основних інгредієнтів. Вам знадобиться тільки сир і молоко.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • сир 5% 400 г;
  • молоко 400 г;
  • сіль до смаку (приблизно 0,5 ч.л.);
  • сода — одна третина — половина чайної ложки (спочатку додаємо одну третину, при необхідності додаємо ще, але не більше 0,5 ч. л.);
  • вершкове масло 10-15 г (можна не додавати).

Спосіб приготування

Обов'язково беріть лише натуральні молочні продукти без рослинних жирів.

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Сир у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Спочатку потрібно перекласти сир у миску, залити молоком, нагріти до гарячого стану, поки не почне відокремлюватись жовта сироватка. Кип'ятити не треба.

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Сир у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно перекласти сир на друшляк, щоб стекла вся сироватка, додати в сир сіль, соду, перемішати.

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Сир і сито. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можна плавити сир на водяній бані, а можна на маленькому вогні постійно помішуючи, щоб нічого не пригоріло.

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Сир у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Під дією соди сир почне плавитися прямо на очах, процес займає кілька хвилин, нікуди не відходьте і постійно перемішуйте.

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Сирна маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У сир, що вийшов, можна додати вершкове масло для більш вершкового смаку, але це за бажанням. Якщо хочете, щоб сир був нежирним, масло можна взагалі не додавати.

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Сир у формі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму змастимо рослинним або вершковим маслом, перекладаємо сир і добре утрамбовуємо.

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Твердий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишаємо у формі до повного остигання, дістаємо з форми — і наш домашній твердий сир готовий, у ньому навіть дірочки є.

Радимо також ознайомитися з рецептом найсмачніших сирників у духовці з яблуком та грушею

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