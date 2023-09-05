Новый рецепт, как приготовить куриное филе — видео рецепт

Куриное филе. Фото: Freepik

По этому рецепту куриное филе получается очень сочным, поскольку оно готовится во вкусном соусе. Диетическое блюдо, которое придется по вкусу многим.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты!

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Вам понадобится:

600 г куриного филе;

200 г помидор;

зелень;

100г творога;

30 0мл сливок 10%;

1 ст. крахмал;

соль и специи.

Способ приготовления

Сначала берем два куриных филе и нарезаем на кусочки.

Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Дальше посыпаем с обеих сторон солью и специями.

Жареное куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Хорошо разогреваем сковороду и кладем филе. Нужно обжарить филе с двух сторон до румяной корочки. Доводить его до полной готовности пока не нужно.

Помидоры и зелень. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

После того, как филе поджарилось, достаем его из сковородки.

Помидоры и сливки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Нарезаем помидоры кусочками. Также нужно нарезать зелень. Затем нужно натереть 100 г сыра.

Курица в соусе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

На сковороду отправляем помидоры, по желанию можно добавить мороженый шпинат. Далее добавляем немного сливок. Также необходимо посолить и добавить одну ложку крахмала.

Готовая курица. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Все тщательно перемешать и добавить тертый сыр. После того, как сыр растает добавляем в соус курицу. Готовим на маленьком огне под закрытой крышкой в течение 15 минут.

Готовое блюдо посыпаем свежей зеленью. Такая курица хорошо сочетается со всеми гарнирами или как самостоятельное блюдо.

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