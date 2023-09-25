Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Рецепт смачної бюджетної вечері для схуднення arrow

Рецепт смачної бюджетної вечері для схуднення

25 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Соковите куряче філе з булгуром — відео рецепт
Котлети з булгуром. Фото: YouTube @ OlyaPins
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як просто і смачно приготувати вечерю, яка не нашкодить вашій фігурі. Курка і булгур добре поєднуються, насичують, причому не додадуть зайвих кілограмів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • 500 г курячого філе;
  • 100 г вареного булгуру;
  • 100 г цибулі;
  • 2 ст. томатної пасти;
  • 1 ст. сметани;
  • 1 ст. крохмалю;
  • 300 мл води.

Спосіб приготування

Нам знадобиться два курячих філе, які необхідно буде перемолоти у фарш.

null
Подрібнена цибуля. Фото: YouTube @ OlyaPins

Також окремо необхідно подрібнити одну маленьку або дві середні цибулини. Подрібнену цибулю додаємо до фаршу.

null
Цибуля та фарш. Фото: YouTube @ OlyaPins

Також заздалегідь потрібно зварити булгур, нам знадобиться 100 грамів у готовому вигляді. Додаємо булгур до фаршу.

null
Додавання булгуру. Фото: YouTube @ OlyaPins

Фарш із булгуром необхідно ретельно перемішати, посолити до смаку і додати чорний мелений перець. Також можна додати універсальні спеції до смаку.

null
Формування котлет. Фото: YouTube @ OlyaPins

Далі з фаршу ліпимо кульки та викладаємо їх у форму для випікання.

null
Приготування соусу. Фото: YouTube @ OlyaPins

В окрему ємность додаємо півтори столові ложки томатної пасти, одну столову ложку сметани і три чайні ложки кукурудзяного крохмалю. Заливаємо гарячою водою і ретельно перемішуємо.

null
Котлети у соусі. Фото: YouTube @ OlyaPins

У цю заправку за бажанням можна додати суху копчену паприку і зовсім трохи солі.

null
Котлети у духовці. Фото: YouTube @ OlyaPins

Заливаємо соусом тефтелі і відправляємо в духовку на 30-35 хвилин при 180 градусах.

Все готово. Відмінним доповненням до цієї страви буде щось легке, наприклад овочевий салат.

Раніше ми писали про рецепт здорового харчування соковитих котлет, що готуються дуже швидко.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз