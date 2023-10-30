Простий рецепт печива до свята — вдео рецепт

Печиво у формі пальців. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Таке печиво чудово підійде для тематичного свята Гелловін. Процес приготування дуже захоплюючий, тому його можна робити разом із дітьми.

Рецепт опублікували на YouTube каналі LudaEasyCook Позитивна Кухня.

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Вам знадобиться:

борошно 380 г + 80 г (додатково);

яйця 2 шт.;

цукор 150 г;

сіль;

екстракт ванілі 1 ч.л;

розпушувач 6 г;

вершкове масло (м'яке) 225 г.

Для декору:

мигдаль 28-30 шт;

какао.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати вершкове масло, сіль, цукор та екстракт ванілі. Все ретельно перемішати.

Інгредієнти для печива. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Додаємо курячі яйця по одному і перемішуємо.

Вершкове масло та цукор. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Додаємо половину борошна та розпушувач для тіста. Все ретельно перемішати і додати решту борошна.

Додавання борошна. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Кладемо тісто в холодильник на 30-40 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LudaEasyCook

З мигдалю потрібно зняти шкірку. Після цього беремо тісто і починаємо ліпити пальці.

Приготування печива. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Далі на місце нігтя кладемо мигдаль. Перед запіканням малюємо за допомогою какао насічки.

Приготування печива. Фото: YouTube @LudaEasyCook

За допомогою какао можна додати смужки для правдоподібності.

Приготування печива. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Випікати при температурі 170-180 градусів упродовж 15-20 хвилин.

Готове печиво. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Раніше ми писали про рецепт американського шоколадного божевільного пирога до Гелловіна.