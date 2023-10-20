Твердый сыр в домашних условиях — видео рецепт

Рецепт твердого сыра за 15 минут и двух ингредиентов
Предлагаем простой рецепт, как сделать твердый сыр в домашних условиях всего из двух основных ингредиентов. Вам понадобится только творог и молоко.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог 5% 400 г;
- молоко 400 г;
- соль по вкусу (приблизительно 0,5 ч.л.);
- сода – одна треть – половина чайной ложки (сначала добавляем одну треть, при необходимости добавляем еще, но не более 0,5 ч.л.);
- сливочное масло 10-15 г (можно не добавлять).
Способ приготовления
Обязательно берите только натуральные молочные продукты без растительных жиров.
Сначала нужно переложить творог в миску, залить молоком, нагреть до горячего состояния, пока не начнет отделяться желтенькая сыворотка. Кипятить не нужно.
Затем нужно переложить творог на дуршлаг, чтобы стекла вся сыворотка, добавить в творог соль, соду, перемешать.
Можно плавить творог на водяной бане, а можно на маленьком огне, постоянно помешивая, чтобы ничего не пригорело.
Под действием соды творог начнет плавиться прямо у вас на глазах, процесс занимает несколько минут, никуда не отходите и постоянно перемешивайте.
В получившийся сыр можно добавить сливочное масло для более сливочного вкуса, но это по желанию. Если хотите, чтобы сыр был нежирным, масло можно вообще не добавлять.
Форму смажем растительным или сливочным маслом, перекладываем сыр и хорошо утрамбовываем.
Оставляем в форме до полного остывания, достаем из формы – и наш домашний твердый сыр готов, в нем даже дырочки есть.
Советуем также ознакомиться с рецептом вкуснейших сырников в духовке с яблоком и грушей.
Читайте Новини.LIVE!