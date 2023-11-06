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Рецепт вкусных сырников с чиа пудингом без яиц и сахара

6 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезные сырники с чиа — видео рецепт
Сірники с пудингом. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Для этого рецепта важно выбрать правильный творог, он должен быть сухой, в идеале брикетный мелкозернистый. Такой творог не нужно будет перетирать через сито.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • творог (в брикете 5%) — 3 пачки по 180 г; 
  • рисовая мука — 3 ст.л. и для обваливания 1-2 ст.л.;
  • эритрол (сахарозаменитель) — 2 ст.л.;
  • кокосовое масло для жарки.

Способ приготовления 

Сначала нужно все ингредиенты тщательно смешать, сформировать колбаску на присыпанной мукой доске. 

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Творог и мука. Фото: YouTube @evadaren

Далее колбаску нужно нарезать на 12 частей и сформировать сырники.

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Приготовление сырников. Фото: YouTube @evadaren

Обжарить на небольшом количестве кокосового масла по 4-5 миут с каждой стороны.

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Сырники на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Подавать с любимыми добавками. Чиа отлично дополнит эти сырники.

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Сырники на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Чиа можно смешать с матчей или йогуртом. 

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Сырники в тарелке. Фото: YouTube @evadaren

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

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