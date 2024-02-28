Как приготовить блины с дрожжами — видео и фото рецепт

Блины с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ажурные мягкие и нежные блины на дрожжах. Их отлично дополняет очень вкусная начинка из яблок. Обязательно попробуйте приготовить эти блины.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яйцо 1 шт;

сахар 1-2 ст.л. (блины получаются несладкими);

сухие быстродействующие дрожжи 1 ч.л. (3-4 г);

теплое молоко 500 мл;

мука 200 г;

растительное масло 2 ст.л;

соль 0,5 ч.л;

сливочное масло 10-20 г;

яблоки 3 шт;

сахар по вкусу;

корица.

Способ приготовления

Смешать яйцо, сахар, сухие дрожжи, молоко и муку.

Мука и дрожжи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать до однородности. Добавить растительное масло и соль.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть миску с тестом пищевой пленкой и полотенцем. Оставить в теплом месте на 50 минут. Тесто должно подойти.

Блин на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить блины на хорошо разогретой сковороде.

Яблочная начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть яблоки на крупной терке. Обжарить на сливочном масле, добавив сахар и корицу по вкусу. Завернуть яблочную начинку в блины.

Блины с яблочной начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По желанию можно обжарить блины на сливочном масле.

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