Простий рецепт з курячою грудкою — відео рецепт

Рецепт смачної вечері з макаронами та куркою
Сьогодні ви дізнаєтесь, як приготувати смачні курячі фрикадельки з макаронами. Фрикадельки з курячого філе або фаршу готуються дуже просто та швидко. Обов'язково порадуйте своїх близьких цією смачною стравою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- філе куряче 500 г;
- цибуля 100 г;
- зелень до смаку;
- яйце 1 шт;
- сіль;
- перець за смаком;
- аджика суха;
- часник;
- паста твердих сортів 400 г;
- вершки 200 мл;
- плавлений сир 120 г;
- бульйон 1 л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати фарш із курячого філе або взяти готовий.
У фарш додаємо зелену цибулю, одне куряче яйце, сушений часник та сіль. Все ретельно перемішати.
Формуємо кульки з фаршу. Далі на сковороді доводимо до кипіння овочевий або курячий бульйон та відправляємо туди фрикадельки.
Все протушкувати протягом 5 хвилин.
Додаємо макарони із твердих сортів, які готуються не менше 5-7 хвилин. Готуємо все разом 7 хвилин.
Додаємо вершки чи сметану. Швидкий обід чи вечеря готові. Під час подачі можна додати ще тертий сир.
Раніше ми писали про рецепт сніданку за 15 хвилин із картоплі. Хрустка картопляна коржик на сковороді. Дуже простий і швидкий рецепт, який оцінять усі любителі хрусткий картоплі. Цей рецепт набагато простіше, ніж рецепт драників та дерунів.
Також ми писали про рецепт оригінальної страви із фаршу замість котлет.
Ще радимо ознайомитись, як приготувати соковиті котлети за рецептом бабусі.
Читайте Новини.LIVE!