Как приготовить блины с дрожжами — видео и фото рецепт

Рецепт тонких ажурных блинов на дрожжах к Масленице
Ажурные мягкие и нежные блины на дрожжах. Их отлично дополняет очень вкусная начинка из яблок. Обязательно попробуйте приготовить эти блины.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйцо 1 шт;
- сахар 1-2 ст.л. (блины получаются несладкими);
- сухие быстродействующие дрожжи 1 ч.л. (3-4 г);
- теплое молоко 500 мл;
- мука 200 г;
- растительное масло 2 ст.л;
- соль 0,5 ч.л;
- сливочное масло 10-20 г;
- яблоки 3 шт;
- сахар по вкусу;
- корица.
Способ приготовления
Смешать яйцо, сахар, сухие дрожжи, молоко и муку.
Перемешать до однородности. Добавить растительное масло и соль.
Накрыть миску с тестом пищевой пленкой и полотенцем. Оставить в теплом месте на 50 минут. Тесто должно подойти.
Обжарить блины на хорошо разогретой сковороде.
Натереть яблоки на крупной терке. Обжарить на сливочном масле, добавив сахар и корицу по вкусу. Завернуть яблочную начинку в блины.
По желанию можно обжарить блины на сливочном масле.
Ранее мы писали про семейный рецепт тонких ажурных блинов без яиц к Масленице.
Также мы писали про самый простой рецепт тонких блинов к Масленице — на молоке и воде.
Еще советуем ознакомиться с рецептом идеальных блинчиков на молоке, которые получаются всегда.
Читайте Новини.LIVE!