Простой рецепт с куриной грудкой — видео рецепт

Макароны и фрикадельки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сегодня вы узнаете, как приготовить очень вкусные куриные фрикадельки с макаронами. Фрикадельки из куриного филе или фарша готовятся очень просто и быстро. Обязательно порадуйте своих близких этим вкусным блюдом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

филе куриное 500 г;

лук 100 г;

зелень по вкусу;

яйцо 1 шт;

соль;

перец-по вкусу;

аджика сухая;

чеснок;

паста твердых сортов 400 г;

сливки 200 мл;

плавленый сыр 120 г;

бульон 1 л.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить фарш из куриного филе или взять готовый.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В фарш добавляем зеленый лук, одно куриное яйцо, сушеный чеснок и соль. Все тщательно перемешать.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Формируем шарики из фарша. Далее на сковороде доводим до кипения овощной или куриный бульон и отправляем туда фрикадельки.

Шарики из фарша. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все протушить в течение 5 минут.

Фрикадельки на сковороде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем макароны из жестких сортов, которые готовятся не менее 5-7 минут. Готовим все вместе 7 минут.

Добавление сливок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем сливки или сметану. Быстрый обед или ужин готовы. При подаче можно добавить еще тертый сыр.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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