Як приготувати млинці з дріжджами — відео і фото рецепт

Млинці з яблуками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ажурні м'які та ніжні млинці на дріжджах. Їх добре доповнює дуже смачна начинка з яблук. Обов'язково спробуйте приготувати ці млинці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee .

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Вам знадобиться:

яйце 1 шт;

цукор 1-2 ст. (млинці виходять несолодкими);

сухі швидкодіючі дріжджі 1 ч. л. (3-4 г);

тепле молоко 500 мл;

борошно 200 г;

олія 2 ст.л;

сіль 0,5 ч. л;

вершкове масло 10-20 г;

яблука 3 шт.;

цукор до смаку;

кориці.

Спосіб приготування

Змішати яйце, цукор, сухі дріжджі, молоко та борошно.

Борошно та дріжджі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати до однорідності. Додати олію та сіль.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити миску з тістом харчовою плівкою та рушником. Залишити у теплому місці на 50 хвилин. Тісто має підійти.

Млинець на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити млинці на добре розігрітій сковороді.

Яблучна начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти яблука на великій тертці. Обсмажити на вершковому маслі, додавши цукор та корицю до смаку. Загорнути яблучну начинку в млинці.

Млинці з яблучною начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За бажанням можна обсмажити млинці на вершковому маслі.

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