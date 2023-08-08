Простий і смачний сацебелі на зиму — видео рецепт

Рецепт того самого сацебелі на зиму: смачніший за магазинний
Такий соус виходить дуже смачним та ароматним. Він не зрівняється з магазинним, ви здивуєтеся, що цей соус насправді має такий незабутній смак.
Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.
Вам знадобиться:
- базилік 25 грам;
- кінза 25 грам;
- 25 грам м'яти;
- 25 грам петрушки;
- 25 грам кропу;
- 4 солодкі перці;
- соняшникова олія 100 грам;
- часник 80 грам;
- цибуля 100 грам;
- 1 гострий перець;
- цукор 80 грам;
- 1 столова ложка солі;
- хмелі-сунелі;
- паприка;
- чабер;
- чорний перець;
- томатний сік;
- томатна паста;
- яблучний оцет 6% 90 мл;
- запашний перець;
- лавровий лист.
Спосіб приготування
Наливаємо томатний сік і томатну пасту в ємність, в якій варитимете соус. Якщо у вас достатньо томатного соку, то томатну пасту можна не використовувати. Відразу додаємо сіль та цукор.
Поки томатна основа готується, потрібно зробити суміш зі спецій. Для цього необхідно змішати чайну ложку чаберу, чайну ложку паприки, дві чайні ложки хмелі-сунелі, одну чайну ложку коріандру, чайну ложку чорного перцю.
Поки томатна основа закипає перекручуємо цибулю, часник, солодкий перець та гострий перець.
У томатну масу виливаємо олію та масу з овочів. Доводимо до кипіння.
Усю зелень потрібно дрібно нарізати, але краще зробити це через блендер.
Коли томатна маса закипить додаємо всю зелень.
Доводимо до кипіння і додаємо оцет, запашний перець та лавровий лист.
На повільному вогні варити ще десять хвилин.
Розливаємо соус банками і закручуємо стирилізованими кришками.
Раніше ми писали про перевірений рецепт від господині огірків по-польськи. Назва цих смачних огірків така через те, що на смак вони дуже нагадують мариновані огірки польського виробництва. Хрумкі, пряні, кисло-солодкі. Дуже добре підходять на закуску.