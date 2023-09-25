Рецепт соковитих тефтель в соусі — відео

Рецепт смачних котлет в томатному соусі
Це рецепт неймовірно смачних і соковитих тюфтельок в томатному соусі. В захваті будуть всі, й діти, й дорослі. Якщо вам набридли звичайні котлети, то цей рецепт точно для вас.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.
Вам знадобиться для соусу:
- 1 велика цибулина;
- 1 велика морквина;
- 2 середніх помідори;
- 1 ст.л томатної пасти;
- 250 мл води;
- 1 ст.л сметани;
- 0.5-1 ч.л чорного меленого перцю;
- сіль;
- зелень кропу.
Вам знадобиться для тефтель:
- 200 г макаронів;
- 1 кг м'яса (індичка+свинина);
- 1 цибулина;
- 2-3 зубчики часнику;
- сіль;
- перець;
- зелень кропу;
- 1 ч.л базиліку.
Спосіб приготування
Почнемо з приготування томатного соусу. Для цього потрібно одну цибулину дрібно нарізати та обсмажити на невеликій кількості олії.
Далі потрібно натерти моркву на крупну тертку та додати до цибулі.
Далі додаємо два дрібно нарізаних середніх помідори. Все ретельно перемішати та тушкувати протягом 1-2 хвилини.
Далі додаємо одну столову ложку томатної пасти, одну столову ложку сметани та 250 мл мл теплої води. За смаком додаємо сіль та чорний мелений перець, за бажанням можна додати улюблену зелень. Все ретельно перемішати та тушкувати одну, дві хвилини.
Далі переходимо до приготування тефтель. Для цього потрібно взяти макарони, бажано використовувати дрібні, з твердих сортів пшениці. Їх потрібно відварити за інструкцією, яка вказана на упаковці.
Потім потрібно зробити фарш, в цьому рецепті використовувалися стегно індички та свинина, але ви можете взяти мясо за вашим смаком.
Разом з м'ясом потрібно подрібнити цибулю та часник. До фаршу додаємо відварені макарони, за смаком необхідно додати сіль та перець.
Фарш потрібно ретельно перемішати. Яйця в цей рецепт не додаються, але ви можете додати одне куряче яйце, щоб мса трималася ще краще.
Вологими руками формуємо котлети бажаного розміру та форми.
Викладаємо тефтелі в глибоку форму для випіікання змащеною олією. Зверху викладаємо томатний соус.
Зверху також можна приспати сушеним базиліком чи іншою зеленню.
Запікаємо 40-50 хвилин при температурі 180 градусів.
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