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Рецепт соковитих українських котлет: три дієві секрети

22 серпня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Три секрети для приготування котлет — відео рецепт
Котлети та яблука. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Щоб приготувати соковиті котлети, потрібно знати всього три секрети: вибрати якісний фарш, додати в нього сало та цибулю і не пересмажити їх. Отримаєте найсоковитіші свинячі котлети у своєму житті з приємним солодким присмаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Євгена Клопотенка.

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Вам знадобиться: 

  • 2 обсмажені цибулини;
  • 100 г сала;
  • 500 г свинини;
  • сіль та чорний перець до смаку;
  • 4 яблука;
  • соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування 

Спочатку беремо дві цибулини, розрізаємо на крупні брусочки та кладемо на пательню, щоб цибуля стала темного кольору.

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Цибуля на пательні. Фото: YouTube @klopotenko

Цю цибулю будемо додавати до фаршу. Такий лайфхак подарує котлетам додаткового аромату. 

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Шматочки м'яса. Фото: YouTube @klopotenko

М'ясо потрібно нарізати на невеликі шматочки. Далі потрібно приготувати фарш за допомогою м'ясорубки або блендера. 

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Цибуля на пательні. Фото: YouTube @klopotenko

До фаршу потрібно додати 100 грамів сала, воно додасть м'якого смаку та соковитості. Сало краще додавати до приготування фаршу з будь-якого виду м'яса. 

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Приготування фарша. Фото: YouTube @klopotenko

Тож фарш в нас буде готуватися з цибулі, яка підсмажилася на пательні, м'яса та сала. Залишилось посолити та додати чорний перець за смаком. Євген Клопотенко також радить додати трохи кориці, оскільки ця спеція гарно поєднується зі свининою. 

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Шматочки яблук. Фото: YouTube @klopotenko

Далі потрібно взяти яблука та видалити з них зерна. Нарізати брусочками та відкласти, вони знадобляться трохи пізніше. 

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Формування котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Далі формуємо котлети. Мука чи паніровка не потрібні. 

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Смаження котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Починаємо смажити котлети. Важливо не пересмажити котлети, нам потрібна приємна скоринка. 

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Запікання котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Недосмажені котлети складаємо в форму для запікання. Яблука, які ми порізали трохи раніше будуть слугувати для котлет "подушкою". 

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Готові котлети. Фото: YouTube @klopotenko

Відправляємо до духовки при температурі 180 градусів на 30-40 хвилин. Яблука додадуть котлетам соковитості. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @klopotenko

Котлети готові. Яблука можна їсти за бажанням, варто спробувати. Такий незвичайний гарнір може припасти до смаку. 

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