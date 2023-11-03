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Рецепт смачного хліба на сковороді

3 листопада 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий і бюджетний рецепт домашнього хліба без духовки — відео рецепт
Домашній хліб. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Незважаючи на те, що рецепти хліба зазвичай складні, цей досить простий, його може повторити кожен. Головна перевага цього рецепту — це те, що духовка не знадобиться.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • діаметр сковороди 24 см;
  • вода гаряча 300 мл;
  • борошно 400 г (загальна кількість);
  • дріжджі живі 17 г (6 г сухих дріжджів);
  • сіль 1 ч.л.;
  • цукор 0,5 ч. л.;
  • олія для роботи з тістом.

Спосіб приготування

У гарячу воду додати 4 ст.л. борошна із загальної кількості та цукор. Розмішати до однорідності.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати масі охолонути до теплого стану, тому що дріжджі не люблять гаряче. Додати дріжджі, перемішати та залишити на 5 хвилин.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати все борошно, що залишилося, і перемішати тісто до однорідності.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити миску з тістом харчовою плівкою і залишити у теплому місці приблизно на 1 годину.

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Тісто для хліба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити руки та робочу поверхню олією, перекласти тісто, округлити його.

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Тісто на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сковороду змастити олією, перекласти тісто, змастити його зверху олією і накрити харчовою плівкою. Залишити на 30 хвилин.

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Фольга на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Увімкнути мінімальний вогонь, накрити сковороду фольгою, попередньо змастивши її олією, щоб фольга не прилипла до тіста.

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Випікання хліба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 25 хвилин з одного боку до рум'яності, перевернути на інший бік і випікати ще 20-25 хвилин до рум'яності.

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Випікання хліба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Час випікання регулюємо залежно від плити.

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Готовий хліб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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