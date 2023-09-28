Простой рецепт домашних котлет — видео

Домашние котлеты. Фото: Freepik

Это простое, вкусное, полезное и очень любимое многими блюдо известно испокон веков. Родиной котлет является Франция и ей они обязаны своим названием côtelette в переводе с французского — ребристый. С появлением столовых приборов и придворных кухонь повара начали подавать на пирах рубленное мясо, в которое добавляли вымоченный белый хлеб — багет.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная кухня с Наталией Данилюк.

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Вам понадобится:

фарш (свиной и говяжий) по 500 г;

хлеб или батон вчерашний (свежий сделает "кашей") можно использовать панировочные сухари (предварительно замочив их с водой) 50г.

яйцо 1 шт;

лук, чеснок;

соль, перец, специи по вашему вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно замочить хлеб холодной водой.

Фарш и хлеб. Фото: YouTube @nata_danulyk

Далее нужно натереть лук на терке и добавить в фарш. Также добавляем куриное яйцо, соль и специи по вкусу. Все тщательно перемешать.

Фарш, яйца и лук. Фото: YouTube @nata_danulyk

Затем нужно добавить мягкий отжатый хлеб. Все тщательно перемешать.

Фарш и специи. Фото: YouTube @nata_danulyk

Фарш нужно хорошо замесить и отбить.

Хлеб для фарша. Фото: YouTube @nata_danulyk

Затем начинаем формировать котлеты.

Фарш с хлебом. Фото: YouTube @nata_danulyk

На разогретую сковороду выкладываем котлеты и жарим с обеих сторон до готовности.

Формовка котлет. Фото: YouTube @nata_danulyk

В самом конце котлеты нужно протушить в кастрюле на небольшом огне, добавив 50 мл воды.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @nata_danulyk

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все, и дети, и взрослые.