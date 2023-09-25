Соковите куряче філе з булгуром — відео рецепт

Рецепт смачної бюджетної вечері для схуднення
У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як просто і смачно приготувати вечерю, яка не нашкодить вашій фігурі. Курка і булгур добре поєднуються, насичують, причому не додадуть зайвих кілограмів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.
Вам знадобиться:
- 500 г курячого філе;
- 100 г вареного булгуру;
- 100 г цибулі;
- 2 ст. томатної пасти;
- 1 ст. сметани;
- 1 ст. крохмалю;
- 300 мл води.
Спосіб приготування
Нам знадобиться два курячих філе, які необхідно буде перемолоти у фарш.
Також окремо необхідно подрібнити одну маленьку або дві середні цибулини. Подрібнену цибулю додаємо до фаршу.
Також заздалегідь потрібно зварити булгур, нам знадобиться 100 грамів у готовому вигляді. Додаємо булгур до фаршу.
Фарш із булгуром необхідно ретельно перемішати, посолити до смаку і додати чорний мелений перець. Також можна додати універсальні спеції до смаку.
Далі з фаршу ліпимо кульки та викладаємо їх у форму для випікання.
В окрему ємность додаємо півтори столові ложки томатної пасти, одну столову ложку сметани і три чайні ложки кукурудзяного крохмалю. Заливаємо гарячою водою і ретельно перемішуємо.
У цю заправку за бажанням можна додати суху копчену паприку і зовсім трохи солі.
Заливаємо соусом тефтелі і відправляємо в духовку на 30-35 хвилин при 180 градусах.
Все готово. Відмінним доповненням до цієї страви буде щось легке, наприклад овочевий салат.
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