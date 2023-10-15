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Рецепт соленого сала по-закарпатски Попригашка

15 октября 2023 09:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сало на зиму — видео рецепт
Соленое сало по-закарпатски. Фото: YouTube @olga_salkay
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт традиционного закарпатского блюда из сала. Это соленое сало, которое готовится со специями, подойдет даже к праздничному столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

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Вам понадобится:

  • сало с мясной прослойкой;
  • на 1 литр воды 100 г соли;
  • лавровый лист;
  • черный перец;
  • специи по вашему вкусу (розмарин, душистый перец, чеснок).

Способ приготовления

Для начала нужно взять сало с мясом. Так будет гораздо вкуснее.

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Кусочки сала. Фото: YouTube @olga_salkay

Сало нужно разрезать на небольшие кусочки.

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Сало в воде. Фото: YouTube @olga_salkay

Далее кладем сало в воду и начинаем варить. Добавляем перец горошком, специи по вкусу и лавровый лист. Также нужно добавить соль с расчетом на 1 литр 100 г соли.

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Сало в специях. Фото: YouTube @olga_salkay

Варить нужно под крышкой до готовности. Когда сало будет почти готово, добавляем в воду мелко нарезанный чеснок.

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Сваренное сало. Фото: YouTube @olga_salkay

Затем выключаем плиту и оставляем сало постоять в воде в течение 20-30 минут.

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Специи для сала. Фото: YouTube @olga_salkay

Достаем сало и натираем кусочки сладкой паприкой и чесноком.

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Сало в специях. Фото: YouTube @olga_salkay

Сало кладем в фольгу и отправляем в холодильник для хранения.

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Кусочки сала. Фото: YouTube @olga_salkay

Раньше мы писали о вкусном старинном украинском блюде из картофеля по карпатскому рецепту.

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