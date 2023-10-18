Цей рецепт цвітної капусти швидкий у приготуванні — відео

Цвітна капуста. Фото: Freepik

Цвітна капуста корисна та стає стає дуже смачною та ніжною завдяки кляру. Найдрібніші суцвіття, що залишаться можна використовувати для рагу або заморожування. Суцвіття капусти вимагають наймінімальнішої термообробки, їх краще готувати так, щоб вони були напівсирими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуй все просто.

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Вам знадобиться:

качан цвітної капусти;

2 яйця;

борошно;

сіль, дрібка;

перець, дрібка;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно розібрати цвітну капусту на суцвіття та прибрати зайві листки.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Далі капусту потрібно варити в підсоленій воді протягом 3-5 хвилин.

Курячі яйця. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Тим часом приготуємо кляр. Для цього потрібно взяти 2 курячих яйця, трохи взбити й додати сіль та улюблені спеції.

Приготування кляра. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Далі поступово додаємо борошно, поки кляр не стане густим.

Рослинна олія. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Тепер беремо шматочок цвітної капусти, занурюємо в кляр смажимо в олії, яку налили у невеликий ковшик.

Капуста смажена в клярі. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Смажити потрібно протягом 1 хвилини. Таку капусту можна подвати з улюбленим соусом або, як гарнір до будь-якої страви.

Капуста та соус. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Раніше ми писали про супер рецепт цвітної капусти в духовці.