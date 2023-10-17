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Рецепт смажених лисичок в сметані

17 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт лисичок в сметані — відео
Гриби лисички. Фото: ua.depositphotos.com
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Лисички вважаються найсмачнішими грибами і з легкістю перевершують навіть білих сородичів. Готуються вони легко та швидко, а смакують усім без виключень. Таку страву можна вживати і як самостійну закуску, а можна подати як доповнення до картоплі чи різних круп.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуй, смакуй — Виталий Бугера

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Вам знадобиться: 

  • гриби лисички 600 г;
  • цибуля 5 шт.;
  • сметана 250 г;
  • масло вершкове 70 г;
  • часник 7 зубців;
  • зелень петрушки;
  • сіль, перець. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно відібрати лисички та зварити в солоній воді протягом 10 хвилин. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @gotui_smakui

Далі потрібно нарізати цибулю кубиком. Відварені гриби також потрібно нарізати. 

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Гриби під водою. Фото: YouTube @gotui_smakui

Тепер на пательні починаємо смажити гриби, чекаємо, поки випарується вся волога. 

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Нарізані гриби. Фото: YouTube @gotui_smakui

Далі додаємо вершкове масло та цибулю. Все ретельно перемішати та обсмажити протягом 5-7 хвилин. 

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Гриби на пательні. Фото: YouTube @gotui_smakui

Потім додаємо сметану, сіль та чорний перець. 

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Сметана та спеції. Фото: YouTube @gotui_smakui

Далі нарізаємо петрушку та часник, додаємо гриби. 

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Гриби та зелень. Фото: YouTube @gotui_smakui

Все, наша страва з лисичок готова. 

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Смажені гриби. Фото: YouTube @gotui_smakui

Раніше ми писали про ідеальний маринад для білих грибів за рецептом від карпатського грибника. Це найвдаліший рецепт. З таким маринадом можна консервувати білі гриби, лисички, опеньки, печериці, маслюки. 

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