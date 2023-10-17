Простой рецепт лисичек в сметане — видео

Рецепт жареных лисичек в сметане
Лисички считаются вкусными грибами и с легкостью превосходят даже белых сородичей. Готовятся они легко и быстро. Такое блюдо можно употреблять и как самостоятельную закуску, а можно подать как дополнение к картофелю или разным крупам.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуй, смакуй — Виталий Бугера.
Вам понадобится:
- грибы лисички 600 г;
- лук 5 шт.;
- сметана 250 г;
- масло сливочное 70 г;
- чеснок 7 зубцов;
- зелень петрушки;
- соль, перец.
Способ приготовления
Сначала нужно отобрать лисички и сварить в соленой воде в течение 10 минут.
Далее нужно нарезать лук кубиком. Отварные грибы тоже нужно нарезать.
Теперь на сковороде начинаем жарить грибы, ждем, пока испарится вся влага.
Далее добавляем сливочное масло и лук. Все тщательно перемешать и обжарить в течение 5-7 минут.
Затем добавляем сметану, соль и черный перец.
Далее нарезаем петрушку и чеснок, добавляем грибы.
Все, наше блюдо из лисичек готово.
Раньше мы писали об идеальном маринаде для белых грибов по рецепту от карпатского грибника. Это самый удачный рецепт. С таким маринадом можно консервировать белые грибы, лисички, опята, шампиньоны, маслята.
Читайте Новини.LIVE!