Полезные сырники с чиа — видео рецепт

Сірники с пудингом. Фото: YouTube @evadaren

Для этого рецепта важно выбрать правильный творог, он должен быть сухой, в идеале брикетный мелкозернистый. Такой творог не нужно будет перетирать через сито.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

творог (в брикете 5%) — 3 пачки по 180 г;

рисовая мука — 3 ст.л. и для обваливания 1-2 ст.л.;

эритрол (сахарозаменитель) — 2 ст.л.;

кокосовое масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно все ингредиенты тщательно смешать, сформировать колбаску на присыпанной мукой доске.

Творог и мука. Фото: YouTube @evadaren

Далее колбаску нужно нарезать на 12 частей и сформировать сырники.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @evadaren

Обжарить на небольшом количестве кокосового масла по 4-5 миут с каждой стороны.

Сырники на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Подавать с любимыми добавками. Чиа отлично дополнит эти сырники.

Сырники на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Чиа можно смешать с матчей или йогуртом.

Сырники в тарелке. Фото: YouTube @evadaren

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