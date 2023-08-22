Три секрети для приготування котлет — відео рецепт

Котлети та яблука. Фото: YouTube @klopotenko

Щоб приготувати соковиті котлети, потрібно знати всього три секрети: вибрати якісний фарш, додати в нього сало та цибулю і не пересмажити їх. Отримаєте найсоковитіші свинячі котлети у своєму житті з приємним солодким присмаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Євгена Клопотенка.

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Вам знадобиться:

2 обсмажені цибулини;

100 г сала;

500 г свинини;

сіль та чорний перець до смаку;

4 яблука;

соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку беремо дві цибулини, розрізаємо на крупні брусочки та кладемо на пательню, щоб цибуля стала темного кольору.

Цибуля на пательні. Фото: YouTube @klopotenko

Цю цибулю будемо додавати до фаршу. Такий лайфхак подарує котлетам додаткового аромату.

Шматочки м'яса. Фото: YouTube @klopotenko

М'ясо потрібно нарізати на невеликі шматочки. Далі потрібно приготувати фарш за допомогою м'ясорубки або блендера.

Цибуля на пательні. Фото: YouTube @klopotenko

До фаршу потрібно додати 100 грамів сала, воно додасть м'якого смаку та соковитості. Сало краще додавати до приготування фаршу з будь-якого виду м'яса.

Приготування фарша. Фото: YouTube @klopotenko

Тож фарш в нас буде готуватися з цибулі, яка підсмажилася на пательні, м'яса та сала. Залишилось посолити та додати чорний перець за смаком. Євген Клопотенко також радить додати трохи кориці, оскільки ця спеція гарно поєднується зі свининою.

Шматочки яблук. Фото: YouTube @klopotenko

Далі потрібно взяти яблука та видалити з них зерна. Нарізати брусочками та відкласти, вони знадобляться трохи пізніше.

Формування котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Далі формуємо котлети. Мука чи паніровка не потрібні.

Смаження котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Починаємо смажити котлети. Важливо не пересмажити котлети, нам потрібна приємна скоринка.

Запікання котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Недосмажені котлети складаємо в форму для запікання. Яблука, які ми порізали трохи раніше будуть слугувати для котлет "подушкою".

Готові котлети. Фото: YouTube @klopotenko

Відправляємо до духовки при температурі 180 градусів на 30-40 хвилин. Яблука додадуть котлетам соковитості.

Смажені котлети. Фото: YouTube @klopotenko

Котлети готові. Яблука можна їсти за бажанням, варто спробувати. Такий незвичайний гарнір може припасти до смаку.

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