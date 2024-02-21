Как приготовить простой пирог на дрожжевом тесте — видео рецепт

Пирог к чаю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт простого пирога к чаю из самых доступных ингредиентов. Он получается очень мягкий и вкусный. Этот пирог готовится из дрожжевого теста с ароматной корочкой из корицы, сливочного масла и сахара.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

теплое молоко 200 г;

сахар 1 ч. л.;

дрожжи сухие быстродействующие 1 ч. л. (без горки, это 3 г. Если будете использовать живые дрожжи, то 9-10 г);

мука 1 ст. л. (из общего количества).

Для дрожжевого теста:

мука 260 г;

сахар 50 г (по желанию);

ванильный сахар 10 г;

растительное масло 1 ст. л.;

соль (щепотка).

Для верхнего слоя:

сливочное масло 60 г;

сахар 60 г;

корица 1 ч. л. (по вкусу).

Способ приготовления

В теплое молоко добавить 1 ч. л. сахара, дрожжи и 1 ст. л. муки. Оставить в теплом месте на 10 минут для активации дрожжей.

Дрожжи и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если дрожжи начали пениться, значит, они активные, и можно дальше продолжать приготовление пирога.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В муку добавить всю опару, ванильный сахар, щепотку соли, растительное масло. Также можно добавить 50 г сахара, чтобы тесто получилось более сладким. Замесить тесто при помощи миксера с насадками крюки для теста в течение 1-2 минут. Накрыть миску с тестом пищевой пленкой и поставить в теплое место приблизительно на 1 час. За это время тесто должно вырасти в 2 раза.

Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 1 час обмять тесто. Выложить его в форму диаметром 20 см, накрыть форму пищевой пленкой и дать тесту подойти в течение 30-40 минут.

Отверстия в тесте. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Растопить сливочное масло, добавить в него корицу и сахар. Перемешать.

Сливочное масло с корицей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сделать пальцем углубления в тесте. Залить в них сливочное масло с сахаром и корицей. Сверху смазать пирог.

Пирог в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 20-25 минут при температуре 180 °C.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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