Твердий сир у домашніх умовах — відео рецепт

Рецепт твердого сиру за 15 хвилин з двох інгредієнтів
Пропонуємо простий рецепт, як зробити твердий сир у домашніх умовах лише з двох основних інгредієнтів. Вам знадобиться тільки сир і молоко.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сир 5% 400 г;
- молоко 400 г;
- сіль до смаку (приблизно 0,5 ч.л.);
- сода — одна третина — половина чайної ложки (спочатку додаємо одну третину, при необхідності додаємо ще, але не більше 0,5 ч. л.);
- вершкове масло 10-15 г (можна не додавати).
Спосіб приготування
Обов'язково беріть лише натуральні молочні продукти без рослинних жирів.
Спочатку потрібно перекласти сир у миску, залити молоком, нагріти до гарячого стану, поки не почне відокремлюватись жовта сироватка. Кип'ятити не треба.
Потім потрібно перекласти сир на друшляк, щоб стекла вся сироватка, додати в сир сіль, соду, перемішати.
Можна плавити сир на водяній бані, а можна на маленькому вогні постійно помішуючи, щоб нічого не пригоріло.
Під дією соди сир почне плавитися прямо на очах, процес займає кілька хвилин, нікуди не відходьте і постійно перемішуйте.
У сир, що вийшов, можна додати вершкове масло для більш вершкового смаку, але це за бажанням. Якщо хочете, щоб сир був нежирним, масло можна взагалі не додавати.
Форму змастимо рослинним або вершковим маслом, перекладаємо сир і добре утрамбовуємо.
Залишаємо у формі до повного остигання, дістаємо з форми — і наш домашній твердий сир готовий, у ньому навіть дірочки є.
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