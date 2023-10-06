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Рецепт солоних сирників із сиром на сніданок

6 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Неймовірно смачні солоні сирники — відео рецепт
Солоні сирники. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі сирники виходять дуже ніжними, а найголовніше, що підійдуть для тих, хто не їсть солодке. Солоні сирники відмінно підійдуть для сніданку або вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • 350 г сиру (сир має бути сухий);
  • 1 яйце;
  • 100 г сиру
  • 1-2 ст. борошна (кількість борошна залежить від вологості сиру);
  • + мука для формування сирників;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування

Для початку беремо сир, додаємо одне куряче яйце, подрібнюємо блендером до однорідності.

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Сир і яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно натерти на тертці 100 г твердого сиру. Сир із яйцем потрібно трохи посолити, якщо сам сир не солоний.

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Тертий сир та борошно. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За бажанням у сир можна додати свіжого кропу.

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Ковбаса із сирного тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також у сирну масу додаємо одну столову ложку борошна, але може знадобиться і трохи більше, все залежить від вологості сиру.

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Форма сирника. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все ретельно перемішати. Далі починаємо формувати ковбаску із сирної маси.

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Сирники солоні. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За допомогою ножа чи чашки формуємо рівні сирники.

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Сирники на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розігріваємо сковороду. Смажимо сирники з двох боків до готовності.

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Готові сирники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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