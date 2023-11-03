Простой и бюджетный рецепт домашнего хлеба без духовки — видео

Домашний хлеб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Несмотря на то, что рецепты хлеба обычно сложные, этот довольно-таки простой, его может повторить каждый. Главное преимущество этого рецепта — это то, что духовка не понадобится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

диаметр сковороды 24 см;

вода горячая 300 мл;

мука 400 г (общее количество);

дрожжи живые 17 г (6 г сухих дрожжей);

соль 1 ч.л.;

сахар 0,5 ч.л.;

растительное масло для работы с тестом.

Способ приготовления

В горячую воду добавить 4 ст.л. муки из общего количества и сахар. Размешать до однородности.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать массе остыть до теплого состояния, так как дрожжи не любят горячее. Добавить дрожжи, перемешать и оставить на 5 минут.

Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить всю оставшуюся муку и перемешать тесто до однородности.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть миску с тестом пищевой пленкой и оставить в теплом месте приблизительно на 1 час.

Тесто для хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать руки и рабочую поверхность растительным маслом, переложить тесто, округлить его.

Тесто на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сковороду смазать растительным маслом, переложить тесто, смазать его сверху растительным маслом и накрыть пищевой пленкой. Оставить на 30 минут.

Фольга на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Включить минимальный огонь, накрыть сковороду фольгой, предварительно смазав ее растительным маслом, чтобы фольга не прилипла к тесту.

Выпекание хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 25 минут с одной стороны до румяности, перевернуть на другую сторону и выпекать еще 20-25 минут до румяности.

Выпекание хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Время выпекания регулируем в зависимости от своей плиты.

Готовый хлеб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля. Хрустящая картофельная лепешка на сковороде. Очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящей картошки. Этот рецепт гораздо проще, чем рецепт драников.