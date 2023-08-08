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Рецепт того самого сацебели на зиму: вкуснее магазинного

8 августа 2023 12:42
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой и вкусный сацебели на зиму — видео рецепт
Соус сацебели. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой соус получается очень вкусным и ароматным. Он не сравнится с магазинным, вы удивитесь, что этот соус на самом деле имеет такой незабываемый вкус

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится: 

  • базилик 25 грамм; 
  • кинза 25 грамм; 
  • 25 грамм мяты; 
  • 25 грамм петрушки;
  • 25 грамм укропа; 
  • 4 сладких перца; 
  • подсолнечное масло 100 грамм;
  • чеснок 80 грамм; 
  • репчатый лук 100 грамм; 
  • 1 острый перец; 
  • сахар 80 грамм; 
  • 1 столовая ложка соли; 
  • хмели-сунели; 
  • паприка; 
  • чабер; 
  • черный перец; 
  • томатный сок; 
  • томатная паста; 
  • яблочный уксус 6% 90 мл; 
  • душистый перец; 
  • лавровый лист. 

Способ приготовления 

Наливаем томатный сок и томатную пасту в емкость, в которой будете варить соус. Если у вас достаточно томатного сока, то томатную пасту можно не использовать. Сразу добавляем соль и сахар. 

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Составляющие для соуса. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Пока томатная основа готовится нужно сделать смесь из специй. Для этого необходимо смешать чайную ложку чабера, чайную ложку паприки, две чайные ложки хмели-сунели, одна чайная ложка кориандра, чайная ложка черного перца. 

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Зелень для соуса. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Пока томатная основа закипает перекручиваем лук, чеснок, сладкий перец и острый перец. 

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Томатній сок и томатная паста. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В томатную массу выливаем подсолнечное масло и массу из овощей. Доводим до кипения. 

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Специи для соуса. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Всю зелень нужно мелко нарезать, но лучше это сделать через блендер. 

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Перец, чеснок и лук. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Когда томатная масса покипит несколько минут, добавляем всю зелень.

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Измельченная зелень. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Доводим до кипения и добавляем уксус, душистый перец и лавровый лист.   

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Зелень в соусе. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

На медленном огне варить еще 10 минут.

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Соус в банке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Разливаем соус по банках и закручиваем стирилизованными крышками. 

Ранее мы писали про проверенный рецепт от хозяйки огурцы по-польски. Название этих вкусных огурцов такое из-за того, что по вкусу они очень напоминают маринованные огурцы польского производства. Хрустящие, пряные, кисло-сладкие. Очень хорошо подходят на закуску.

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