Сало на зиму — відео рецепт

Солоне сало по-закарпатськи. Фото: YouTube @olga_salkay

Це рецепт традиційної закарпатської страви із сала. Це солоне сало, яке готується зі спеціями, підійде навіть до святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Вам знадобиться:

сало з м'ясною прослойкою;

на 1 літр води 100 г солі;

лавровий лист;

чорний перець;

спеції за вашим смаком (розмарин, духм'яний перець, часник).

Спосіб приготування

Для початку потрібно взяти сало з м'ясом. Так буде набагато смачніше.

Шматочки сала. Фото: YouTube @olga_salkay

Сало потрібно розрізати на невеликі шматочки.

Сало у воді. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі кладемо сало у воду та починаємо варити. Додаємо перець горошком, спеції за смаком та лавровий лист. Також потрібно додати сіль з розрахунком на 1 літр 100 грам солі.

Сало в спеціях. Фото: YouTube @olga_salkay

Варити потрібно під кришкою до готовності. Коли сало буде майже готове, додаємо у воду дрібно нарізаний часник.

Зварене сало. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі вимикаємо плиту та залишаємо сало постояти у воді протягом 20-30 хвилин.

Спеції для сала. Фото: YouTube @olga_salkay

Дістаємо сало та натираємо шматочки солодкою паприкою та часником.

Сало в спеціях. Фото: YouTube @olga_salkay

Сало кладемо у фольгу та відправляємо в холодильник для зберігання.

Шматочки сала. Фото: YouTube @olga_salkay

Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за карпатським рецептом.