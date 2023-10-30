Простой рецепт печенья к празднику — видео

Печенье в форме пальцев. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Такое печенье отлично подойдет для тематического праздника Хэллоуин. Процесс приготовления очень увлекательный, поэтому его можно делать вместе с детьми.

Рецепт опубликовали на YouTube канале LudaEasyCook Позитивная Кухня.

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Вам понадобится:

мука 380 г + 80 г (дополнительно);

яйца 2 шт;

сахар 150 г;

соль;

экстракт ванили 1 ч.л;

разрыхлитель 6 г;

сливочное масло (мягкое) 225 г.

Для декора:

миндаль 28-30 шт;

какао.

Способ приготовления

Сначала нужно смешать сливочное масло, соль, сахар и экстракт ванили. Все тщательно перемешать.

Ингредиенты для печенья. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Добавляем куриные яйца по одному и перемешиваем.

Сливочное масло и сахар. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Добавляем половину муки и разрыхлитель для теста. Все тщательно перемешать и добавить остальную часть муки.

Добавление муки. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Кладем тесто в холодильник на 30-40 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @LudaEasyCook

С миндаля нужно снять кожицу. После этого берем тесто и начинаем лепить пальцы.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Далее на место ногтя кладем миндаль. Перед запеканиям рисуем при помощи какое насечки.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @LudaEasyCook

При помощи какое можно добавить полоски для правдоподобности.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @LudaEasyCook

Выпекать при температуре 170-180 градусов на протяжении 15-20 минут.

Готовое печенье. Фото: YouTube @LudaEasyCook

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