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Рецепт тонких ажурных блинов на дрожжах к Масленице

28 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить блины с дрожжами — видео и фото рецепт
Блины с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Ажурные мягкие и нежные блины на дрожжах. Их отлично дополняет очень вкусная начинка из яблок. Обязательно попробуйте приготовить эти блины. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • яйцо 1 шт;
  • сахар 1-2 ст.л. (блины получаются несладкими);
  • сухие быстродействующие дрожжи 1 ч.л. (3-4 г);
  • теплое молоко 500 мл;
  • мука 200 г;
  • растительное масло 2 ст.л;
  • соль 0,5 ч.л;
  • сливочное масло 10-20 г;
  • яблоки 3 шт;
  • сахар по вкусу;
  • корица. 

Способ приготовления 

Смешать яйцо, сахар, сухие дрожжи, молоко и муку. 

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Мука и дрожжи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать до однородности. Добавить растительное масло и соль.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть миску с тестом пищевой пленкой и полотенцем. Оставить в теплом месте на 50 минут. Тесто должно подойти.

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Блин на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить блины на хорошо разогретой сковороде.

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Яблочная начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть яблоки на крупной терке. Обжарить на сливочном масле, добавив сахар и корицу по вкусу. Завернуть яблочную начинку в блины.

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Блины с яблочной начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По желанию можно обжарить блины на сливочном масле.

Ранее мы писали про семейный рецепт тонких ажурных блинов без яиц к Масленице. 

Также мы писали про самый простой рецепт тонких блинов к Масленице — на молоке и воде. 

Еще советуем ознакомиться с рецептом идеальных блинчиков на молоке, которые получаются всегда. 

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