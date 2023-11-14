Выпечка, которая долго свежа — видео рецепт

Рецепт вкусного кекса, который можно взять в дорогу
Дорожный кекс, travel cake — это особый кекс. Его можно взять с собой в путешествие, он прекрасно подходит для транспортировки. Также, в сочетании с хорошей упаковкой, вы смело можете взять его с собой в гости — все оценят этот вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале YAROVA — о десертах, тортах и выпечке.
Вам понадобится:
- сливочное масло (жирность 82%) 150 г;
- фундучное пралине 45 г;
- сахарная пудра 180 г;
- яйца 180 г;
- мука 225 г;
- разрыхлитель 9 г;
- фундук (жареный измельченный) 75 г.
Для сиропа для пропитки:
- вода 150 г;
- сахар 90 г;
- ром 30 г.
Для ганаша с кофе:
- сливки (жирность не менее 30%) 180 г;
- кофе растворимый 10 г;
- молочный шоколад 300 г;
- сливочное масло (жирность 82%) 30 г.
Для штройзеля:
- сливочное масло (жирность 82%) 60 г;
- сахар 30 г;
- мука 60 г;
- фундучное пралине 15 г.
Для хрустящей прослойки:
- штройзель 140 г;
- молочный шоколад 40 г;
- сливочное масло (жирность 82%) 25 г;
- фундучная паста 80 г;
- роялтин 15 г.
Для шоколадной заливки:
- молочный шоколад 500 г;
- масло подсолнечное 55 г;
- фундук измельченный и обжаренный 50 г.
Способ приготовления
Положите в чашу размягченное сливочное масло, пралине, сахарную пудру и взбейте.
Добавьте в сливочно-сахарную массу яйца, перемешайте до однородности.
Добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Затем нужно добавить обжаренный измельченный фундук.
Переложите тесто в кондитерский мешок. Формы для кекса смазать сливочным маслом и обсыпать мукой.
Наполните формы тестом 430 г на 1 форму. Выпекайте в духовке, разогретой до 165 градусов в течение 40 минут. Выньте кексы из духовки, остудите.
Теперь нужно приготовить сироп. Для этого воду, сахар и ром смешайте в ковшике и доведите до кипения и снимите с огня. После того, как освободили кексы из форм, тщательно пропитайте их сиропом.
Теперь нужно приготовить ганаш с кофе. Добавьте кофе в горячие сливки и размешайте.
Добавьте к сливкам молочный шоколад и дайте ему подтаять. Пробейте погружным блендером сливки с шоколадом.
Добавьте сливочное масло и снова пробейте блендером до однородности. Переложите ганаш в кондитерский мешок и оставьте остывать. Наполните кексы ганашем и отправьте их в холодильник до застывания ганаша.
Теперь нужно приготовить штройзель. Для этого нужно смешать. Смешать муку и сахар. Затем добавьте сливочное масло и пралине.
На пергамент выложите небольшие кусочки теста одинакового размера. Отправьте на 20-30 минут в морозильную камеру.
Выпекайте штройзель в духовке, разогретой до 170 градусов, в течение 15 минут, а затем охладите. Теперь нужно приготовить хрустящий слой. Для этого пралине, сливочное масло, молочный шоколад разогрейте в микроволновке, чтобы растопился шоколад с маслом. Перемешайте.
Поломайте на кусочки штройзель и добавьте в шоколадно-ореховую массу, добавьте роялтин, перемешайте. Выложите хрустящий слой на пергамент и отправьте его на полчаса в холодильник. Для шоколадного покрытия нужно разогреть шоколад с растительным маслом и добавить измельченные орехи. Перемешайте. Теперь осталось самое простое — собрать кекс.
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