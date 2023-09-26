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Рецепт смачної картоплі з м'ясом по-селянськи

26 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний рецепт м'яса з картоплею — відео
Картопля з м'ясом по-селянськи. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Картопля за таким рецептом виходить дуже смачною. Це поживна та смачна страва, яка гарно підійде на обід чи вечерю. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня

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Вам знадобиться: 

  • картопля 4-5 шт;
  • м'ясо 450 гр;
  • морква 1 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • часник 1 зубчик;
  • лавровий лист 2 шт;
  • перець болгарский 1 шт;
  • томатна паста 1 ст.л;
  • смалець 1 с.л;
  • олія 50-70 мл;
  • сіль, перець за смаком;
  • зелень за смаком.

Спосіб приготування 

Починаємо різати м'ясо на доволі крупні шматочки. Якщо на м'ясі є сало то його краще не обрізати, з ним буде смачніше. 

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Картопля та свинина. Фото: YouTube @hospodynya

На пательню додаємо столову ложку смальцю та рослинну олію, якщо у вас немає смальцю, можна обійтися тільки олією. 

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Смажена свинина. Фото: YouTube @hospodynya

М'ясо потрібно обсмажити до румяної скоринки. Далі додаємо солодкий перець та смажимо разом. 

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Смажена свинина. Фото: YouTube @hospodynya

Потім додаємо цибулю та моркву. Продовжуємо разом смажити. Додаємо сіль та чорний мелений перець. 

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Свинина та солодкий перець. Фото: YouTube @hospodynya

Далі додаємо ложку томатної пасти, все ретельно перемішати та обсмажити протягом однієї хвилини. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @hospodynya

Далі нарізаємо картоплю невеликими шматочками та додаємо до пательні та трохи звичайної води. Додаємо лавровий лист. 

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М'ясо та овочі. Фото: YouTube @hospodynya

Все ретельно перемішати та тушкувати до готовності картоплі протягом 40 хвилин. Потрібно спробувати на смак соус, при необхідності додати солі. 

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Додавання картоплі. Фото: YouTube @hospodynya

Також під кінець можна додати ще трохи води. 

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Картопля та м'ясо. Фото: YouTube @hospodynya

Страва готова. Можна подавати до столу. 

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Картопля з м'ясом по-селянськи. Фото: YouTube @hospodynya

Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців в духовці, які готуються простіше за котлети. 

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