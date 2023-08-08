Простой и вкусный сацебели на зиму — видео рецепт

Соус сацебели. Фото: google

Такой соус получается очень вкусным и ароматным. Он не сравнится с магазинным, вы удивитесь, что этот соус на самом деле имеет такой незабываемый вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится:

базилик 25 грамм;

кинза 25 грамм;

25 грамм мяты;

25 грамм петрушки;

25 грамм укропа;

4 сладких перца;

подсолнечное масло 100 грамм;

чеснок 80 грамм;

репчатый лук 100 грамм;

1 острый перец;

сахар 80 грамм;

1 столовая ложка соли;

хмели-сунели;

паприка;

чабер;

черный перец;

томатный сок;

томатная паста;

яблочный уксус 6% 90 мл;

душистый перец;

лавровый лист.

Способ приготовления

Наливаем томатный сок и томатную пасту в емкость, в которой будете варить соус. Если у вас достаточно томатного сока, то томатную пасту можно не использовать. Сразу добавляем соль и сахар.

Составляющие для соуса. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Пока томатная основа готовится нужно сделать смесь из специй. Для этого необходимо смешать чайную ложку чабера, чайную ложку паприки, две чайные ложки хмели-сунели, одна чайная ложка кориандра, чайная ложка черного перца.

Зелень для соуса. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Пока томатная основа закипает перекручиваем лук, чеснок, сладкий перец и острый перец.

Томатній сок и томатная паста. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В томатную массу выливаем подсолнечное масло и массу из овощей. Доводим до кипения.

Специи для соуса. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Всю зелень нужно мелко нарезать, но лучше это сделать через блендер.

Перец, чеснок и лук. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Когда томатная масса покипит несколько минут, добавляем всю зелень.

Измельченная зелень. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Доводим до кипения и добавляем уксус, душистый перец и лавровый лист.

Зелень в соусе. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

На медленном огне варить еще 10 минут.

Соус в банке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Разливаем соус по банках и закручиваем стирилизованными крышками.

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