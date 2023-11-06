Корисні сирники з чиа — відео рецепт

Сирники з пудингом. Фото: YouTube @evadaren

Для цього рецепту важливо вибрати правильний сир, він має бути сухим і в ідеалі — брикетний дрібнозернистий. Такий сир не потрібно буде перетирати через сито.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

сир (у брикеті 5%) — 3 пачки по 180 г;

рисове борошно — 3 ст.л. та для обвалювання 1-2 ст.л;

еритрол (цукрозамінник) — 2 ст.л.;

кокосове масло для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно всі інгредієнти ретельно змішати, сформувати ковбаску на дошці, яка присипана борошном.

Сир і борошно. Фото: YouTube @evadaren

Далі ковбаску потрібно нарізати на 12 частин та сформувати сирники.

Приготування сирників. Фото: YouTube @evadaren

Обсмажити на невеликій кількості кокосової олії по 4-5 хвилин з кожного боку.

Сирники на пательні. Фото: YouTube @evadaren

Подавати з улюбленими добавками. Чіа чудово доповнить ці сирники.

Сирники на пательні. Фото: YouTube @evadaren

Чіа можна змішати з матчею чи йогуртом.

Сирники у тарілці. Фото: YouTube @evadaren

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