Картофель с салом в духовке.

Рецепт той самой картошки с салом, как в детстве
Многие вспомнят, как такой картофель с салом готовили нам в детстве. Рецепт, пожалуй, самый простой, но при этом получается очень вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Vitalii Barylko.
Вам понадобится:
- 10 средних картофелин;
- 2 маленькие луковицы;
- 300 гр. сала (любое);
- 50 мл. подсолнечного рафинированного масла;
- 0,5 ч.л. смеси перцев;
- 1 ч.л.соли;
- 1 ч.л.сахара;
- 1 ч.л. паприки;
- 1 ч.л. прованских трав.
Способ приготовления
Нам понадобятся только картофель, сало, растительное масло и специи.
Берем картофель и разрезаем его на половинку. На каждом картофеле нужно сделать надрезы.
Картофель перекладываем в емкость, добавим растительное масло, соль, перец и специи.
Теперь нужно нарезать лук, это нужно сделать кружочками.
Теперь нужно нарезать сало достаточно толстыми кусками.
Теперь на пергамент укладываем картофель, на него лук и сало.
Запекаем картофель в разогретой духовке на 180 градусов в течение 1 часа.
Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.
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