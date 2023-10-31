Картофель с салом в духовке.

Картофель с салом. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Многие вспомнят, как такой картофель с салом готовили нам в детстве. Рецепт, пожалуй, самый простой, но при этом получается очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Vitalii Barylko.

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Вам понадобится:

10 средних картофелин;

2 маленькие луковицы;

300 гр. сала (любое);

50 мл. подсолнечного рафинированного масла;

0,5 ч.л. смеси перцев;

1 ч.л.соли;

1 ч.л.сахара;

1 ч.л. паприки;

1 ч.л. прованских трав.

Способ приготовления

Нам понадобятся только картофель, сало, растительное масло и специи.

Составляющие для рецепта. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Берем картофель и разрезаем его на половинку. На каждом картофеле нужно сделать надрезы.

Разрезанный картофель. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Картофель перекладываем в емкость, добавим растительное масло, соль, перец и специи.

Картофель в специях. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Теперь нужно нарезать лук, это нужно сделать кружочками.

Кусочки сала. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Теперь нужно нарезать сало достаточно толстыми кусками.

Картофель и лук. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Теперь на пергамент укладываем картофель, на него лук и сало.

Картофель с салом. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Запекаем картофель в разогретой духовке на 180 градусов в течение 1 часа.

Картофель с салом. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.