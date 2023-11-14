Выпечка, которая долго свежа — видео рецепт

Шоколадный кекс. Фото: YouTube @yarova-cake

Дорожный кекс, travel cake — это особый кекс. Его можно взять с собой в путешествие, он прекрасно подходит для транспортировки. Также, в сочетании с хорошей упаковкой, вы смело можете взять его с собой в гости — все оценят этот вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале YAROVA — о десертах, тортах и выпечке.

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Вам понадобится:

сливочное масло (жирность 82%) 150 г;

фундучное пралине 45 г;

сахарная пудра 180 г;

яйца 180 г;

мука 225 г;

разрыхлитель 9 г;

фундук (жареный измельченный) 75 г.

Для сиропа для пропитки:

вода 150 г;

сахар 90 г;

ром 30 г.

Для ганаша с кофе:

сливки (жирность не менее 30%) 180 г;

кофе растворимый 10 г;

молочный шоколад 300 г;

сливочное масло (жирность 82%) 30 г.

Для штройзеля:

сливочное масло (жирность 82%) 60 г;

сахар 30 г;

мука 60 г;

фундучное пралине 15 г.

Для хрустящей прослойки:

штройзель 140 г;

молочный шоколад 40 г;

сливочное масло (жирность 82%) 25 г;

фундучная паста 80 г;

роялтин 15 г.

Для шоколадной заливки:

молочный шоколад 500 г;

масло подсолнечное 55 г;

фундук измельченный и обжаренный 50 г.

Способ приготовления

Положите в чашу размягченное сливочное масло, пралине, сахарную пудру и взбейте.

Приготовление теста. Фото: YouTube @yarova-cake

Добавьте в сливочно-сахарную массу яйца, перемешайте до однородности.

Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @yarova-cake

Добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Затем нужно добавить обжаренный измельченный фундук.

Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @yarova-cake

Переложите тесто в кондитерский мешок. Формы для кекса смазать сливочным маслом и обсыпать мукой.

Приготовление крема. Фото: YouTube @yarova-cake

Наполните формы тестом 430 г на 1 форму. Выпекайте в духовке, разогретой до 165 градусов в течение 40 минут. Выньте кексы из духовки, остудите.

Приготовление сиропа. Фото: YouTube @yarova-cake

Теперь нужно приготовить сироп. Для этого воду, сахар и ром смешайте в ковшике и доведите до кипения и снимите с огня. После того, как освободили кексы из форм, тщательно пропитайте их сиропом.

Готовый кекс. Фото: YouTube @yarova-cake

Теперь нужно приготовить ганаш с кофе. Добавьте кофе в горячие сливки и размешайте.

Приготовление крошки. Фото: YouTube @yarova-cake

Добавьте к сливкам молочный шоколад и дайте ему подтаять. Пробейте погружным блендером сливки с шоколадом.

Приготовление крошки. Фото: YouTube @yarova-cake

Добавьте сливочное масло и снова пробейте блендером до однородности. Переложите ганаш в кондитерский мешок и оставьте остывать. Наполните кексы ганашем и отправьте их в холодильник до застывания ганаша.

Крем в кексе. Фото: YouTube @yarova-cake

Теперь нужно приготовить штройзель. Для этого нужно смешать. Смешать муку и сахар. Затем добавьте сливочное масло и пралине.

Шоколад на кексе. Фото: YouTube @yarova-cake

На пергамент выложите небольшие кусочки теста одинакового размера. Отправьте на 20-30 минут в морозильную камеру.

Готовый кекс. Фото: YouTube @yarova-cake

Выпекайте штройзель в духовке, разогретой до 170 градусов, в течение 15 минут, а затем охладите. Теперь нужно приготовить хрустящий слой. Для этого пралине, сливочное масло, молочный шоколад разогрейте в микроволновке, чтобы растопился шоколад с маслом. Перемешайте.

Фото: YouTube @yarova-cake

Поломайте на кусочки штройзель и добавьте в шоколадно-ореховую массу, добавьте роялтин, перемешайте. Выложите хрустящий слой на пергамент и отправьте его на полчаса в холодильник. Для шоколадного покрытия нужно разогреть шоколад с растительным маслом и добавить измельченные орехи. Перемешайте. Теперь осталось самое простое — собрать кекс.

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