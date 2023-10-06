Неверотяно вкусные соленые сырники — видео рецепт

Рецепт соленых сырников с сыром на завтрак
Такие сырники получаются очень нежными, а самое главное, что они подойдут для тех, кто не ест сладкое. Соленые сырники отлично подойдут для завтрака или ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- 350 г творога (творог должен быть сухой);
- 1 яйцо;
- 100 г сыра
- 1-2 ст.л. муки (количество муки зависит от влажности творога);
- + мука для формирования сырников;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Для начала берем творог, добавляем одно куриное яйцо, измельчаем блендером до однородности.
Далее нужно натереть на терке 100 грамм твердого сыра. Творог с яйцом нужно немного посолить, если сам сыр не соленый.
По желанию в творог можно добавить свежего укропа.
Также в сырную массу добавляем одну столовую ложку муки, но может понадобится и немного больше, все зависит от влажности творога.
Все тщательно перемешать. Далее начинаем формировать колбаску из сырной массы.
При помощи ножа или чашки формируем ровные сырники.
Разогреваем сковороду. Жарим сырники с двух сторон до готовности.
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