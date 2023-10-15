Сало на зиму — відео рецепт

Рецепт солоного сала по-закарпатськи Попріґашка
Це рецепт традиційної закарпатської страви із сала. Це солоне сало, яке готується зі спеціями, підійде навіть до святкового столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.
Вам знадобиться:
- сало з м'ясною прослойкою;
- на 1 літр води 100 г солі;
- лавровий лист;
- чорний перець;
- спеції за вашим смаком (розмарин, духм'яний перець, часник).
Спосіб приготування
Для початку потрібно взяти сало з м'ясом. Так буде набагато смачніше.
Сало потрібно розрізати на невеликі шматочки.
Далі кладемо сало у воду та починаємо варити. Додаємо перець горошком, спеції за смаком та лавровий лист. Також потрібно додати сіль з розрахунком на 1 літр 100 грам солі.
Варити потрібно під кришкою до готовності. Коли сало буде майже готове, додаємо у воду дрібно нарізаний часник.
Далі вимикаємо плиту та залишаємо сало постояти у воді протягом 20-30 хвилин.
Дістаємо сало та натираємо шматочки солодкою паприкою та часником.
Сало кладемо у фольгу та відправляємо в холодильник для зберігання.
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