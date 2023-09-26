Вкусный рецепт мяса с картофелем — видео

Картофель с мясом по-крестьянски. Фото: google

Картофель по такому рецепту получается очень вкусным. Это питательное и вкусное блюдо, которое хорошо подойдет на обед или ужин. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

картофель 4-5 шт;

мясо 450 гр;

морковь 1 шт;

лук 1 шт;

чеснок 1 зубчик;

лавровый лист 2 шт;

перец болгарский 1 шт;

томатная паста 1 ст.л;

смолец 1 с.л;

масло 50-70 мл;

соль, перец по вкусу;

зелень по вкусу.

Способ приготовления

Начинаем резать мясо на довольно крупные кусочки. Если на мясе есть сало, то его лучше не обрезать, с ним будет вкуснее.

Картофель и свинина. Фото: YouTube @hospodynya

На сковороду добавляем столовую ложку смальца и растительное, если у вас нет смальца, можно обойтись только маслом.

Жареная свинина. Фото: YouTube @hospodynya

Мясо нужно обжарить до румяной корочки. Далее добавляем сладкий перец и жарим вместе.

Жареная свинина. Фото: YouTube @hospodynya

Затем добавляем лук и морковь. Продолжаем вместе жарить. Добавляем соль и черный молотый перец.

Свинина и сладкий перец. Фото: YouTube @hospodynya

Далее добавляем ложку томатной пасты, тщательно перемешать и обжарить в течение одной минуты.

Морковь и лук. Фото: YouTube @hospodynya

Далее нарезаем картофель небольшими кусочками и добавляем в сковороду и немного обычной воды. Добавляем лавровый лист.

Мясо и овощи. Фото: YouTube @hospodynya

Все тщательно перемешать и тушить до готовности картофеля в течение 40 минут. Нужно попробовать по вкусу соус, при необходимости добавить соли.

Добавление картофеля. Фото: YouTube @hospodynya

Также под конец можно добавить еще немного воды.

Картофель и мясо. Фото: YouTube @hospodynya

Блюдо готово. Можно подавать на стол.

Картофель с мясом по-крестьянски. Фото: YouTube @hospodynya

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