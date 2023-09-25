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Рецепт вкусного бюджетного ужина для похудения

25 сентября 2023 21:45
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Сочное куриное филе с булгуром — видео рецепт
Котлеты с булгуром. Фото: YouTube @OlyaPins
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В этом рецепте вы узнаете, как просто и вкусно приготовить ужин, который не навредит вашей фигуре. Курица и булгур отлично сочетаются, насыщают, при этом не добавят лишних килограммов. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится: 

  • 500 г куриного филе;
  • 100 г вареного булгура;
  • 100 г лука;
  • 2 ст.л. томатной пасты;
  • 1 ст.л. сметаны;
  • 1 ст.л. крахмала;
  • 300 мл воды.

Способ приготовления 

Нам понадобится два куриных филе, которые необходимо будет перемолоть в фарш. 

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Измельченный лук. Фото: YouTube @OlyaPins

Также отдельно необходимо измельчить одну маленькую или две средние луковицы. Измельченный лук добавляем к фаршу. 

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Лук и фарш. Фото: YouTube @OlyaPins

Также заранее нужно сварить булгур, нам понадобится 100 граммов в готовом виде. Добавляем булгур к фаршу. 

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Добавление булгура. Фото: YouTube @OlyaPins

Фарш с булгуром необходимо тщательно перемешать, посолить по вкусу и добавить черный молотый перец. Также можно добавить универсальные специи по вкусу. 

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Формирование котлет. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее из фарша лепим шарики и выкладываем их в форму для выпекания. 

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @OlyaPins

В отдельной емкости возьмем полторы столовых ложки томатной пасты, одну столовую ложку сметаны и три чайные ложки кукурузного крахмала. Заливаем все горячей водой и тщательно перемешиваем. 

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Котлеты в соусе. Фото: YouTube @OlyaPins

В эту заправку по желанию можно добавить сухой копченой паприки и совсем немного соли. 

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Котлеты в духовке. Фото: YouTube @OlyaPins

Заливаем тефтели соусом и отправляем в духовку на 30-35 минут при 180 градусах. 

Все готово. Отличным дополнением к этому блюду будет что-то легкое, например овощной салат. 

Ранее мы писали про рецепт здорового питания сочных котлет, которые готовятся очень быстро. 

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