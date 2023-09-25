Сочное куриное филе с булгуром — видео рецепт

Котлеты с булгуром. Фото: YouTube @OlyaPins

В этом рецепте вы узнаете, как просто и вкусно приготовить ужин, который не навредит вашей фигуре. Курица и булгур отлично сочетаются, насыщают, при этом не добавят лишних килограммов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

Читайте также:

Вам понадобится:

500 г куриного филе;

100 г вареного булгура;

100 г лука;

2 ст.л. томатной пасты;

1 ст.л. сметаны;

1 ст.л. крахмала;

300 мл воды.

Способ приготовления

Нам понадобится два куриных филе, которые необходимо будет перемолоть в фарш.

Измельченный лук. Фото: YouTube @OlyaPins

Также отдельно необходимо измельчить одну маленькую или две средние луковицы. Измельченный лук добавляем к фаршу.

Лук и фарш. Фото: YouTube @OlyaPins

Также заранее нужно сварить булгур, нам понадобится 100 граммов в готовом виде. Добавляем булгур к фаршу.

Добавление булгура. Фото: YouTube @OlyaPins

Фарш с булгуром необходимо тщательно перемешать, посолить по вкусу и добавить черный молотый перец. Также можно добавить универсальные специи по вкусу.

Формирование котлет. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее из фарша лепим шарики и выкладываем их в форму для выпекания.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @OlyaPins

В отдельной емкости возьмем полторы столовых ложки томатной пасты, одну столовую ложку сметаны и три чайные ложки кукурузного крахмала. Заливаем все горячей водой и тщательно перемешиваем.

Котлеты в соусе. Фото: YouTube @OlyaPins

В эту заправку по желанию можно добавить сухой копченой паприки и совсем немного соли.

Котлеты в духовке. Фото: YouTube @OlyaPins

Заливаем тефтели соусом и отправляем в духовку на 30-35 минут при 180 градусах.

Все готово. Отличным дополнением к этому блюду будет что-то легкое, например овощной салат.

Ранее мы писали про рецепт здорового питания сочных котлет, которые готовятся очень быстро.