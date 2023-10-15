Сало на зиму — видео рецепт

Рецепт соленого сала по-закарпатски Попригашка
Это рецепт традиционного закарпатского блюда из сала. Это соленое сало, которое готовится со специями, подойдет даже к праздничному столу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.
Вам понадобится:
- сало с мясной прослойкой;
- на 1 литр воды 100 г соли;
- лавровый лист;
- черный перец;
- специи по вашему вкусу (розмарин, душистый перец, чеснок).
Способ приготовления
Для начала нужно взять сало с мясом. Так будет гораздо вкуснее.
Сало нужно разрезать на небольшие кусочки.
Далее кладем сало в воду и начинаем варить. Добавляем перец горошком, специи по вкусу и лавровый лист. Также нужно добавить соль с расчетом на 1 литр 100 г соли.
Варить нужно под крышкой до готовности. Когда сало будет почти готово, добавляем в воду мелко нарезанный чеснок.
Затем выключаем плиту и оставляем сало постоять в воде в течение 20-30 минут.
Достаем сало и натираем кусочки сладкой паприкой и чесноком.
Сало кладем в фольгу и отправляем в холодильник для хранения.
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