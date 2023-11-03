Простий і бюджетний рецепт домашнього хліба без духовки — відео рецепт

Рецепт смачного хліба на сковороді
Незважаючи на те, що рецепти хліба зазвичай складні, цей досить простий, його може повторити кожен. Головна перевага цього рецепту — це те, що духовка не знадобиться.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- діаметр сковороди 24 см;
- вода гаряча 300 мл;
- борошно 400 г (загальна кількість);
- дріжджі живі 17 г (6 г сухих дріжджів);
- сіль 1 ч.л.;
- цукор 0,5 ч. л.;
- олія для роботи з тістом.
Спосіб приготування
У гарячу воду додати 4 ст.л. борошна із загальної кількості та цукор. Розмішати до однорідності.
Дати масі охолонути до теплого стану, тому що дріжджі не люблять гаряче. Додати дріжджі, перемішати та залишити на 5 хвилин.
Додати все борошно, що залишилося, і перемішати тісто до однорідності.
Накрити миску з тістом харчовою плівкою і залишити у теплому місці приблизно на 1 годину.
Змастити руки та робочу поверхню олією, перекласти тісто, округлити його.
Сковороду змастити олією, перекласти тісто, змастити його зверху олією і накрити харчовою плівкою. Залишити на 30 хвилин.
Увімкнути мінімальний вогонь, накрити сковороду фольгою, попередньо змастивши її олією, щоб фольга не прилипла до тіста.
Випікати 25 хвилин з одного боку до рум'яності, перевернути на інший бік і випікати ще 20-25 хвилин до рум'яності.
Час випікання регулюємо залежно від плити.
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