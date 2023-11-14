Випічка, яка довго свіжа — відео рецепт

Шоколадний кекс. Фото: YouTube @yarova-cake

Дорожній кекс, travel cake — це особливий кекс. Його можна взяти з собою в подорож, він чудово придатний для транспортування. Також, у поєднанні з гарним пакуванням, ви сміливо можете взяти його з собою в гості — всі оцінять цей смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі YAROVA — про десерти, торти та випічку.

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Вам знадобиться:

вершкове масло (жирність 82%) 150 г;

фундучне праліне 45 г;

цукрова пудра 180 г;

яйця 180 г;

борошно 225 г;

розпушувач 9 г;

фундук (смажений подрібнений) 75 г.

Для сиропу для просочення:

вода 150 г;

цукор 90 г;

ром 30 г.

Для ганашу з кавою:

вершки (жирність не менше 30%) 180 г;

кава розчинна 10 г;

молочний шоколад 300 г;

вершкове масло (жирність 82%) 30 г.

Для штройзелю:

вершкове масло (жирність 82%) 60 г;

цукор 30 г;

борошно 60 г;

фундучне праліне 15 г.

Для хрусткого прошарку:

штройзель 140 г;

молочний шоколад 40 г;

вершкове масло (жирність 82%) 25 г;

фундучна паста 80 г;

роялтин 15 г.

Для шоколадної заливки:

молочний шоколад 500 г;

олія соняшникова 55 г;

фундук подрібнений та обсмажений 50 г.

Спосіб приготування

Покладіть в чашу розм’якшене вершкове масло, праліне, цукрову пудру і збийте.

Приготування тіста. Фото: YouTube @yarova-cake

Додайте до вершково-цукрової маси яйця, перемішайте до однорідності.

Тісто в формі для випікання. Фото: YouTube @yarova-cake

Додайте борошно з розпушувачем, перемішайте. Потім потрібно додати обсмажений подрібнений фундук.

Тісто в формі для випікання. Фото: YouTube @yarova-cake

Перекладіть тісто в кондитерський мішок. Форми для кексу слід змастити вершковим маслом та обсипати борошном.

Приготування крема. Фото: YouTube @yarova-cake

Наповніть форми тістом 430 г на 1 форму. Випікайте в духовці, розігрітій до 165 градусів, протягом 40 хвилин. Вийміть кекси з духовки, остудіть.

Приготування сиропу. Фото: YouTube @yarova-cake

Тепер потрібно приготувати сироп. Для цього воду, цукор та ром змішайте в ковшику та доведіть до кипіння і зніміть з вогню. Після того, як звільнили кекси з форм, ретельно просочіть їх сиропом.

Готовий кекс. Фото: YouTube @yarova-cake

Тепер потрібно приготувати ганаш з кавою. Додайте у гарячі вершки каву та розмішайте.

Приготування крихти. Фото: YouTube @yarova-cake

Додайте до вершків молочний шоколад і дайте йому підтанути. Пробийте занурювальним блендером вершки з шоколадом.

Приготування крихти. Фото: YouTube @yarova-cake

Додайте вершкове масло і знову пробийте блендером до однорідності. Перекладіть ганаш у кондитерський мішок і залиште вистигати. Наповніть кекси ганашем і відправте їх у холодильник до застигання ганашу.

Крем в кексі. Фото: YouTube @yarova-cake

Тепер потрібно приготувати штройзель. Для цього слід змішати борошно та цукор. Потім — додати вершкове масло та праліне.

Шоколад на кексі. Фото: YouTube @yarova-cake

На пергамент викладіть невеликі шматочки тіста однакового розміру. Відправте на 20-30 хвилин у морозильну камеру.

Готовий кекс. Фото: YouTube @yarova-cake

Випікайте штройзель у духовці, розігрітій до 170 градусів, впродовж 15 хвилин, а потім охолодіть. Тепер потрібно приготувати хрумкий шар. Для цього праліне, вершкове масло, молочний шоколад розігрійте в мікрохвильовій печі, щоб розтопився шоколад з маслом. Перемішайте.

Фото: YouTube @yarova-cake

Поламайте на шматочки штройзель і додайте в шоколадно-горіхову масу, додайте роялтин, перемішайте. Викладіть хрусткий шар на пергамент і відправте його на пів години до холодильника. Для шоколадного покриття потрібно розігріти шоколад з олією та додати подрібнені горіхи. Перемішайте. Тепер залишилося найпростіше — зібрати кекс.

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