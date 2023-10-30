Простой рецепт печенья к празднику — видео

Рецепт страшного печенья на Хэллоуин — пальцы ведьмы
Такое печенье отлично подойдет для тематического праздника Хэллоуин. Процесс приготовления очень увлекательный, поэтому его можно делать вместе с детьми.
Рецепт опубликовали на YouTube канале LudaEasyCook Позитивная Кухня.
Вам понадобится:
- мука 380 г + 80 г (дополнительно);
- яйца 2 шт;
- сахар 150 г;
- соль;
- экстракт ванили 1 ч.л;
- разрыхлитель 6 г;
- сливочное масло (мягкое) 225 г.
Для декора:
- миндаль 28-30 шт;
- какао.
Способ приготовления
Сначала нужно смешать сливочное масло, соль, сахар и экстракт ванили. Все тщательно перемешать.
Добавляем куриные яйца по одному и перемешиваем.
Добавляем половину муки и разрыхлитель для теста. Все тщательно перемешать и добавить остальную часть муки.
Кладем тесто в холодильник на 30-40 минут.
С миндаля нужно снять кожицу. После этого берем тесто и начинаем лепить пальцы.
Далее на место ногтя кладем миндаль. Перед запеканиям рисуем при помощи какое насечки.
При помощи какое можно добавить полоски для правдоподобности.
Выпекать при температуре 170-180 градусов на протяжении 15-20 минут.
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