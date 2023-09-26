Смачний рецепт м'яса з картоплею — відео

Рецепт смачної картоплі з м'ясом по-селянськи
Картопля за таким рецептом виходить дуже смачною. Це поживна та смачна страва, яка гарно підійде на обід чи вечерю. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- картопля 4-5 шт;
- м'ясо 450 гр;
- морква 1 шт;
- цибуля 1 шт;
- часник 1 зубчик;
- лавровий лист 2 шт;
- перець болгарский 1 шт;
- томатна паста 1 ст.л;
- смалець 1 с.л;
- олія 50-70 мл;
- сіль, перець за смаком;
- зелень за смаком.
Спосіб приготування
Починаємо різати м'ясо на доволі крупні шматочки. Якщо на м'ясі є сало то його краще не обрізати, з ним буде смачніше.
На пательню додаємо столову ложку смальцю та рослинну олію, якщо у вас немає смальцю, можна обійтися тільки олією.
М'ясо потрібно обсмажити до румяної скоринки. Далі додаємо солодкий перець та смажимо разом.
Потім додаємо цибулю та моркву. Продовжуємо разом смажити. Додаємо сіль та чорний мелений перець.
Далі додаємо ложку томатної пасти, все ретельно перемішати та обсмажити протягом однієї хвилини.
Далі нарізаємо картоплю невеликими шматочками та додаємо до пательні та трохи звичайної води. Додаємо лавровий лист.
Все ретельно перемішати та тушкувати до готовності картоплі протягом 40 хвилин. Потрібно спробувати на смак соус, при необхідності додати солі.
Також під кінець можна додати ще трохи води.
Страва готова. Можна подавати до столу.
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