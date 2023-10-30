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Рецепт страшного печенья на Хэллоуин — пальцы ведьмы

30 октября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт печенья к празднику — видео
Печенье в форме пальцев. Фото: YouTube @LudaEasyCook
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такое печенье отлично подойдет для тематического праздника Хэллоуин. Процесс приготовления очень увлекательный, поэтому его можно делать вместе с детьми

Рецепт опубликовали на YouTube канале LudaEasyCook Позитивная Кухня.

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Вам понадобится: 

  • мука 380 г + 80 г (дополнительно);
  • яйца 2 шт;
  • сахар 150 г;
  • соль;
  • экстракт ванили 1 ч.л;
  • разрыхлитель 6 г;
  • сливочное масло (мягкое) 225 г.

Для декора:

  • миндаль 28-30 шт;
  • какао. 

Способ приготовления 

Сначала нужно смешать сливочное масло, соль, сахар и экстракт ванили. Все тщательно перемешать. 

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Ингредиенты для печенья. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Добавляем куриные яйца по одному и перемешиваем. 

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Сливочное масло и сахар. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Добавляем половину муки и разрыхлитель для теста. Все тщательно перемешать и добавить остальную часть муки. 

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Добавление муки. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Кладем тесто в холодильник на 30-40 минут. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LudaEasyCook

С миндаля нужно снять кожицу. После этого берем тесто и начинаем лепить пальцы. 

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Приготовление печенья. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Далее на место ногтя кладем миндаль. Перед запеканиям рисуем при помощи какое насечки. 

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Приготовление печенья. Фото: YouTube @LudaEasyCook

При помощи какое можно добавить полоски для правдоподобности. 

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Приготовление печенья. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Выпекать при температуре 170-180 градусов на протяжении 15-20 минут.

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Готовое печенье. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Ранее мы писали про рецепт американского шоколадного сумасшедшего пирога к Хэллоуину. 

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