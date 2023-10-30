Простий рецепт печива до свята — вдео рецепт

Рецепт страшного печива на Гелловін — пальці відьми
Таке печиво чудово підійде для тематичного свята Гелловін. Процес приготування дуже захоплюючий, тому його можна робити разом із дітьми.
Рецепт опублікували на YouTube каналі LudaEasyCook Позитивна Кухня.
Вам знадобиться:
- борошно 380 г + 80 г (додатково);
- яйця 2 шт.;
- цукор 150 г;
- сіль;
- екстракт ванілі 1 ч.л;
- розпушувач 6 г;
- вершкове масло (м'яке) 225 г.
Для декору:
- мигдаль 28-30 шт;
- какао.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно змішати вершкове масло, сіль, цукор та екстракт ванілі. Все ретельно перемішати.
Додаємо курячі яйця по одному і перемішуємо.
Додаємо половину борошна та розпушувач для тіста. Все ретельно перемішати і додати решту борошна.
Кладемо тісто в холодильник на 30-40 хвилин.
З мигдалю потрібно зняти шкірку. Після цього беремо тісто і починаємо ліпити пальці.
Далі на місце нігтя кладемо мигдаль. Перед запіканням малюємо за допомогою какао насічки.
За допомогою какао можна додати смужки для правдоподібності.
Випікати при температурі 170-180 градусів упродовж 15-20 хвилин.
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