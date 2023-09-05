Новий рецепт, як приготувати куряче філе — відео рецепт

Рецепт соковитого та смачного курячого філе для здорового харчування
За цим рецептом куряче філе виходить дуже соковитим, оскільки воно готується в смачному соусі. Дієтична страва, яка смакуватиме всім.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!
Вам знадобиться:
- 600 г курячого філе;
- 200 г помідор;
- зелень;
- 100г сиру;
- 30 0мл вершків 10%;
- 1 ст. крохмал;
- сіль та спеції.
Спосіб приготування
Спочатку беремо два курячого філе та нарізаємо на шматочки.
Далі посипаємо з обох сторін сіллю та спеціями.
Добре розігріваємо пательню та кладемо філе. Потрібно обсмажити філе з двох боків до румяної скоринки. Доводити його до повної готовності поки до не потрібно.
Після того, як філе підсмажилося дістаємо його зі сковорідки
Нарізаємо помідори шматочками. Також потрібно нарізати зелень. Потім потрібно натерти 100 грамів сиру.
На пательню відправляємо помідори, за бажанням можна додати морожений шпинат. Далі додаємо трохи вершків. Також потрібно посолити та додати одну ложку крохмалю.
Все ретельно перемішати та додати тертий сир. Після того, як сир розтане додаємо в соус курку. Готуємо на маленькому вогні під закритою кришкою протягом 15 хвилин.
Готову страву посипаємо свіжою зеленню. Така курка гарно поєднується з усіма гарнірами, або як самостійна страва.
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