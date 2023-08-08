Простий і смачний сацебелі на зиму — видео рецепт

Соус сацебелі. Фото: google

Такий соус виходить дуже смачним та ароматним. Він не зрівняється з магазинним, ви здивуєтеся, що цей соус насправді має такий незабутній смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться:

базилік 25 грам;

кінза 25 грам;

25 грам м'яти;

25 грам петрушки;

25 грам кропу;

4 солодкі перці;

соняшникова олія 100 грам;

часник 80 грам;

цибуля 100 грам;

1 гострий перець;

цукор 80 грам;

1 столова ложка солі;

хмелі-сунелі;

паприка;

чабер;

чорний перець;

томатний сік;

томатна паста;

яблучний оцет 6% 90 мл;

запашний перець;

лавровий лист.

Спосіб приготування

Наливаємо томатний сік і томатну пасту в ємність, в якій варитимете соус. Якщо у вас достатньо томатного соку, то томатну пасту можна не використовувати. Відразу додаємо сіль та цукор.

Складові для соусу. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Поки томатна основа готується, потрібно зробити суміш зі спецій. Для цього необхідно змішати чайну ложку чаберу, чайну ложку паприки, дві чайні ложки хмелі-сунелі, одну чайну ложку коріандру, чайну ложку чорного перцю.

Зелень для соусу. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Поки томатна основа закипає перекручуємо цибулю, часник, солодкий перець та гострий перець.

Томатний сік та томатна паста. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

У томатну масу виливаємо олію та масу з овочів. Доводимо до кипіння.

Спеції для соусу. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Усю зелень потрібно дрібно нарізати, але краще зробити це через блендер.

Перець, часник і цибуля. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Коли томатна маса закипить додаємо всю зелень.

Подрібнена зелень. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Доводимо до кипіння і додаємо оцет, запашний перець та лавровий лист.

Зелень у соусі. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

На повільному вогні варити ще десять хвилин.

Соус у банку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Розливаємо соус банками і закручуємо стирилізованими кришками.

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