Неймовірно смачні солоні сирники — відео рецепт

Солоні сирники. Фото: Freepik

Такі сирники виходять дуже ніжними, а найголовніше, що підійдуть для тих, хто не їсть солодке. Солоні сирники відмінно підійдуть для сніданку або вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

350 г сиру (сир має бути сухий);

1 яйце;

100 г сиру

1-2 ст. борошна (кількість борошна залежить від вологості сиру);

+ мука для формування сирників;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Для початку беремо сир, додаємо одне куряче яйце, подрібнюємо блендером до однорідності.

Сир і яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно натерти на тертці 100 г твердого сиру. Сир із яйцем потрібно трохи посолити, якщо сам сир не солоний.

Тертий сир та борошно. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За бажанням у сир можна додати свіжого кропу.

Ковбаса із сирного тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також у сирну масу додаємо одну столову ложку борошна, але може знадобиться і трохи більше, все залежить від вологості сиру.

Форма сирника. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все ретельно перемішати. Далі починаємо формувати ковбаску із сирної маси.

Сирники солоні. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За допомогою ножа чи чашки формуємо рівні сирники.

Сирники на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розігріваємо сковороду. Смажимо сирники з двох боків до готовності.

Готові сирники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пропонуємо також ознайомитись з ідеальними українськими сирниками за досконалим рецептом.

Ще в нашій добірці рецепт, який шукають усі, а саме сирники за 10 хвилин.

Також нагадаємо про рецепт і секрет від шефа, як приготувати сирники ідеальної форми.