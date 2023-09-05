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Рецепт сочного и вкусного куриного филе для здорового питания

5 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Новый рецепт, как приготовить куриное филе — видео рецепт
Куриное филе. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По этому рецепту куриное филе получается очень сочным, поскольку оно готовится во вкусном соусе. Диетическое блюдо, которое придется по вкусу многим.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты!

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Вам понадобится:

  • 600 г куриного филе;
  • 200 г помидор;
  • зелень;
  • 100г творога;
  • 30 0мл сливок 10%;
  • 1 ст. крахмал;
  • соль и специи.

Способ приготовления

Сначала берем два куриных филе и нарезаем на кусочки.

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Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Дальше посыпаем с обеих сторон солью и специями.

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Жареное куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Хорошо разогреваем сковороду и кладем филе. Нужно обжарить филе с двух сторон до румяной корочки. Доводить его до полной готовности пока не нужно.

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Помидоры и зелень. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

После того, как филе поджарилось, достаем его из сковородки.

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Помидоры и сливки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Нарезаем помидоры кусочками. Также нужно нарезать зелень. Затем нужно натереть 100 г сыра.

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Курица в соусе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

На сковороду отправляем помидоры, по желанию можно добавить мороженый шпинат. Далее добавляем немного сливок. Также необходимо посолить и добавить одну ложку крахмала.

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Готовая курица. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Все тщательно перемешать и добавить тертый сыр. После того, как сыр растает добавляем в соус курицу. Готовим на маленьком огне под закрытой крышкой в течение 15 минут.

Готовое блюдо посыпаем свежей зеленью. Такая курица хорошо сочетается со всеми гарнирами или как самостоятельное блюдо.

Раньше мы писали рецепт железного борща из Прикарпатья. Это древнее бойковское блюдо, поэтому этот борщ можно назвать подлинным. Обязательно попробуйте так приготовить и почувствовать этот вкус.

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