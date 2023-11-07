Простий рецепт з курячою грудкою — відео рецепт

Макарони та фрикадельки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сьогодні ви дізнаєтесь, як приготувати смачні курячі фрикадельки з макаронами. Фрикадельки з курячого філе або фаршу готуються дуже просто та швидко. Обов'язково порадуйте своїх близьких цією смачною стравою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

філе куряче 500 г;

цибуля 100 г;

зелень до смаку;

яйце 1 шт;

сіль;

перець за смаком;

аджика суха;

часник;

паста твердих сортів 400 г;

вершки 200 мл;

плавлений сир 120 г;

бульйон 1 л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати фарш із курячого філе або взяти готовий.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У фарш додаємо зелену цибулю, одне куряче яйце, сушений часник та сіль. Все ретельно перемішати.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Формуємо кульки з фаршу. Далі на сковороді доводимо до кипіння овочевий або курячий бульйон та відправляємо туди фрикадельки.

Кульки з фаршу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все протушкувати протягом 5 хвилин.

Фрикадельки на сковороді. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо макарони із твердих сортів, які готуються не менше 5-7 хвилин. Готуємо все разом 7 хвилин.

Додавання вершків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо вершки чи сметану. Швидкий обід чи вечеря готові. Під час подачі можна додати ще тертий сир.

Готові страви. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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