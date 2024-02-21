Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Рецепт вкусного пирога к чаю из доступных ингредиентов arrow

Рецепт вкусного пирога к чаю из доступных ингредиентов

21 февраля 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить простой пирог на дрожжевом тесте — видео рецепт
Пирог к чаю. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт простого пирога к чаю из самых доступных ингредиентов. Он получается очень мягкий и вкусный. Этот пирог готовится из дрожжевого теста с ароматной корочкой из корицы, сливочного масла и сахара.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • теплое молоко 200 г;
  • сахар 1 ч. л.;
  • дрожжи сухие быстродействующие 1 ч. л. (без горки, это 3 г. Если будете использовать живые дрожжи, то 9-10 г);
  • мука 1 ст. л. (из общего количества).

Для дрожжевого теста:

  • мука 260 г;
  • сахар 50 г (по желанию);
  • ванильный сахар 10 г;
  • растительное масло 1 ст. л.;
  • соль (щепотка).

Для верхнего слоя:

  • сливочное масло 60 г;
  • сахар 60 г;
  • корица 1 ч. л. (по вкусу).

Способ приготовления 

В теплое молоко добавить 1 ч. л. сахара, дрожжи и 1 ст. л. муки. Оставить в теплом месте на 10 минут для активации дрожжей.

null
Дрожжи и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если дрожжи начали пениться, значит, они активные, и можно дальше продолжать приготовление пирога.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В муку добавить всю опару, ванильный сахар, щепотку соли, растительное масло. Также можно добавить 50 г сахара, чтобы тесто получилось более сладким. Замесить тесто при помощи миксера с насадками крюки для теста в течение 1-2 минут. Накрыть миску с тестом пищевой пленкой и поставить в теплое место приблизительно на 1 час. За это время тесто должно вырасти в 2 раза.

null
Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 1 час обмять тесто. Выложить его в форму диаметром 20 см, накрыть форму пищевой пленкой и дать тесту подойти в течение 30-40 минут.

null
Отверстия в тесте. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Растопить сливочное масло, добавить в него корицу и сахар. Перемешать.

null
Сливочное масло с корицей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сделать пальцем углубления в тесте. Залить в них сливочное масло с сахаром и корицей. Сверху смазать пирог.

null
Пирог в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 20-25 минут при температуре 180 °C.

null
Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный. 

Также мы писали способ приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусный и быстрый рецепт пирога. 

Все ищут этот рецепт –— самый простой и вкусный яблочный пирог

еда
лайфхаки
пирог
рецепты
выпечка
корица
пирог к чаю

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме