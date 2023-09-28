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Рецепт смачних котлет зі свино-яловичого фаршу

28 вересня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт домашніх котлет — відео
Домашні котлети. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця проста, смачна, корисна і надзвичайно улюблена багатьма страва відома споконвіку. Батьківщиною котлет є Франція і їй вони зобов'язані своєю назвою — côtelette в перекладі з французької — ребристий. З появою столових приладів і придворних кухонь, кухарі почали подавати на бенкетах рубане м'ясо, в яке додавали вимочений білий хліб — багет. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна кухня з Наталією Данилюк.

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Вам знадобиться: 

  • фарш (свинячий та яловичий) по 500 г;
  • хліб чи батон вчорашній (свіжий зробить "кашею") можна використати панірувальні сухарі (попередньо замочивши їх з водою) 50г.
  • яйце 1 шт;
  • цибуля, часник;
  • сіль, перець, спеції за вашим смаком.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно замочити хліб холодною водою. 

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Фарш та хліб. Фото: YouTube @nata_danulyk

Далі потрібно натерти цибулю на тертці та додати до фаршу. Також додаємо куряче яйце, сіль та спеції за смаком. Все ретельно перемішати. 

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Фарш, яйця та цибуля. Фото: YouTube @nata_danulyk

Потім потрібно додати м'який віджатий хліб. Все ретельно перемішати. 

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Фарш та спеції. Фото: YouTube @nata_danulyk

Фарш потрібно гарно замісити та відбити. 

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Хліб для фарша. Фото: YouTube @nata_danulyk

Потім починаємо формувати котлети. 

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Фарш з хлібом. Фото: YouTube @nata_danulyk

На розігріту пательню викладаємо котлети та смажимо з обох сторін до готовності. 

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Формування котлет. Фото: YouTube @nata_danulyk

В самому кінці котлети необхідно протушкувати в кастрюлі на маленькому вогні, додавши 50 мл води. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @nata_danulyk

Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. В захваті будуть всі, й діти, й дорослі.

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