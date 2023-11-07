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Рецепт смачної вечері з макаронами та куркою

7 листопада 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт з курячою грудкою — відео рецепт
Макарони та фрикадельки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сьогодні ви дізнаєтесь, як приготувати смачні курячі фрикадельки з макаронами. Фрикадельки з курячого філе або фаршу готуються дуже просто та швидко. Обов'язково порадуйте своїх близьких цією смачною стравою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • філе куряче 500 г;
  • цибуля 100 г;
  • зелень до смаку;
  • яйце 1 шт;
  • сіль;
  • перець за смаком;
  • аджика суха;
  • часник;
  • паста твердих сортів 400 г;
  • вершки 200 мл;
  • плавлений сир 120 г;
  • бульйон 1 л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати фарш із курячого філе або взяти готовий.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У фарш додаємо зелену цибулю, одне куряче яйце, сушений часник та сіль. Все ретельно перемішати.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Формуємо кульки з фаршу. Далі на сковороді доводимо до кипіння овочевий або курячий бульйон та відправляємо туди фрикадельки.

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Кульки з фаршу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все протушкувати протягом 5 хвилин.

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Фрикадельки на сковороді. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо макарони із твердих сортів, які готуються не менше 5-7 хвилин. Готуємо все разом 7 хвилин.

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Додавання вершків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо вершки чи сметану. Швидкий обід чи вечеря готові. Під час подачі можна додати ще тертий сир.

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Готові страви. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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