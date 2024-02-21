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Рецепт смачного пирога до чаю із доступних інгредієнтів

21 лютого 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати пиріг на дріжджовому тесті — відео рецепт
Пиріг до чаю. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт простого пирога до чаю із найдоступніших інгредієнтів. Він виходить дуже м'який та смачний. Цей пиріг готується з дріжджового тіста з ароматною скоринкою з кориці, вершкового масла та цукру.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

  • тепле молоко 200 г;
  • цукор 1 ч. л.;
  • дріжджі сухі швидкодіючі 1 ч. л. (без гірки, це 3 г, якщо використовуватимете живі дріжджі, то 9-10 г);
  • борошно 1 ст. л. (із загальної кількості).

Для дріжджового тіста:

  • борошно 260 г;
  • цукор 50 г (за бажанням);
  • ванільний цукор 10 г;
  • олія 1 ст. л.;
  • сіль (щіпка).

Для верхнього шару:

  • вершкове масло 60 г;
  • цукор 60 г;
  • кориця 1 ч. л. (за смаком).

Спосіб приготування

У тепле молоко додати 1 ч. л. цукру, дріжджі та 1 ст. л. борошна. Залишити в теплому місці на 10 хвилин для активації дріжджів.

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Дріжджі та молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо дріжджі почали пінитися, отже, вони активні, і можна далі продовжувати приготування пирога.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У борошно додати всю опару, ванільний цукор, дрібку солі, олію. Також можна додати 50 г цукру, щоб тісто вийшло солодшим. Замісити тісто за допомогою міксера із насадками гаки для тіста протягом 1-2 хвилин. Накрити миску з тістом харчової плівкою і поставити у тепле місце приблизно на 1 годину. За цей час тісто має зрости вдвічі.

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Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 1 годину обім'яти тісто. Викласти його у форму діаметром 20 см, накрити форму харчовою плівкою та дати тісту підійти протягом 30-40 хвилин.

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Отвори у тесті. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розтопити вершкове масло, додати в нього корицю і цукор. Перемішати.

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Вершкове масло з корицею. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зробити пальцем заглиблення у тісті. Залити в них вершкове масло з цукром і корицею. Зверху змастити пиріг.

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Пиріг у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 20-25 хвилин за температури 180 °C.

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Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Також ми писали спосіб приготування угорської королівської ватрушки — смачний та швидкий рецепт пирога.

Всі шукають цей рецепт — найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг.

їжа
лайфхаки
пиріг
рецепти
випічка
корица
пиріг до чаю

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