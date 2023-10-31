Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Рецепт той самой картошки с салом, как в детстве arrow

Рецепт той самой картошки с салом, как в детстве

31 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Картофель с салом в духовке.
Картофель с салом. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Многие вспомнят, как такой картофель с салом готовили нам в детстве. Рецепт, пожалуй, самый простой, но при этом получается очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Vitalii Barylko.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 10 средних картофелин;
  • 2 маленькие луковицы;
  • 300 гр. сала (любое);
  • 50 мл. подсолнечного рафинированного масла;
  • 0,5 ч.л. смеси перцев;
  • 1 ч.л.соли;
  • 1 ч.л.сахара;
  • 1 ч.л. паприки;
  • 1 ч.л. прованских трав.

Способ приготовления

Нам понадобятся только картофель, сало, растительное масло и специи.

null
Составляющие для рецепта. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Берем картофель и разрезаем его на половинку. На каждом картофеле нужно сделать надрезы.

null
Разрезанный картофель. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Картофель перекладываем в емкость, добавим растительное масло, соль, перец и специи.

null
Картофель в специях. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Теперь нужно нарезать лук, это нужно сделать кружочками.

null
Кусочки сала. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Теперь нужно нарезать сало достаточно толстыми кусками.

null
Картофель и лук. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Теперь на пергамент укладываем картофель, на него лук и сало.

null
Картофель с салом. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Запекаем картофель в разогретой духовке на 180 градусов в течение 1 часа.

null
Картофель с салом. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Актуальное по теме