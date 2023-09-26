Вкусный рецепт мяса с картофелем — видео

Рецепт вкусного картофеля с мясом по-селянски
Картофель по такому рецепту получается очень вкусным. Это питательное и вкусное блюдо, которое хорошо подойдет на обед или ужин. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- картофель 4-5 шт;
- мясо 450 гр;
- морковь 1 шт;
- лук 1 шт;
- чеснок 1 зубчик;
- лавровый лист 2 шт;
- перец болгарский 1 шт;
- томатная паста 1 ст.л;
- смолец 1 с.л;
- масло 50-70 мл;
- соль, перец по вкусу;
- зелень по вкусу.
Способ приготовления
Начинаем резать мясо на довольно крупные кусочки. Если на мясе есть сало, то его лучше не обрезать, с ним будет вкуснее.
На сковороду добавляем столовую ложку смальца и растительное, если у вас нет смальца, можно обойтись только маслом.
Мясо нужно обжарить до румяной корочки. Далее добавляем сладкий перец и жарим вместе.
Затем добавляем лук и морковь. Продолжаем вместе жарить. Добавляем соль и черный молотый перец.
Далее добавляем ложку томатной пасты, тщательно перемешать и обжарить в течение одной минуты.
Далее нарезаем картофель небольшими кусочками и добавляем в сковороду и немного обычной воды. Добавляем лавровый лист.
Все тщательно перемешать и тушить до готовности картофеля в течение 40 минут. Нужно попробовать по вкусу соус, при необходимости добавить соли.
Также под конец можно добавить еще немного воды.
Блюдо готово. Можно подавать на стол.
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