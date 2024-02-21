Как приготовить простой пирог на дрожжевом тесте — видео рецепт

Рецепт вкусного пирога к чаю из доступных ингредиентов
Рецепт простого пирога к чаю из самых доступных ингредиентов. Он получается очень мягкий и вкусный. Этот пирог готовится из дрожжевого теста с ароматной корочкой из корицы, сливочного масла и сахара.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- теплое молоко 200 г;
- сахар 1 ч. л.;
- дрожжи сухие быстродействующие 1 ч. л. (без горки, это 3 г. Если будете использовать живые дрожжи, то 9-10 г);
- мука 1 ст. л. (из общего количества).
Для дрожжевого теста:
- мука 260 г;
- сахар 50 г (по желанию);
- ванильный сахар 10 г;
- растительное масло 1 ст. л.;
- соль (щепотка).
Для верхнего слоя:
- сливочное масло 60 г;
- сахар 60 г;
- корица 1 ч. л. (по вкусу).
Способ приготовления
В теплое молоко добавить 1 ч. л. сахара, дрожжи и 1 ст. л. муки. Оставить в теплом месте на 10 минут для активации дрожжей.
Если дрожжи начали пениться, значит, они активные, и можно дальше продолжать приготовление пирога.
В муку добавить всю опару, ванильный сахар, щепотку соли, растительное масло. Также можно добавить 50 г сахара, чтобы тесто получилось более сладким. Замесить тесто при помощи миксера с насадками крюки для теста в течение 1-2 минут. Накрыть миску с тестом пищевой пленкой и поставить в теплое место приблизительно на 1 час. За это время тесто должно вырасти в 2 раза.
Через 1 час обмять тесто. Выложить его в форму диаметром 20 см, накрыть форму пищевой пленкой и дать тесту подойти в течение 30-40 минут.
Растопить сливочное масло, добавить в него корицу и сахар. Перемешать.
Сделать пальцем углубления в тесте. Залить в них сливочное масло с сахаром и корицей. Сверху смазать пирог.
Выпекать 20-25 минут при температуре 180 °C.
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