Простий рецепт домашніх котлет — відео

Домашні котлети. Фото: Freepik

Ця проста, смачна, корисна і надзвичайно улюблена багатьма страва відома споконвіку. Батьківщиною котлет є Франція і їй вони зобов'язані своєю назвою — côtelette в перекладі з французької — ребристий. З появою столових приладів і придворних кухонь, кухарі почали подавати на бенкетах рубане м'ясо, в яке додавали вимочений білий хліб — багет.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна кухня з Наталією Данилюк.

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Вам знадобиться:

фарш (свинячий та яловичий) по 500 г;

хліб чи батон вчорашній (свіжий зробить "кашею") можна використати панірувальні сухарі (попередньо замочивши їх з водою) 50г.

яйце 1 шт;

цибуля, часник;

сіль, перець, спеції за вашим смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно замочити хліб холодною водою.

Фарш та хліб. Фото: YouTube @nata_danulyk

Далі потрібно натерти цибулю на тертці та додати до фаршу. Також додаємо куряче яйце, сіль та спеції за смаком. Все ретельно перемішати.

Фарш, яйця та цибуля. Фото: YouTube @nata_danulyk

Потім потрібно додати м'який віджатий хліб. Все ретельно перемішати.

Фарш та спеції. Фото: YouTube @nata_danulyk

Фарш потрібно гарно замісити та відбити.

Хліб для фарша. Фото: YouTube @nata_danulyk

Потім починаємо формувати котлети.

Фарш з хлібом. Фото: YouTube @nata_danulyk

На розігріту пательню викладаємо котлети та смажимо з обох сторін до готовності.

Формування котлет. Фото: YouTube @nata_danulyk

В самому кінці котлети необхідно протушкувати в кастрюлі на маленькому вогні, додавши 50 мл води.

Смажені котлети. Фото: YouTube @nata_danulyk

Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. В захваті будуть всі, й діти, й дорослі.