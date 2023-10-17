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Рецепт жареных лисичек в сметане

17 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт лисичек в сметане — видео
Грибы лисички. Фото: ua.depositphotos.com
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Лисички считаются вкусными грибами и с легкостью превосходят даже белых сородичей. Готовятся они легко и быстро. Такое блюдо можно употреблять и как самостоятельную закуску, а можно подать как дополнение к картофелю или разным крупам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуй, смакуй — Виталий Бугера.

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Вам понадобится:

  • грибы лисички 600 г;
  • лук 5 шт.;
  • сметана 250 г;
  • масло сливочное 70 г;
  • чеснок 7 зубцов;
  • зелень петрушки;
  • соль, перец.

Способ приготовления

Сначала нужно отобрать лисички и сварить в соленой воде в течение 10 минут.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @gotui_smakui

Далее нужно нарезать лук кубиком. Отварные грибы тоже нужно нарезать.

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Грибы под водой. Фото: YouTube @gotui_smakui

Теперь на сковороде начинаем жарить грибы, ждем, пока испарится вся влага.

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Нарезанные грибы. Фото: YouTube @gotui_smakui

Далее добавляем сливочное масло и лук. Все тщательно перемешать и обжарить в течение 5-7 минут.

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Грибы на сковороде. Фото: YouTube @gotui_smakui

Затем добавляем сметану, соль и черный перец.

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Сметана и специи. Фото: YouTube @gotui_smakui

Далее нарезаем петрушку и чеснок, добавляем грибы.

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Грибы и зелень. Фото: YouTube @gotui_smakui

Все, наше блюдо из лисичек готово.

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Жареные грибы. Фото: YouTube @gotui_smakui

Раньше мы писали об идеальном маринаде для белых грибов по рецепту от карпатского грибника. Это самый удачный рецепт. С таким маринадом можно консервировать белые грибы, лисички, опята, шампиньоны, маслята.

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