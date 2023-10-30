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Рецепт страшного печива на Гелловін — пальці відьми

30 жовтня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт печива до свята — вдео рецепт
Печиво у формі пальців. Фото: YouTube @LudaEasyCook
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Таке печиво чудово підійде для тематичного свята Гелловін. Процес приготування дуже захоплюючий, тому його можна робити разом із дітьми.

Рецепт опублікували на YouTube каналі LudaEasyCook Позитивна Кухня.

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Вам знадобиться:

  • борошно 380 г + 80 г (додатково);
  • яйця 2 шт.;
  • цукор 150 г;
  • сіль;
  • екстракт ванілі 1 ч.л;
  • розпушувач 6 г;
  • вершкове масло (м'яке) 225 г.

Для декору:

  • мигдаль 28-30 шт;
  • какао.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати вершкове масло, сіль, цукор та екстракт ванілі. Все ретельно перемішати.

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Інгредієнти для печива. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Додаємо курячі яйця по одному і перемішуємо.

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Вершкове масло та цукор. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Додаємо половину борошна та розпушувач для тіста. Все ретельно перемішати і додати решту борошна.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Кладемо тісто в холодильник на 30-40 хвилин.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @LudaEasyCook

З мигдалю потрібно зняти шкірку. Після цього беремо тісто і починаємо ліпити пальці.

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Приготування печива. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Далі на місце нігтя кладемо мигдаль. Перед запіканням малюємо за допомогою какао насічки.

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Приготування печива. Фото: YouTube @LudaEasyCook

За допомогою какао можна додати смужки для правдоподібності.

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Приготування печива. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Випікати при температурі 170-180 градусів упродовж 15-20 хвилин.

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Готове печиво. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Раніше ми писали про рецепт американського шоколадного божевільного пирога до Гелловіна.

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