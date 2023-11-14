Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Рецепт вкусного кекса, который можно взять в дорогу arrow

Рецепт вкусного кекса, который можно взять в дорогу

14 ноября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Выпечка, которая долго свежа — видео рецепт
Шоколадный кекс. Фото: YouTube @yarova-cake
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Дорожный кекс, travel cake — это особый кекс. Его можно взять с собой в путешествие, он прекрасно подходит для транспортировки. Также, в сочетании с хорошей упаковкой, вы смело можете взять его с собой в гости — все оценят этот вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале YAROVA — о десертах, тортах и выпечке.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сливочное масло (жирность 82%) 150 г;
  • фундучное пралине 45 г;
  • сахарная пудра 180 г;
  • яйца 180 г;
  • мука 225 г;
  • разрыхлитель 9 г;
  • фундук (жареный измельченный) 75 г.

Для сиропа для пропитки:

  • вода 150 г;
  • сахар 90 г;
  • ром 30 г.

Для ганаша с кофе:

  • сливки (жирность не менее 30%) 180 г;
  • кофе растворимый 10 г;
  • молочный шоколад 300 г;
  • сливочное масло (жирность 82%) 30 г.

Для штройзеля:

  • сливочное масло (жирность 82%) 60 г;
  • сахар 30 г;
  • мука 60 г;
  • фундучное пралине 15 г.

Для хрустящей прослойки:

  • штройзель 140 г;
  • молочный шоколад 40 г;
  • сливочное масло (жирность 82%) 25 г;
  • фундучная паста 80 г;
  • роялтин 15 г.

Для шоколадной заливки:

  • молочный шоколад 500 г;
  • масло подсолнечное 55 г;
  • фундук измельченный и обжаренный 50 г.

Способ приготовления

Положите в чашу размягченное сливочное масло, пралине, сахарную пудру и взбейте.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @yarova-cake

Добавьте в сливочно-сахарную массу яйца, перемешайте до однородности.

null
Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @yarova-cake

Добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Затем нужно добавить обжаренный измельченный фундук.

null
Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @yarova-cake

Переложите тесто в кондитерский мешок. Формы для кекса смазать сливочным маслом и обсыпать мукой.

null
Приготовление крема. Фото: YouTube @yarova-cake

Наполните формы тестом 430 г на 1 форму. Выпекайте в духовке, разогретой до 165 градусов в течение 40 минут. Выньте кексы из духовки, остудите.

null
Приготовление сиропа. Фото: YouTube @yarova-cake

Теперь нужно приготовить сироп. Для этого воду, сахар и ром смешайте в ковшике и доведите до кипения и снимите с огня. После того, как освободили кексы из форм, тщательно пропитайте их сиропом.

null
Готовый кекс. Фото: YouTube @yarova-cake

Теперь нужно приготовить ганаш с кофе. Добавьте кофе в горячие сливки и размешайте.

null
Приготовление крошки. Фото: YouTube @yarova-cake

Добавьте к сливкам молочный шоколад и дайте ему подтаять. Пробейте погружным блендером сливки с шоколадом.

null
Приготовление крошки. Фото: YouTube @yarova-cake

Добавьте сливочное масло и снова пробейте блендером до однородности. Переложите ганаш в кондитерский мешок и оставьте остывать. Наполните кексы ганашем и отправьте их в холодильник до застывания ганаша.

null
Крем в кексе. Фото: YouTube @yarova-cake

Теперь нужно приготовить штройзель. Для этого нужно смешать. Смешать муку и сахар. Затем добавьте сливочное масло и пралине.

null
Шоколад на кексе. Фото: YouTube @yarova-cake

На пергамент выложите небольшие кусочки теста одинакового размера. Отправьте на 20-30 минут в морозильную камеру.

null
Готовый кекс. Фото: YouTube @yarova-cake

Выпекайте штройзель в духовке, разогретой до 170 градусов, в течение 15 минут, а затем охладите. Теперь нужно приготовить хрустящий слой. Для этого пралине, сливочное масло, молочный шоколад разогрейте в микроволновке, чтобы растопился шоколад с маслом. Перемешайте.

null
Фото: YouTube @yarova-cake

Поломайте на кусочки штройзель и добавьте в шоколадно-ореховую массу, добавьте роялтин, перемешайте. Выложите хрустящий слой на пергамент и отправьте его на полчаса в холодильник. Для шоколадного покрытия нужно разогреть шоколад с растительным маслом и добавить измельченные орехи. Перемешайте. Теперь осталось самое простое — собрать кекс.

Раньше мы писали о самом простом идеальном рецепте шарлотки с яблоками.

Также мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут, без раскатки лепешек.

Рецепт торта "Наполеон" без выпечки за 20 минут.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме