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Рецепт смачних котлет в томатному соусі

25 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт соковитих тефтель в соусі — відео
Котлети в томатному соусі. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт неймовірно смачних і соковитих тюфтельок в томатному соусі. В захваті будуть всі, й діти, й дорослі. Якщо вам набридли звичайні котлети, то цей рецепт точно для вас. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко

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Вам знадобиться для соусу:

  • 1 велика цибулина;
  • 1 велика морквина;
  • 2 середніх помідори;
  • 1 ст.л томатної пасти;
  • 250 мл води;
  • 1 ст.л сметани;
  • 0.5-1 ч.л чорного меленого перцю;
  • сіль;
  • зелень кропу.

Вам знадобиться для тефтель: 

  • 200 г макаронів;
  • 1 кг м'яса (індичка+свинина);
  • 1 цибулина;
  • 2-3 зубчики часнику;
  • сіль;
  • перець;
  • зелень кропу;
  • 1 ч.л базиліку. 

Спосіб приготування 

Почнемо з приготування томатного соусу. Для цього потрібно одну цибулину дрібно нарізати та обсмажити на невеликій кількості олії. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі потрібно натерти моркву на крупну тертку та додати до цибулі. 

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Смажена цибуля та морква. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі додаємо два дрібно нарізаних середніх помідори. Все ретельно перемішати та тушкувати протягом 1-2 хвилини. 

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Приготування томатного соусу. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі додаємо одну столову ложку томатної пасти, одну столову ложку сметани та 250 мл мл теплої води. За смаком додаємо сіль та чорний мелений перець, за бажанням можна додати улюблену зелень. Все ретельно перемішати та тушкувати одну, дві хвилини. 

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Приготування томатного соусу. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі переходимо до приготування тефтель. Для цього потрібно взяти макарони, бажано використовувати дрібні, з твердих сортів пшениці. Їх потрібно відварити за інструкцією, яка вказана на упаковці. 

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Сирі макарони. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Потім потрібно зробити фарш, в цьому рецепті використовувалися стегно індички та свинина, але ви можете взяти мясо за вашим смаком. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Разом з м'ясом потрібно подрібнити цибулю та часник. До фаршу додаємо відварені макарони, за смаком необхідно додати сіль та перець. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Фарш потрібно ретельно перемішати. Яйця в цей рецепт не додаються, але ви можете додати одне куряче яйце, щоб мса трималася ще краще. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Вологими руками формуємо котлети бажаного розміру та форми. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Викладаємо тефтелі в глибоку форму для випіікання змащеною олією. Зверху викладаємо томатний соус. 

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Формування тефтель. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Зверху також можна приспати сушеним базиліком чи іншою зеленню. 

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Тефтелі в томатному соусі. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Запікаємо 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. 

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Тефтеля в розрізі. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

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