Твердый сыр в домашних условиях — видео рецепт

Твердый сыр. Фото: Freepik

Предлагаем простой рецепт, как сделать твердый сыр в домашних условиях всего из двух основных ингредиентов. Вам понадобится только творог и молоко.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

творог 5% 400 г;

молоко 400 г;

соль по вкусу (приблизительно 0,5 ч.л.);

сода – одна треть – половина чайной ложки (сначала добавляем одну треть, при необходимости добавляем еще, но не более 0,5 ч.л.);

сливочное масло 10-15 г (можно не добавлять).

Способ приготовления

Обязательно берите только натуральные молочные продукты без растительных жиров.

Творог в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сначала нужно переложить творог в миску, залить молоком, нагреть до горячего состояния, пока не начнет отделяться желтенькая сыворотка. Кипятить не нужно.

Творог в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно переложить творог на дуршлаг, чтобы стекла вся сыворотка, добавить в творог соль, соду, перемешать.

Творог и сито. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можно плавить творог на водяной бане, а можно на маленьком огне, постоянно помешивая, чтобы ничего не пригорело.

Творог в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Под действием соды творог начнет плавиться прямо у вас на глазах, процесс занимает несколько минут, никуда не отходите и постоянно перемешивайте.

Сырная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В получившийся сыр можно добавить сливочное масло для более сливочного вкуса, но это по желанию. Если хотите, чтобы сыр был нежирным, масло можно вообще не добавлять.

Сыр в форме. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму смажем растительным или сливочным маслом, перекладываем сыр и хорошо утрамбовываем.

Твердый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставляем в форме до полного остывания, достаем из формы – и наш домашний твердый сыр готов, в нем даже дырочки есть.

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