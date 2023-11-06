Полезные сырники с чиа — видео рецепт

Рецепт вкусных сырников с чиа пудингом без яиц и сахара
Для этого рецепта важно выбрать правильный творог, он должен быть сухой, в идеале брикетный мелкозернистый. Такой творог не нужно будет перетирать через сито.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- творог (в брикете 5%) — 3 пачки по 180 г;
- рисовая мука — 3 ст.л. и для обваливания 1-2 ст.л.;
- эритрол (сахарозаменитель) — 2 ст.л.;
- кокосовое масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала нужно все ингредиенты тщательно смешать, сформировать колбаску на присыпанной мукой доске.
Далее колбаску нужно нарезать на 12 частей и сформировать сырники.
Обжарить на небольшом количестве кокосового масла по 4-5 миут с каждой стороны.
Подавать с любимыми добавками. Чиа отлично дополнит эти сырники.
Чиа можно смешать с матчей или йогуртом.
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