Этот рецепт цветной капусты быстр в приготовлении — видео

Рецепт цветной капусты во вкусном кляре
Цветная капуста полезная и становится очень вкусной и нежной благодаря кляру. Оставшиеся мелкие соцветия можно использовать для рагу или замораживания. Соцветия капусты требуют самой минимальной термообработки, их лучше готовить так, чтобы они были полусырыми.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовь все просто.
Вам понадобится:
- кочан цветной капусты;
- 2 яйца;
- мука;
- соль, щепотка;
- перец, щепотка;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала нужно разобрать цветную капусту на соцветии и убрать лишние листья.
Далее капусту нужно варить в подсоленной воде в течение 3-5 минут.
Тем временем приготовим кляр. Для этого нужно взять 2 куриных яйца, немного взбить и добавить соль и любимые специи.
Далее постепенно добавляем муку, пока кляр не станет густым.
Теперь берем кусочек цветной капусты, погружаем в кляр, жарим в масле, которое налили в небольшой ковшик.
Жарить нужно в течение 1 минуты. Такую капусту можно подавать с любимым соусом или, как гарнир к любому блюду.
Раньше мы писали о супер рецепте цветной капусты в духовке.
Читайте Новини.LIVE!