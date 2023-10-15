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Рецепт солоного сала по-закарпатськи Попріґашка

15 жовтня 2023 09:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Сало на зиму — відео рецепт
Солоне сало по-закарпатськи. Фото: YouTube @olga_salkay
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт традиційної закарпатської страви із сала. Це солоне сало, яке готується зі спеціями, підійде навіть до святкового столу. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Вам знадобиться: 

  • сало з м'ясною прослойкою;
  • на 1 літр води 100 г солі;
  • лавровий лист;
  • чорний перець;
  • спеції за вашим смаком (розмарин, духм'яний перець, часник).

Спосіб приготування 

Для початку потрібно взяти сало з м'ясом. Так буде набагато смачніше. 

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Шматочки сала. Фото: YouTube @olga_salkay

Сало потрібно розрізати на невеликі шматочки. 

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Сало у воді. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі кладемо сало у воду та починаємо варити. Додаємо перець горошком, спеції за смаком та лавровий лист. Також потрібно додати сіль з розрахунком на 1 літр 100 грам солі. 

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Сало в спеціях. Фото: YouTube @olga_salkay

Варити потрібно під кришкою до готовності. Коли сало буде майже готове, додаємо у воду дрібно нарізаний часник. 

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Зварене сало. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі вимикаємо плиту та залишаємо сало постояти у воді протягом 20-30 хвилин. 

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Спеції для сала. Фото: YouTube @olga_salkay

Дістаємо сало та натираємо шматочки солодкою паприкою та часником. 

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Сало в спеціях. Фото: YouTube @olga_salkay

Сало кладемо у фольгу та відправляємо в холодильник для зберігання. 

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Шматочки сала. Фото: YouTube @olga_salkay

Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за карпатським рецептом. 

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