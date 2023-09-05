Новый рецепт, как приготовить куриное филе — видео рецепт

Рецепт сочного и вкусного куриного филе для здорового питания
По этому рецепту куриное филе получается очень сочным, поскольку оно готовится во вкусном соусе. Диетическое блюдо, которое придется по вкусу многим.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты!
Вам понадобится:
- 600 г куриного филе;
- 200 г помидор;
- зелень;
- 100г творога;
- 30 0мл сливок 10%;
- 1 ст. крахмал;
- соль и специи.
Способ приготовления
Сначала берем два куриных филе и нарезаем на кусочки.
Дальше посыпаем с обеих сторон солью и специями.
Хорошо разогреваем сковороду и кладем филе. Нужно обжарить филе с двух сторон до румяной корочки. Доводить его до полной готовности пока не нужно.
После того, как филе поджарилось, достаем его из сковородки.
Нарезаем помидоры кусочками. Также нужно нарезать зелень. Затем нужно натереть 100 г сыра.
На сковороду отправляем помидоры, по желанию можно добавить мороженый шпинат. Далее добавляем немного сливок. Также необходимо посолить и добавить одну ложку крахмала.
Все тщательно перемешать и добавить тертый сыр. После того, как сыр растает добавляем в соус курицу. Готовим на маленьком огне под закрытой крышкой в течение 15 минут.
Готовое блюдо посыпаем свежей зеленью. Такая курица хорошо сочетается со всеми гарнирами или как самостоятельное блюдо.
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