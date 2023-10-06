Неверотяно вкусные соленые сырники — видео рецепт

Соленые сырники. Фото: Freepik

Такие сырники получаются очень нежными, а самое главное, что они подойдут для тех, кто не ест сладкое. Соленые сырники отлично подойдут для завтрака или ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

350 г творога (творог должен быть сухой);

1 яйцо;

100 г сыра

1-2 ст.л. муки (количество муки зависит от влажности творога);

+ мука для формирования сырников;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Для начала берем творог, добавляем одно куриное яйцо, измельчаем блендером до однородности.

Творог и яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно натереть на терке 100 грамм твердого сыра. Творог с яйцом нужно немного посолить, если сам сыр не соленый.

Тертый сыр и мука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По желанию в творог можно добавить свежего укропа.

Колбаса из творожного теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также в сырную массу добавляем одну столовую ложку муки, но может понадобится и немного больше, все зависит от влажности творога.

Форма сырника. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все тщательно перемешать. Далее начинаем формировать колбаску из сырной массы.

Сырники соленые. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При помощи ножа или чашки формируем ровные сырники.

Сырники на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разогреваем сковороду. Жарим сырники с двух сторон до готовности.

Готовые сырники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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