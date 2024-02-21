Як приготувати пиріг на дріжджовому тесті — відео рецепт

Рецепт смачного пирога до чаю із доступних інгредієнтів
Рецепт простого пирога до чаю із найдоступніших інгредієнтів. Він виходить дуже м'який та смачний. Цей пиріг готується з дріжджового тіста з ароматною скоринкою з кориці, вершкового масла та цукру.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- тепле молоко 200 г;
- цукор 1 ч. л.;
- дріжджі сухі швидкодіючі 1 ч. л. (без гірки, це 3 г, якщо використовуватимете живі дріжджі, то 9-10 г);
- борошно 1 ст. л. (із загальної кількості).
Для дріжджового тіста:
- борошно 260 г;
- цукор 50 г (за бажанням);
- ванільний цукор 10 г;
- олія 1 ст. л.;
- сіль (щіпка).
Для верхнього шару:
- вершкове масло 60 г;
- цукор 60 г;
- кориця 1 ч. л. (за смаком).
Спосіб приготування
У тепле молоко додати 1 ч. л. цукру, дріжджі та 1 ст. л. борошна. Залишити в теплому місці на 10 хвилин для активації дріжджів.
Якщо дріжджі почали пінитися, отже, вони активні, і можна далі продовжувати приготування пирога.
У борошно додати всю опару, ванільний цукор, дрібку солі, олію. Також можна додати 50 г цукру, щоб тісто вийшло солодшим. Замісити тісто за допомогою міксера із насадками гаки для тіста протягом 1-2 хвилин. Накрити миску з тістом харчової плівкою і поставити у тепле місце приблизно на 1 годину. За цей час тісто має зрости вдвічі.
Через 1 годину обім'яти тісто. Викласти його у форму діаметром 20 см, накрити форму харчовою плівкою та дати тісту підійти протягом 30-40 хвилин.
Розтопити вершкове масло, додати в нього корицю і цукор. Перемішати.
Зробити пальцем заглиблення у тісті. Залити в них вершкове масло з цукром і корицею. Зверху змастити пиріг.
Випікати 20-25 хвилин за температури 180 °C.
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