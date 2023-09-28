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Рецепт вкусных котлет из свино-говяжьего фарша

28 сентября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт домашних котлет — видео
Домашние котлеты. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это простое, вкусное, полезное и очень любимое многими блюдо известно испокон веков. Родиной котлет является Франция и ей они обязаны своим названием côtelette в переводе с французского — ребристый. С появлением столовых приборов и придворных кухонь повара начали подавать на пирах рубленное мясо, в которое добавляли вымоченный белый хлеб — багет.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная кухня с Наталией Данилюк.

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Вам понадобится:

  • фарш (свиной и говяжий) по 500 г;
  • хлеб или батон вчерашний (свежий сделает "кашей") можно использовать панировочные сухари (предварительно замочив их с водой) 50г.
  • яйцо 1 шт;
  • лук, чеснок;
  • соль, перец, специи по вашему вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно замочить хлеб холодной водой.

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Фарш и хлеб. Фото: YouTube @nata_danulyk

Далее нужно натереть лук на терке и добавить в фарш. Также добавляем куриное яйцо, соль и специи по вкусу. Все тщательно перемешать.

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Фарш, яйца и лук. Фото: YouTube @nata_danulyk

Затем нужно добавить мягкий отжатый хлеб. Все тщательно перемешать.

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Фарш и специи. Фото: YouTube @nata_danulyk

Фарш нужно хорошо замесить и отбить.

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Хлеб для фарша. Фото: YouTube @nata_danulyk

Затем начинаем формировать котлеты.

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Фарш с хлебом. Фото: YouTube @nata_danulyk

На разогретую сковороду выкладываем котлеты и жарим с обеих сторон до готовности.

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Формовка котлет. Фото: YouTube @nata_danulyk

В самом конце котлеты нужно протушить в кастрюле на небольшом огне, добавив 50 мл воды.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @nata_danulyk

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все, и дети, и взрослые.

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