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Рецепт вкусного картофеля с мясом по-селянски

26 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный рецепт мяса с картофелем — видео
Картофель с мясом по-крестьянски. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Картофель по такому рецепту получается очень вкусным. Это питательное и вкусное блюдо, которое хорошо подойдет на обед или ужин. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • картофель 4-5 шт;
  • мясо 450 гр;
  • морковь 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • чеснок 1 зубчик;
  • лавровый лист 2 шт;
  • перец болгарский 1 шт;
  • томатная паста 1 ст.л;
  • смолец 1 с.л;
  • масло 50-70 мл;
  • соль, перец по вкусу;
  • зелень по вкусу.

Способ приготовления

Начинаем резать мясо на довольно крупные кусочки. Если на мясе есть сало, то его лучше не обрезать, с ним будет вкуснее.

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Картофель и свинина. Фото: YouTube @hospodynya

На сковороду добавляем столовую ложку смальца и растительное, если у вас нет смальца, можно обойтись только маслом.

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Жареная свинина. Фото: YouTube @hospodynya

Мясо нужно обжарить до румяной корочки. Далее добавляем сладкий перец и жарим вместе.

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Жареная свинина. Фото: YouTube @hospodynya

Затем добавляем лук и морковь. Продолжаем вместе жарить. Добавляем соль и черный молотый перец.

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Свинина и сладкий перец. Фото: YouTube @hospodynya

Далее добавляем ложку томатной пасты, тщательно перемешать и обжарить в течение одной минуты.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @hospodynya

Далее нарезаем картофель небольшими кусочками и добавляем в сковороду и немного обычной воды. Добавляем лавровый лист.

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Мясо и овощи. Фото: YouTube @hospodynya

Все тщательно перемешать и тушить до готовности картофеля в течение 40 минут. Нужно попробовать по вкусу соус, при необходимости добавить соли.

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Добавление картофеля. Фото: YouTube @hospodynya

Также под конец можно добавить еще немного воды.

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Картофель и мясо. Фото: YouTube @hospodynya

Блюдо готово. Можно подавать на стол.

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Картофель с мясом по-крестьянски. Фото: YouTube @hospodynya

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке , которые готовятся проще котлет.

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