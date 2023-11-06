Корисні сирники з чиа — відео рецепт

Рецепт смачних сирників з чіа-пудингом без яєць та цукру
Для цього рецепту важливо вибрати правильний сир, він має бути сухим і в ідеалі — брикетний дрібнозернистий. Такий сир не потрібно буде перетирати через сито.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- сир (у брикеті 5%) — 3 пачки по 180 г;
- рисове борошно — 3 ст.л. та для обвалювання 1-2 ст.л;
- еритрол (цукрозамінник) — 2 ст.л.;
- кокосове масло для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно всі інгредієнти ретельно змішати, сформувати ковбаску на дошці, яка присипана борошном.
Далі ковбаску потрібно нарізати на 12 частин та сформувати сирники.
Обсмажити на невеликій кількості кокосової олії по 4-5 хвилин з кожного боку.
Подавати з улюбленими добавками. Чіа чудово доповнить ці сирники.
Чіа можна змішати з матчею чи йогуртом.
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