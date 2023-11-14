Випічка, яка довго свіжа — відео рецепт

Рецепт смачного кекса, який можна взяти в дорогу
Дорожній кекс, travel cake — це особливий кекс. Його можна взяти з собою в подорож, він чудово придатний для транспортування. Також, у поєднанні з гарним пакуванням, ви сміливо можете взяти його з собою в гості — всі оцінять цей смак.
Рецепт опублікували на YouTube каналі YAROVA — про десерти, торти та випічку.
Вам знадобиться:
- вершкове масло (жирність 82%) 150 г;
- фундучне праліне 45 г;
- цукрова пудра 180 г;
- яйця 180 г;
- борошно 225 г;
- розпушувач 9 г;
- фундук (смажений подрібнений) 75 г.
Для сиропу для просочення:
- вода 150 г;
- цукор 90 г;
- ром 30 г.
Для ганашу з кавою:
- вершки (жирність не менше 30%) 180 г;
- кава розчинна 10 г;
- молочний шоколад 300 г;
- вершкове масло (жирність 82%) 30 г.
Для штройзелю:
- вершкове масло (жирність 82%) 60 г;
- цукор 30 г;
- борошно 60 г;
- фундучне праліне 15 г.
Для хрусткого прошарку:
- штройзель 140 г;
- молочний шоколад 40 г;
- вершкове масло (жирність 82%) 25 г;
- фундучна паста 80 г;
- роялтин 15 г.
Для шоколадної заливки:
- молочний шоколад 500 г;
- олія соняшникова 55 г;
- фундук подрібнений та обсмажений 50 г.
Спосіб приготування
Покладіть в чашу розм’якшене вершкове масло, праліне, цукрову пудру і збийте.
Додайте до вершково-цукрової маси яйця, перемішайте до однорідності.
Додайте борошно з розпушувачем, перемішайте. Потім потрібно додати обсмажений подрібнений фундук.
Перекладіть тісто в кондитерський мішок. Форми для кексу слід змастити вершковим маслом та обсипати борошном.
Наповніть форми тістом 430 г на 1 форму. Випікайте в духовці, розігрітій до 165 градусів, протягом 40 хвилин. Вийміть кекси з духовки, остудіть.
Тепер потрібно приготувати сироп. Для цього воду, цукор та ром змішайте в ковшику та доведіть до кипіння і зніміть з вогню. Після того, як звільнили кекси з форм, ретельно просочіть їх сиропом.
Тепер потрібно приготувати ганаш з кавою. Додайте у гарячі вершки каву та розмішайте.
Додайте до вершків молочний шоколад і дайте йому підтанути. Пробийте занурювальним блендером вершки з шоколадом.
Додайте вершкове масло і знову пробийте блендером до однорідності. Перекладіть ганаш у кондитерський мішок і залиште вистигати. Наповніть кекси ганашем і відправте їх у холодильник до застигання ганашу.
Тепер потрібно приготувати штройзель. Для цього слід змішати борошно та цукор. Потім — додати вершкове масло та праліне.
На пергамент викладіть невеликі шматочки тіста однакового розміру. Відправте на 20-30 хвилин у морозильну камеру.
Випікайте штройзель у духовці, розігрітій до 170 градусів, впродовж 15 хвилин, а потім охолодіть. Тепер потрібно приготувати хрумкий шар. Для цього праліне, вершкове масло, молочний шоколад розігрійте в мікрохвильовій печі, щоб розтопився шоколад з маслом. Перемішайте.
Поламайте на шматочки штройзель і додайте в шоколадно-горіхову масу, додайте роялтин, перемішайте. Викладіть хрусткий шар на пергамент і відправте його на пів години до холодильника. Для шоколадного покриття потрібно розігріти шоколад з олією та додати подрібнені горіхи. Перемішайте. Тепер залишилося найпростіше — зібрати кекс.
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