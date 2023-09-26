Смачний рецепт м'яса з картоплею — відео

Картопля з м'ясом по-селянськи. Фото: google

Картопля за таким рецептом виходить дуже смачною. Це поживна та смачна страва, яка гарно підійде на обід чи вечерю. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

картопля 4-5 шт;

м'ясо 450 гр;

морква 1 шт;

цибуля 1 шт;

часник 1 зубчик;

лавровий лист 2 шт;

перець болгарский 1 шт;

томатна паста 1 ст.л;

смалець 1 с.л;

олія 50-70 мл;

сіль, перець за смаком;

зелень за смаком.

Спосіб приготування

Починаємо різати м'ясо на доволі крупні шматочки. Якщо на м'ясі є сало то його краще не обрізати, з ним буде смачніше.

Картопля та свинина. Фото: YouTube @hospodynya

На пательню додаємо столову ложку смальцю та рослинну олію, якщо у вас немає смальцю, можна обійтися тільки олією.

Смажена свинина. Фото: YouTube @hospodynya

М'ясо потрібно обсмажити до румяної скоринки. Далі додаємо солодкий перець та смажимо разом.

Смажена свинина. Фото: YouTube @hospodynya

Потім додаємо цибулю та моркву. Продовжуємо разом смажити. Додаємо сіль та чорний мелений перець.

Свинина та солодкий перець. Фото: YouTube @hospodynya

Далі додаємо ложку томатної пасти, все ретельно перемішати та обсмажити протягом однієї хвилини.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @hospodynya

Далі нарізаємо картоплю невеликими шматочками та додаємо до пательні та трохи звичайної води. Додаємо лавровий лист.

М'ясо та овочі. Фото: YouTube @hospodynya

Все ретельно перемішати та тушкувати до готовності картоплі протягом 40 хвилин. Потрібно спробувати на смак соус, при необхідності додати солі.

Додавання картоплі. Фото: YouTube @hospodynya

Також під кінець можна додати ще трохи води.

Картопля та м'ясо. Фото: YouTube @hospodynya

Страва готова. Можна подавати до столу.

Картопля з м'ясом по-селянськи. Фото: YouTube @hospodynya

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