Три секрети для приготування котлет — відео рецепт

Рецепт соковитих українських котлет: три дієві секрети
Щоб приготувати соковиті котлети, потрібно знати всього три секрети: вибрати якісний фарш, додати в нього сало та цибулю і не пересмажити їх. Отримаєте найсоковитіші свинячі котлети у своєму житті з приємним солодким присмаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Євгена Клопотенка.
Вам знадобиться:
- 2 обсмажені цибулини;
- 100 г сала;
- 500 г свинини;
- сіль та чорний перець до смаку;
- 4 яблука;
- соняшникова олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку беремо дві цибулини, розрізаємо на крупні брусочки та кладемо на пательню, щоб цибуля стала темного кольору.
Цю цибулю будемо додавати до фаршу. Такий лайфхак подарує котлетам додаткового аромату.
М'ясо потрібно нарізати на невеликі шматочки. Далі потрібно приготувати фарш за допомогою м'ясорубки або блендера.
До фаршу потрібно додати 100 грамів сала, воно додасть м'якого смаку та соковитості. Сало краще додавати до приготування фаршу з будь-якого виду м'яса.
Тож фарш в нас буде готуватися з цибулі, яка підсмажилася на пательні, м'яса та сала. Залишилось посолити та додати чорний перець за смаком. Євген Клопотенко також радить додати трохи кориці, оскільки ця спеція гарно поєднується зі свининою.
Далі потрібно взяти яблука та видалити з них зерна. Нарізати брусочками та відкласти, вони знадобляться трохи пізніше.
Далі формуємо котлети. Мука чи паніровка не потрібні.
Починаємо смажити котлети. Важливо не пересмажити котлети, нам потрібна приємна скоринка.
Недосмажені котлети складаємо в форму для запікання. Яблука, які ми порізали трохи раніше будуть слугувати для котлет "подушкою".
Відправляємо до духовки при температурі 180 градусів на 30-40 хвилин. Яблука додадуть котлетам соковитості.
Котлети готові. Яблука можна їсти за бажанням, варто спробувати. Такий незвичайний гарнір може припасти до смаку.
Раніше ми писали про рецепт святкового салату "Київський". Літній святковий салат під назвою "Київський" готується швидко, просто та дуже смачно. Ця страва буде гарною альтернативою олів'є.