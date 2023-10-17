Простий рецепт лисичок в сметані — відео

Рецепт смажених лисичок в сметані
Лисички вважаються найсмачнішими грибами і з легкістю перевершують навіть білих сородичів. Готуються вони легко та швидко, а смакують усім без виключень. Таку страву можна вживати і як самостійну закуску, а можна подати як доповнення до картоплі чи різних круп.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуй, смакуй — Виталий Бугера.
Вам знадобиться:
- гриби лисички 600 г;
- цибуля 5 шт.;
- сметана 250 г;
- масло вершкове 70 г;
- часник 7 зубців;
- зелень петрушки;
- сіль, перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно відібрати лисички та зварити в солоній воді протягом 10 хвилин.
Далі потрібно нарізати цибулю кубиком. Відварені гриби також потрібно нарізати.
Тепер на пательні починаємо смажити гриби, чекаємо, поки випарується вся волога.
Далі додаємо вершкове масло та цибулю. Все ретельно перемішати та обсмажити протягом 5-7 хвилин.
Потім додаємо сметану, сіль та чорний перець.
Далі нарізаємо петрушку та часник, додаємо гриби.
Все, наша страва з лисичок готова.
Раніше ми писали про ідеальний маринад для білих грибів за рецептом від карпатського грибника. Це найвдаліший рецепт. З таким маринадом можна консервувати білі гриби, лисички, опеньки, печериці, маслюки.
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