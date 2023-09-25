Соковите куряче філе з булгуром — відео рецепт

Котлети з булгуром. Фото: YouTube @ OlyaPins

У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як просто і смачно приготувати вечерю, яка не нашкодить вашій фігурі. Курка і булгур добре поєднуються, насичують, причому не додадуть зайвих кілограмів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

500 г курячого філе;

100 г вареного булгуру;

100 г цибулі;

2 ст. томатної пасти;

1 ст. сметани;

1 ст. крохмалю;

300 мл води.

Спосіб приготування

Нам знадобиться два курячих філе, які необхідно буде перемолоти у фарш.

Подрібнена цибуля. Фото: YouTube @ OlyaPins

Також окремо необхідно подрібнити одну маленьку або дві середні цибулини. Подрібнену цибулю додаємо до фаршу.

Цибуля та фарш. Фото: YouTube @ OlyaPins

Також заздалегідь потрібно зварити булгур, нам знадобиться 100 грамів у готовому вигляді. Додаємо булгур до фаршу.

Додавання булгуру. Фото: YouTube @ OlyaPins

Фарш із булгуром необхідно ретельно перемішати, посолити до смаку і додати чорний мелений перець. Також можна додати універсальні спеції до смаку.

Формування котлет. Фото: YouTube @ OlyaPins

Далі з фаршу ліпимо кульки та викладаємо їх у форму для випікання.

Приготування соусу. Фото: YouTube @ OlyaPins

В окрему ємность додаємо півтори столові ложки томатної пасти, одну столову ложку сметани і три чайні ложки кукурудзяного крохмалю. Заливаємо гарячою водою і ретельно перемішуємо.

Котлети у соусі. Фото: YouTube @ OlyaPins

У цю заправку за бажанням можна додати суху копчену паприку і зовсім трохи солі.

Котлети у духовці. Фото: YouTube @ OlyaPins

Заливаємо соусом тефтелі і відправляємо в духовку на 30-35 хвилин при 180 градусах.

Все готово. Відмінним доповненням до цієї страви буде щось легке, наприклад овочевий салат.

Раніше ми писали про рецепт здорового харчування соковитих котлет, що готуються дуже швидко.