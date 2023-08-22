Три секрета для приготовления котлет — видео рецепт

Котлеты и яблоки. Фото: YouTube @klopotenko

Чтобы приготовить сочные котлеты нужно знать всего три секрета: выбрать качественный фарш, добавить в него сало и лук и не пережарить их. Получите самые сочные свиные котлеты в своей жизни с приятным сладким привкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Евгения Клопотенко.

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Вам понадобится:

2 обжаренные луковицы;

100 г сала;

500 г свинины;

соль и черный перец по вкусу;

4 яблока;

подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала берем две луковицы, разрезаем на крупные брусочки и кладем на сковороду, чтобы лук стал темного цвета.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @klopotenko

Этот лук будем добавлять в фарш. Такой лайфхак подарит котлетам дополнительный аромат.

Кусочки мяса. Фото: YouTube @klopotenko

Мясо нужно порезать на маленькие кусочки. Далее нужно приготовить фарш с помощью мясорубки или блендера.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @klopotenko

К фаршу нужно добавить 100 граммов сала, оно придаст мягкий вкус и сочность. Сало лучше добавлять к приготовлению фарша из любого вида мяса.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @klopotenko

Так что фарш у нас будет готовиться из лука, который поджарился на сковороде, мяса и сала. Осталось посолить и добавить по вкусу черный перец. Евгений Клопотенко также советует добавить немного корицы, поскольку эта специя хорошо сочетается со свининой.

Кусочки яблок. Фото: YouTube @klopotenko

Далее следует взять яблоки и удалить из них зерна. Нарезать брусочками и отложить, они понадобятся чуть позже.

Формирование котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Далее формируем котлеты. Мука или панировка не нужны.

Жарка котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Начинаем жарить котлеты. Важно не пережарить котлет, нам нужна приятная корочка.

Запекание котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Недожареные котлеты складываем в форму для запекания. Яблоки, которые мы порезали чуть раньше, будут служить для котлет "подушкой".

Готовые котлеты. Фото: YouTube @klopotenko

Отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 30-40 минут. Яблоки придадут котлетам сочности.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @klopotenko

Котлеты готовы. Яблоки можно есть по желанию, но стоит попробовать. Такой необычный гарнир может прийтись по вкусу.

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