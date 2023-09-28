Простий рецепт домашніх котлет — відео

Рецепт смачних котлет зі свино-яловичого фаршу
Ця проста, смачна, корисна і надзвичайно улюблена багатьма страва відома споконвіку. Батьківщиною котлет є Франція і їй вони зобов'язані своєю назвою — côtelette в перекладі з французької — ребристий. З появою столових приладів і придворних кухонь, кухарі почали подавати на бенкетах рубане м'ясо, в яке додавали вимочений білий хліб — багет.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна кухня з Наталією Данилюк.
Вам знадобиться:
- фарш (свинячий та яловичий) по 500 г;
- хліб чи батон вчорашній (свіжий зробить "кашею") можна використати панірувальні сухарі (попередньо замочивши їх з водою) 50г.
- яйце 1 шт;
- цибуля, часник;
- сіль, перець, спеції за вашим смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно замочити хліб холодною водою.
Далі потрібно натерти цибулю на тертці та додати до фаршу. Також додаємо куряче яйце, сіль та спеції за смаком. Все ретельно перемішати.
Потім потрібно додати м'який віджатий хліб. Все ретельно перемішати.
Фарш потрібно гарно замісити та відбити.
Потім починаємо формувати котлети.
На розігріту пательню викладаємо котлети та смажимо з обох сторін до готовності.
В самому кінці котлети необхідно протушкувати в кастрюлі на маленькому вогні, додавши 50 мл води.
Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. В захваті будуть всі, й діти, й дорослі.