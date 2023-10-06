Неймовірно смачні солоні сирники — відео рецепт

Рецепт солоних сирників із сиром на сніданок
Такі сирники виходять дуже ніжними, а найголовніше, що підійдуть для тих, хто не їсть солодке. Солоні сирники відмінно підійдуть для сніданку або вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- 350 г сиру (сир має бути сухий);
- 1 яйце;
- 100 г сиру
- 1-2 ст. борошна (кількість борошна залежить від вологості сиру);
- + мука для формування сирників;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Для початку беремо сир, додаємо одне куряче яйце, подрібнюємо блендером до однорідності.
Далі потрібно натерти на тертці 100 г твердого сиру. Сир із яйцем потрібно трохи посолити, якщо сам сир не солоний.
За бажанням у сир можна додати свіжого кропу.
Також у сирну масу додаємо одну столову ложку борошна, але може знадобиться і трохи більше, все залежить від вологості сиру.
Все ретельно перемішати. Далі починаємо формувати ковбаску із сирної маси.
За допомогою ножа чи чашки формуємо рівні сирники.
Розігріваємо сковороду. Смажимо сирники з двох боків до готовності.
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