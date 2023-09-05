Новий рецепт, як приготувати куряче філе — відео рецепт

Курячоге філе. Фото: Freepik

За цим рецептом куряче філе виходить дуже соковитим, оскільки воно готується в смачному соусі. Дієтична страва, яка смакуватиме всім.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!

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Вам знадобиться:

600 г курячого філе;

200 г помідор;

зелень;

100г сиру;

30 0мл вершків 10%;

1 ст. крохмал;

сіль та спеції.

Спосіб приготування

Спочатку беремо два курячого філе та нарізаємо на шматочки.

Куряче філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі посипаємо з обох сторін сіллю та спеціями.

Смажене куряче філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Добре розігріваємо пательню та кладемо філе. Потрібно обсмажити філе з двох боків до румяної скоринки. Доводити його до повної готовності поки до не потрібно.

Помідори та зелень. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Після того, як філе підсмажилося дістаємо його зі сковорідки

Помідори та вершки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Нарізаємо помідори шматочками. Також потрібно нарізати зелень. Потім потрібно натерти 100 грамів сиру.

Курка в соусі. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

На пательню відправляємо помідори, за бажанням можна додати морожений шпинат. Далі додаємо трохи вершків. Також потрібно посолити та додати одну ложку крохмалю.

Готова курка. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Все ретельно перемішати та додати тертий сир. Після того, як сир розтане додаємо в соус курку. Готуємо на маленькому вогні під закритою кришкою протягом 15 хвилин.

Готову страву посипаємо свіжою зеленню. Така курка гарно поєднується з усіма гарнірами, або як самостійна страва.

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