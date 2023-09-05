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Рецепт соковитого та смачного курячого філе для здорового харчування

5 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Новий рецепт, як приготувати куряче філе — відео рецепт
Курячоге філе. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

За цим рецептом куряче філе виходить дуже соковитим, оскільки воно готується в смачному соусі. Дієтична страва, яка смакуватиме всім. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!

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Вам знадобиться: 

  • 600 г курячого філе;
  • 200 г помідор;
  • зелень;
  • 100г сиру;
  • 30 0мл вершків 10%;
  • 1 ст. крохмал;
  • сіль та спеції.

Спосіб приготування 

Спочатку беремо два курячого філе та нарізаємо на шматочки. 

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Куряче філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі посипаємо з обох сторін сіллю та спеціями. 

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Смажене куряче філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Добре розігріваємо пательню та кладемо філе. Потрібно обсмажити філе з двох боків до румяної скоринки. Доводити його до повної готовності поки до не потрібно. 

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Помідори та зелень. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Після того, як філе підсмажилося дістаємо його зі сковорідки 

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Помідори та вершки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Нарізаємо помідори шматочками. Також потрібно нарізати зелень. Потім потрібно натерти 100 грамів сиру. 

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Курка в соусі. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

На пательню відправляємо помідори, за бажанням можна додати морожений шпинат. Далі додаємо трохи вершків. Також потрібно посолити та додати одну ложку крохмалю.

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Готова курка. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Все ретельно перемішати та додати тертий сир. Після того, як сир розтане додаємо в соус курку. Готуємо на маленькому вогні під закритою кришкою протягом 15 хвилин. 

Готову страву посипаємо свіжою зеленню. Така курка гарно поєднується з усіма гарнірами, або як самостійна страва. 

Раніше ми писали рецепт залізного борщу з Прикарпаття. Це стародавня бойківська страва, тож цей борщ можна назвати автентичним. Обов'язково спробуйте так приготувати та відчути той смак. 

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