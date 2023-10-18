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Рецепт цветной капусты во вкусном кляре

18 октября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Этот рецепт цветной капусты быстр в приготовлении — видео
Цветная капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Цветная капуста полезная и становится очень вкусной и нежной благодаря кляру. Оставшиеся мелкие соцветия можно использовать для рагу или замораживания. Соцветия капусты требуют самой минимальной термообработки, их лучше готовить так, чтобы они были полусырыми.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовь все просто.

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Вам понадобится:

  • кочан цветной капусты;
  • 2 яйца;
  • мука;
  • соль, щепотка;
  • перец, щепотка;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно разобрать цветную капусту на соцветии и убрать лишние листья.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Далее капусту нужно варить в подсоленной воде в течение 3-5 минут.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Тем временем приготовим кляр. Для этого нужно взять 2 куриных яйца, немного взбить и добавить соль и любимые специи.

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Приготовление кляра. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Далее постепенно добавляем муку, пока кляр не станет густым.

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Растительное масло. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Теперь берем кусочек цветной капусты, погружаем в кляр, жарим в масле, которое налили в небольшой ковшик.

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Капуста жареная в кляре. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Жарить нужно в течение 1 минуты. Такую капусту можно подавать с любимым соусом или, как гарнир к любому блюду.

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Капуста и соус. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Раньше мы писали о супер рецепте цветной капусты в духовке.

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