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Рецепт тієї самої картопельки з салом, як у дитинстві

31 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Картопля з салом в духовці — відео рецепт
Картопля з салом. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Багато хто пригадає, як таку картоплю з салом готували нам в дитинстві. Рецепт, мабуть, найпростіший, але при цьому виходить дуже смачно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Vitalii Barylko

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Вам знадобиться: 

  • 10 середніх картоплин;
  • 2 маленькі цибулини;
  • 300 гр. сала (будь яке);
  • 50 мл. соняшникової рафінованої олії;
  • 0,5 ч.л. суміші перців;
  • 1 ч.л.солі;
  • 1 ч.л.цукру;
  • 1 ч.л. паприки;
  • 1 ч.л. прованських трав. 

Спосіб приготування 

Нам знадобиться тільки картопля, сало, рослинна олія та спеції. 

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Складові для рецепта. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Беремо картоплю та розрізаємо її на половинку. На кожній картоплі потрібно зробити надрізи. 

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Розрізана картопля. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Картоплю перекладаємо в ємність, додамє рослинну олію, сіль, перець та спеції. 

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Картопля в спеціях. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Тепер потрібно нарізати цибулю, це потрібно зробити кружальцями. 

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Шматочки сала. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Тепер потрібно нарізати сало доволі товстими шматками. 

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Картопля та цибуля. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Тепер на пергамент вкладаємо картоплю, на неї цибулю та сало. 

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Картопля з салом. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Запікаємо картоплю в розігрітій духовці на 180 градусів протягом 1 години. 

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Картопля з салом. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.

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