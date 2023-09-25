Сочное куриное филе с булгуром — видео рецепт

Рецепт вкусного бюджетного ужина для похудения
В этом рецепте вы узнаете, как просто и вкусно приготовить ужин, который не навредит вашей фигуре. Курица и булгур отлично сочетаются, насыщают, при этом не добавят лишних килограммов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.
Вам понадобится:
- 500 г куриного филе;
- 100 г вареного булгура;
- 100 г лука;
- 2 ст.л. томатной пасты;
- 1 ст.л. сметаны;
- 1 ст.л. крахмала;
- 300 мл воды.
Способ приготовления
Нам понадобится два куриных филе, которые необходимо будет перемолоть в фарш.
Также отдельно необходимо измельчить одну маленькую или две средние луковицы. Измельченный лук добавляем к фаршу.
Также заранее нужно сварить булгур, нам понадобится 100 граммов в готовом виде. Добавляем булгур к фаршу.
Фарш с булгуром необходимо тщательно перемешать, посолить по вкусу и добавить черный молотый перец. Также можно добавить универсальные специи по вкусу.
Далее из фарша лепим шарики и выкладываем их в форму для выпекания.
В отдельной емкости возьмем полторы столовых ложки томатной пасты, одну столовую ложку сметаны и три чайные ложки кукурузного крахмала. Заливаем все горячей водой и тщательно перемешиваем.
В эту заправку по желанию можно добавить сухой копченой паприки и совсем немного соли.
Заливаем тефтели соусом и отправляем в духовку на 30-35 минут при 180 градусах.
Все готово. Отличным дополнением к этому блюду будет что-то легкое, например овощной салат.
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