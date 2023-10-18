Цей рецепт цвітної капусти швидкий у приготуванні — відео

Рецепт цвітної капусти в смачному клярі
Цвітна капуста корисна та стає стає дуже смачною та ніжною завдяки кляру. Найдрібніші суцвіття, що залишаться можна використовувати для рагу або заморожування. Суцвіття капусти вимагають наймінімальнішої термообробки, їх краще готувати так, щоб вони були напівсирими.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуй все просто.
Вам знадобиться:
- качан цвітної капусти;
- 2 яйця;
- борошно;
- сіль, дрібка;
- перець, дрібка;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно розібрати цвітну капусту на суцвіття та прибрати зайві листки.
Далі капусту потрібно варити в підсоленій воді протягом 3-5 хвилин.
Тим часом приготуємо кляр. Для цього потрібно взяти 2 курячих яйця, трохи взбити й додати сіль та улюблені спеції.
Далі поступово додаємо борошно, поки кляр не стане густим.
Тепер беремо шматочок цвітної капусти, занурюємо в кляр смажимо в олії, яку налили у невеликий ковшик.
Смажити потрібно протягом 1 хвилини. Таку капусту можна подвати з улюбленим соусом або, як гарнір до будь-якої страви.
Раніше ми писали про супер рецепт цвітної капусти в духовці.
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