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Рецепт вкусного ужина с макаронами и курицей

7 ноября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт с куриной грудкой — видео рецепт
Макароны и фрикадельки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сегодня вы узнаете, как приготовить очень вкусные куриные фрикадельки с макаронами. Фрикадельки из куриного филе или фарша готовятся очень просто и быстро. Обязательно порадуйте своих близких этим вкусным блюдом. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • филе куриное 500 г;
  • лук 100 г;
  • зелень по вкусу;
  • яйцо 1 шт;
  • соль; 
  • перец-по вкусу;
  • аджика сухая;
  • чеснок;
  • паста твердых сортов 400 г;
  • сливки 200 мл;
  • плавленый сыр 120 г;
  • бульон 1 л.

Способ приготовления 

Сначала нужно приготовить фарш из куриного филе или взять готовый.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В фарш добавляем зеленый лук, одно куриное яйцо, сушеный чеснок и соль. Все тщательно перемешать.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Формируем шарики из фарша. Далее на сковороде доводим до кипения овощной или куриный бульон и отправляем туда фрикадельки.

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Шарики из фарша. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все протушить в течение 5 минут.

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Фрикадельки на сковороде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем макароны из жестких сортов, которые готовятся не менее 5-7 минут. Готовим все вместе 7 минут.

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Добавление сливок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем сливки или сметану. Быстрый обед или ужин готовы. При подаче можно добавить еще тертый сыр.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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