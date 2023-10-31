Картопля з салом в духовці — відео рецепт

Рецепт тієї самої картопельки з салом, як у дитинстві
Багато хто пригадає, як таку картоплю з салом готували нам в дитинстві. Рецепт, мабуть, найпростіший, але при цьому виходить дуже смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Vitalii Barylko.
Вам знадобиться:
- 10 середніх картоплин;
- 2 маленькі цибулини;
- 300 гр. сала (будь яке);
- 50 мл. соняшникової рафінованої олії;
- 0,5 ч.л. суміші перців;
- 1 ч.л.солі;
- 1 ч.л.цукру;
- 1 ч.л. паприки;
- 1 ч.л. прованських трав.
Спосіб приготування
Нам знадобиться тільки картопля, сало, рослинна олія та спеції.
Беремо картоплю та розрізаємо її на половинку. На кожній картоплі потрібно зробити надрізи.
Картоплю перекладаємо в ємність, додамє рослинну олію, сіль, перець та спеції.
Тепер потрібно нарізати цибулю, це потрібно зробити кружальцями.
Тепер потрібно нарізати сало доволі товстими шматками.
Тепер на пергамент вкладаємо картоплю, на неї цибулю та сало.
Запікаємо картоплю в розігрітій духовці на 180 градусів протягом 1 години.
Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.
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