Сало на зиму — видео рецепт

Соленое сало по-закарпатски. Фото: YouTube @olga_salkay

Это рецепт традиционного закарпатского блюда из сала. Это соленое сало, которое готовится со специями, подойдет даже к праздничному столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

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Вам понадобится:

сало с мясной прослойкой;

на 1 литр воды 100 г соли;

лавровый лист;

черный перец;

специи по вашему вкусу (розмарин, душистый перец, чеснок).

Способ приготовления

Для начала нужно взять сало с мясом. Так будет гораздо вкуснее.

Кусочки сала. Фото: YouTube @olga_salkay

Сало нужно разрезать на небольшие кусочки.

Сало в воде. Фото: YouTube @olga_salkay

Далее кладем сало в воду и начинаем варить. Добавляем перец горошком, специи по вкусу и лавровый лист. Также нужно добавить соль с расчетом на 1 литр 100 г соли.

Сало в специях. Фото: YouTube @olga_salkay

Варить нужно под крышкой до готовности. Когда сало будет почти готово, добавляем в воду мелко нарезанный чеснок.

Сваренное сало. Фото: YouTube @olga_salkay

Затем выключаем плиту и оставляем сало постоять в воде в течение 20-30 минут.

Специи для сала. Фото: YouTube @olga_salkay

Достаем сало и натираем кусочки сладкой паприкой и чесноком.

Сало в специях. Фото: YouTube @olga_salkay

Сало кладем в фольгу и отправляем в холодильник для хранения.

Кусочки сала. Фото: YouTube @olga_salkay

Раньше мы писали о вкусном старинном украинском блюде из картофеля по карпатскому рецепту.