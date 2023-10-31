Картопля з салом в духовці — відео рецепт

Картопля з салом. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Багато хто пригадає, як таку картоплю з салом готували нам в дитинстві. Рецепт, мабуть, найпростіший, але при цьому виходить дуже смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Vitalii Barylko.

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Вам знадобиться:

10 середніх картоплин;

2 маленькі цибулини;

300 гр. сала (будь яке);

50 мл. соняшникової рафінованої олії;

0,5 ч.л. суміші перців;

1 ч.л.солі;

1 ч.л.цукру;

1 ч.л. паприки;

1 ч.л. прованських трав.

Спосіб приготування

Нам знадобиться тільки картопля, сало, рослинна олія та спеції.

Складові для рецепта. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Беремо картоплю та розрізаємо її на половинку. На кожній картоплі потрібно зробити надрізи.

Розрізана картопля. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Картоплю перекладаємо в ємність, додамє рослинну олію, сіль, перець та спеції.

Картопля в спеціях. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Тепер потрібно нарізати цибулю, це потрібно зробити кружальцями.

Шматочки сала. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Тепер потрібно нарізати сало доволі товстими шматками.

Картопля та цибуля. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Тепер на пергамент вкладаємо картоплю, на неї цибулю та сало.

Картопля з салом. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Запікаємо картоплю в розігрітій духовці на 180 градусів протягом 1 години.

Картопля з салом. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.