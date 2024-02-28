Як приготувати млинці з дріжджами — відео і фото рецепт

Рецепт тонких ажурних млинців на дріжджах до Масляної
Ажурні м'які та ніжні млинці на дріжджах. Їх добре доповнює дуже смачна начинка з яблук. Обов'язково спробуйте приготувати ці млинці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee .
Вам знадобиться:
- яйце 1 шт;
- цукор 1-2 ст. (млинці виходять несолодкими);
- сухі швидкодіючі дріжджі 1 ч. л. (3-4 г);
- тепле молоко 500 мл;
- борошно 200 г;
- олія 2 ст.л;
- сіль 0,5 ч. л;
- вершкове масло 10-20 г;
- яблука 3 шт.;
- цукор до смаку;
- кориці.
Спосіб приготування
Змішати яйце, цукор, сухі дріжджі, молоко та борошно.
Перемішати до однорідності. Додати олію та сіль.
Накрити миску з тістом харчовою плівкою та рушником. Залишити у теплому місці на 50 хвилин. Тісто має підійти.
Обсмажити млинці на добре розігрітій сковороді.
Натерти яблука на великій тертці. Обсмажити на вершковому маслі, додавши цукор та корицю до смаку. Загорнути яблучну начинку в млинці.
За бажанням можна обсмажити млинці на вершковому маслі.
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