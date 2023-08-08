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Рецепт того самого сацебелі на зиму: смачніший за магазинний

8 серпня 2023 12:42
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий і смачний сацебелі на зиму — видео рецепт
Соус сацебелі. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий соус виходить дуже смачним та ароматним. Він не зрівняється з магазинним, ви здивуєтеся, що цей соус насправді має такий незабутній смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться:

  • базилік 25 грам;
  • кінза 25 грам;
  • 25 грам м'яти;
  • 25 грам петрушки;
  • 25 грам кропу;
  • 4 солодкі перці;
  • соняшникова олія 100 грам;
  • часник 80 грам;
  • цибуля 100 грам;
  • 1 гострий перець;
  • цукор 80 грам;
  • 1 столова ложка солі;
  • хмелі-сунелі;
  • паприка;
  • чабер;
  • чорний перець;
  • томатний сік;
  • томатна паста;
  • яблучний оцет 6% 90 мл;
  • запашний перець;
  • лавровий лист.

Спосіб приготування

Наливаємо томатний сік і томатну пасту в ємність, в якій варитимете соус. Якщо у вас достатньо томатного соку, то томатну пасту можна не використовувати. Відразу додаємо сіль та цукор.

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Складові для соусу. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Поки томатна основа готується, потрібно зробити суміш зі спецій. Для цього необхідно змішати чайну ложку чаберу, чайну ложку паприки, дві чайні ложки хмелі-сунелі, одну чайну ложку коріандру, чайну ложку чорного перцю.

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Зелень для соусу. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Поки томатна основа закипає перекручуємо цибулю, часник, солодкий перець та гострий перець.

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Томатний сік та томатна паста. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

У томатну масу виливаємо олію та масу з овочів. Доводимо до кипіння.

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Спеції для соусу. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Усю зелень потрібно дрібно нарізати, але краще зробити це через блендер.

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Перець, часник і цибуля. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Коли томатна маса закипить додаємо всю зелень.

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Подрібнена зелень. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Доводимо до кипіння і додаємо оцет, запашний перець та лавровий лист.

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Зелень у соусі. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

На повільному вогні варити ще десять хвилин.

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Соус у банку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Розливаємо соус банками і закручуємо стирилізованими кришками.

Раніше ми писали про перевірений рецепт від господині огірків по-польськи. Назва цих смачних огірків така через те, що на смак вони дуже нагадують мариновані огірки польського виробництва. Хрумкі, пряні, кисло-солодкі. Дуже добре підходять на закуску.

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