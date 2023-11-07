Простой рецепт с куриной грудкой — видео рецепт

Рецепт вкусного ужина с макаронами и курицей
Сегодня вы узнаете, как приготовить очень вкусные куриные фрикадельки с макаронами. Фрикадельки из куриного филе или фарша готовятся очень просто и быстро. Обязательно порадуйте своих близких этим вкусным блюдом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- филе куриное 500 г;
- лук 100 г;
- зелень по вкусу;
- яйцо 1 шт;
- соль;
- перец-по вкусу;
- аджика сухая;
- чеснок;
- паста твердых сортов 400 г;
- сливки 200 мл;
- плавленый сыр 120 г;
- бульон 1 л.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить фарш из куриного филе или взять готовый.
В фарш добавляем зеленый лук, одно куриное яйцо, сушеный чеснок и соль. Все тщательно перемешать.
Формируем шарики из фарша. Далее на сковороде доводим до кипения овощной или куриный бульон и отправляем туда фрикадельки.
Все протушить в течение 5 минут.
Добавляем макароны из жестких сортов, которые готовятся не менее 5-7 минут. Готовим все вместе 7 минут.
Добавляем сливки или сметану. Быстрый обед или ужин готовы. При подаче можно добавить еще тертый сыр.
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