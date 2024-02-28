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Рецепт тонких ажурних млинців на дріжджах до Масляної

28 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати млинці з дріжджами — відео і фото рецепт
Млинці з яблуками. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ажурні м'які та ніжні млинці на дріжджах. Їх добре доповнює дуже смачна начинка з яблук. Обов'язково спробуйте приготувати ці млинці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee .

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Вам знадобиться:

  • яйце 1 шт;
  • цукор 1-2 ст. (млинці виходять несолодкими);
  • сухі швидкодіючі дріжджі 1 ч. л. (3-4 г);
  • тепле молоко 500 мл;
  • борошно 200 г;
  • олія 2 ст.л;
  • сіль 0,5 ч. л;
  • вершкове масло 10-20 г;
  • яблука 3 шт.;
  • цукор до смаку;
  • кориці.

Спосіб приготування

Змішати яйце, цукор, сухі дріжджі, молоко та борошно.

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Борошно та дріжджі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати до однорідності. Додати олію та сіль.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити миску з тістом харчовою плівкою та рушником. Залишити у теплому місці на 50 хвилин. Тісто має підійти.

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Млинець на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити млинці на добре розігрітій сковороді.

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Яблучна начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти яблука на великій тертці. Обсмажити на вершковому маслі, додавши цукор та корицю до смаку. Загорнути яблучну начинку в млинці.

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Млинці з яблучною начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За бажанням можна обсмажити млинці на вершковому маслі.

Раніше ми писали про сімейний рецепт тонких ажурних млинців без яєць до Масляної.

Також ми писали про найпростіший рецепт тонких млинців до Масляної — на молоці та воді.

Ще радимо ознайомитися з рецептом ідеальних млинців на молоці, які виходять завжди.

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