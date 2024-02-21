Як приготувати пиріг на дріжджовому тесті — відео рецепт

Пиріг до чаю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт простого пирога до чаю із найдоступніших інгредієнтів. Він виходить дуже м'який та смачний. Цей пиріг готується з дріжджового тіста з ароматною скоринкою з кориці, вершкового масла та цукру.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

тепле молоко 200 г;

цукор 1 ч. л.;

дріжджі сухі швидкодіючі 1 ч. л. (без гірки, це 3 г, якщо використовуватимете живі дріжджі, то 9-10 г);

борошно 1 ст. л. (із загальної кількості).

Для дріжджового тіста:

борошно 260 г;

цукор 50 г (за бажанням);

ванільний цукор 10 г;

олія 1 ст. л.;

сіль (щіпка).

Для верхнього шару:

вершкове масло 60 г;

цукор 60 г;

кориця 1 ч. л. (за смаком).

Спосіб приготування

У тепле молоко додати 1 ч. л. цукру, дріжджі та 1 ст. л. борошна. Залишити в теплому місці на 10 хвилин для активації дріжджів.

Дріжджі та молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо дріжджі почали пінитися, отже, вони активні, і можна далі продовжувати приготування пирога.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У борошно додати всю опару, ванільний цукор, дрібку солі, олію. Також можна додати 50 г цукру, щоб тісто вийшло солодшим. Замісити тісто за допомогою міксера із насадками гаки для тіста протягом 1-2 хвилин. Накрити миску з тістом харчової плівкою і поставити у тепле місце приблизно на 1 годину. За цей час тісто має зрости вдвічі.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 1 годину обім'яти тісто. Викласти його у форму діаметром 20 см, накрити форму харчовою плівкою та дати тісту підійти протягом 30-40 хвилин.

Отвори у тесті. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розтопити вершкове масло, додати в нього корицю і цукор. Перемішати.

Вершкове масло з корицею. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зробити пальцем заглиблення у тісті. Залити в них вершкове масло з цукром і корицею. Зверху змастити пиріг.

Пиріг у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 20-25 хвилин за температури 180 °C.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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