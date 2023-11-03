Простой и бюджетный рецепт домашнего хлеба без духовки — видео

Рецепт домашнего вкусного хлеба на сковороде
Несмотря на то, что рецепты хлеба обычно сложные, этот довольно-таки простой, его может повторить каждый. Главное преимущество этого рецепта — это то, что духовка не понадобится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- диаметр сковороды 24 см;
- вода горячая 300 мл;
- мука 400 г (общее количество);
- дрожжи живые 17 г (6 г сухих дрожжей);
- соль 1 ч.л.;
- сахар 0,5 ч.л.;
- растительное масло для работы с тестом.
Способ приготовления
В горячую воду добавить 4 ст.л. муки из общего количества и сахар. Размешать до однородности.
Дать массе остыть до теплого состояния, так как дрожжи не любят горячее. Добавить дрожжи, перемешать и оставить на 5 минут.
Добавить всю оставшуюся муку и перемешать тесто до однородности.
Накрыть миску с тестом пищевой пленкой и оставить в теплом месте приблизительно на 1 час.
Смазать руки и рабочую поверхность растительным маслом, переложить тесто, округлить его.
Сковороду смазать растительным маслом, переложить тесто, смазать его сверху растительным маслом и накрыть пищевой пленкой. Оставить на 30 минут.
Включить минимальный огонь, накрыть сковороду фольгой, предварительно смазав ее растительным маслом, чтобы фольга не прилипла к тесту.
Выпекать 25 минут с одной стороны до румяности, перевернуть на другую сторону и выпекать еще 20-25 минут до румяности.
Время выпекания регулируем в зависимости от своей плиты.
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