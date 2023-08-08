Простой и вкусный сацебели на зиму — видео рецепт

Рецепт того самого сацебели на зиму: вкуснее магазинного
Такой соус получается очень вкусным и ароматным. Он не сравнится с магазинным, вы удивитесь, что этот соус на самом деле имеет такой незабываемый вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.
Вам понадобится:
- базилик 25 грамм;
- кинза 25 грамм;
- 25 грамм мяты;
- 25 грамм петрушки;
- 25 грамм укропа;
- 4 сладких перца;
- подсолнечное масло 100 грамм;
- чеснок 80 грамм;
- репчатый лук 100 грамм;
- 1 острый перец;
- сахар 80 грамм;
- 1 столовая ложка соли;
- хмели-сунели;
- паприка;
- чабер;
- черный перец;
- томатный сок;
- томатная паста;
- яблочный уксус 6% 90 мл;
- душистый перец;
- лавровый лист.
Способ приготовления
Наливаем томатный сок и томатную пасту в емкость, в которой будете варить соус. Если у вас достаточно томатного сока, то томатную пасту можно не использовать. Сразу добавляем соль и сахар.
Пока томатная основа готовится нужно сделать смесь из специй. Для этого необходимо смешать чайную ложку чабера, чайную ложку паприки, две чайные ложки хмели-сунели, одна чайная ложка кориандра, чайная ложка черного перца.
Пока томатная основа закипает перекручиваем лук, чеснок, сладкий перец и острый перец.
В томатную массу выливаем подсолнечное масло и массу из овощей. Доводим до кипения.
Всю зелень нужно мелко нарезать, но лучше это сделать через блендер.
Когда томатная масса покипит несколько минут, добавляем всю зелень.
Доводим до кипения и добавляем уксус, душистый перец и лавровый лист.
На медленном огне варить еще 10 минут.
Разливаем соус по банках и закручиваем стирилизованными крышками.
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