Простой рецепт домашних котлет — видео

Рецепт вкусных котлет из свино-говяжьего фарша
Это простое, вкусное, полезное и очень любимое многими блюдо известно испокон веков. Родиной котлет является Франция и ей они обязаны своим названием côtelette в переводе с французского — ребристый. С появлением столовых приборов и придворных кухонь повара начали подавать на пирах рубленное мясо, в которое добавляли вымоченный белый хлеб — багет.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная кухня с Наталией Данилюк.
Вам понадобится:
- фарш (свиной и говяжий) по 500 г;
- хлеб или батон вчерашний (свежий сделает "кашей") можно использовать панировочные сухари (предварительно замочив их с водой) 50г.
- яйцо 1 шт;
- лук, чеснок;
- соль, перец, специи по вашему вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно замочить хлеб холодной водой.
Далее нужно натереть лук на терке и добавить в фарш. Также добавляем куриное яйцо, соль и специи по вкусу. Все тщательно перемешать.
Затем нужно добавить мягкий отжатый хлеб. Все тщательно перемешать.
Фарш нужно хорошо замесить и отбить.
Затем начинаем формировать котлеты.
На разогретую сковороду выкладываем котлеты и жарим с обеих сторон до готовности.
В самом конце котлеты нужно протушить в кастрюле на небольшом огне, добавив 50 мл воды.
Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все, и дети, и взрослые.