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Рецепт домашнего вкусного хлеба на сковороде

3 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой и бюджетный рецепт домашнего хлеба без духовки — видео
Домашний хлеб. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Несмотря на то, что рецепты хлеба обычно сложные, этот довольно-таки простой, его может повторить каждый. Главное преимущество этого рецепта — это то, что духовка не понадобится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • диаметр сковороды 24 см;
  • вода горячая 300 мл;
  • мука 400 г (общее количество);
  • дрожжи живые 17 г (6 г сухих дрожжей);
  • соль 1 ч.л.;
  • сахар 0,5 ч.л.;
  • растительное масло для работы с тестом. 

Способ приготовления 

В горячую воду добавить 4 ст.л. муки из общего количества и сахар. Размешать до однородности. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать массе остыть до теплого состояния, так как дрожжи не любят горячее. Добавить дрожжи, перемешать и оставить на 5 минут.

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Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить всю оставшуюся муку и перемешать тесто до однородности. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть миску с тестом пищевой пленкой и оставить в теплом месте приблизительно на 1 час.

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Тесто для хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать руки и рабочую поверхность растительным маслом, переложить тесто, округлить его.

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Тесто на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сковороду смазать растительным маслом, переложить тесто, смазать его сверху растительным маслом и накрыть пищевой пленкой. Оставить на 30 минут.

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Фольга на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Включить минимальный огонь, накрыть сковороду фольгой, предварительно смазав ее растительным маслом, чтобы фольга не прилипла к тесту. 

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Выпекание хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 25 минут с одной стороны до румяности, перевернуть на другую сторону и выпекать еще 20-25 минут до румяности.

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Выпекание хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Время выпекания регулируем в зависимости от своей плиты.

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Готовый хлеб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля. Хрустящая картофельная лепешка на сковороде. Очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящей картошки. Этот рецепт гораздо проще, чем рецепт драников.

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