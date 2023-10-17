Простий рецепт лисичок в сметані — відео

Гриби лисички. Фото: ua.depositphotos.com

Лисички вважаються найсмачнішими грибами і з легкістю перевершують навіть білих сородичів. Готуються вони легко та швидко, а смакують усім без виключень. Таку страву можна вживати і як самостійну закуску, а можна подати як доповнення до картоплі чи різних круп.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуй, смакуй — Виталий Бугера.

Читайте також:

Вам знадобиться:

гриби лисички 600 г;

цибуля 5 шт.;

сметана 250 г;

масло вершкове 70 г;

часник 7 зубців;

зелень петрушки;

сіль, перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відібрати лисички та зварити в солоній воді протягом 10 хвилин.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @gotui_smakui

Далі потрібно нарізати цибулю кубиком. Відварені гриби також потрібно нарізати.

Гриби під водою. Фото: YouTube @gotui_smakui

Тепер на пательні починаємо смажити гриби, чекаємо, поки випарується вся волога.

Нарізані гриби. Фото: YouTube @gotui_smakui

Далі додаємо вершкове масло та цибулю. Все ретельно перемішати та обсмажити протягом 5-7 хвилин.

Гриби на пательні. Фото: YouTube @gotui_smakui

Потім додаємо сметану, сіль та чорний перець.

Сметана та спеції. Фото: YouTube @gotui_smakui

Далі нарізаємо петрушку та часник, додаємо гриби.

Гриби та зелень. Фото: YouTube @gotui_smakui

Все, наша страва з лисичок готова.

Смажені гриби. Фото: YouTube @gotui_smakui

Раніше ми писали про ідеальний маринад для білих грибів за рецептом від карпатського грибника. Це найвдаліший рецепт. З таким маринадом можна консервувати білі гриби, лисички, опеньки, печериці, маслюки.