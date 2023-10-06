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Рецепт соленых сырников с сыром на завтрак

6 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Неверотяно вкусные соленые сырники — видео рецепт
Соленые сырники. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие сырники получаются очень нежными, а самое главное, что они подойдут для тех, кто не ест сладкое. Соленые сырники отлично подойдут для завтрака или ужина. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • 350 г творога (творог должен быть сухой);
  • 1 яйцо;
  • 100 г сыра
  • 1-2 ст.л. муки (количество муки зависит от влажности творога);
  • + мука для формирования сырников;
  • соль по вкусу. 

Способ приготовления 

Для начала берем творог, добавляем одно куриное яйцо, измельчаем блендером до однородности. 

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Творог и яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно натереть на терке 100 грамм твердого сыра. Творог с яйцом нужно немного посолить, если сам сыр не соленый. 

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Тертый сыр и мука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По желанию в творог можно добавить свежего укропа. 

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Колбаса из творожного теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также в сырную массу добавляем одну столовую ложку муки, но может понадобится и немного больше, все зависит от влажности творога. 

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Форма сырника. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все тщательно перемешать. Далее начинаем формировать колбаску из сырной массы. 

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Сырники соленые. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При помощи ножа или чашки формируем ровные сырники. 

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Сырники на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разогреваем сковороду. Жарим сырники с двух сторон до готовности.  

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Готовые сырники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

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Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.

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